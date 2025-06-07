Что можно сделать из сливы на зиму без консервации

Вы узнаете:
- Как заморозить сливы на зиму
- Нужно ли снимать кожицу со слив
- Как правильно размораживать сливы
Замораживание - лучший способ сохранения овощей и фруктов на длительный срок. Таким образом, удастся сохранить максимальное количество полезных веществ. Кроме того, не нужно добавлять сахар и тратить время на приготовление консервации.
В журнале Southern Living рассказали, как можно сохранить сливу на зиму. К слову, замораживать можно как целые сливы, так и сливовые ломтики.
К слову, если у вас в холодильнике слишком много кабачков, то существует способ сохранить их на несколько месяцев. Детальнее читайте в материале: Как заморозить кабачки кружочками, лапшой и на оладьи: лайфхак от диетолога.
Можно ли замораживать сливы на зиму и как это сделать
Первое, что нужно сделать, это убедиться, что сливы спелые. Сливы замораживают на пике их свежести.
"Откусите одну, чтобы убедиться, что она вкусная и сочная, прежде чем замораживать целую партию", - говорится в сообщении.
Перед заморозкой сливы нужно помыть, разрезать на дольки и удалить косточки. При желании со сливы можно снять кожицу.
Как снять кожицу со сливы
Чтобы очистить кожицу сливы, вам понадобится кастрюля с кипящей водой и миска с ледяной водой.
Сначала сделайте неглубокие надрезы крест-накрест в районе плодоножки.
Поместите сливы в кипящую воду и бланшируйте их в течение 30 секунд или одной минуты. Дольше держать сливы в кипятке не стоит, чтобы не уничтожить полезные вещества, содержащиеся в фруктах.
С помощью щипцов или шумовки выньте сливы из кипящей воды и немедленно поместите их в воду со льдом на три-пять минут.
Выньте каждую сливу и обсушите ее. В точке "X" аккуратно снимите кожицу.
Затем сливы можно нарезать и удалять косточки.
Дольки слив выкладывают на противень, застеленный полиэтиленовой пленкой или вощеной бумагой. Расположите сливы так, чтобы они не соприкасались друг с другом и могли замораживаться по отдельности. Поместите противень в морозилку на час, пока сливы не затвердеют.
Через час в морозилке сливовые ломтики должны стать твердыми. Для хранения сливы нужно переложить в пакет для заморозки. Чтобы избежать ожога от заморозки, убедитесь, что пакет плотно запечатан и внутри нет воздуха.
Метод заморозки ломтиками отлично подходит для хранения замороженных слив в течение длительного периода времени.
Заморозка целых слив
Чтобы заморозить сливы целиком, их нужно вымыть и положить целые фрукты в морозильную камеру, предварительно упаковав их в пакет. Кушать такие замороженные сливы можно как мороженое, ведь по вкусу это лакомство напоминает натуральное эскимо.
Замороженные сливы будут храниться до шести месяцев.
Размораживание слив
Чтобы разморозить фрукты, поместите пакет с замороженными сливами в холодильник, чтобы они оттаяли за ночь.
Чтобы разморозить фрукты быстрее, поместите пакет в миску с прохладной водой и аккуратно массируйте его каждые 15 минут, чтобы помочь сливам оттаять.
Если вам нужна только часть пакета слив, положите то фрукты на тарелку и размораживайте при комнатной температуре.
Замороженные сливы можно использовать в различных блюдах, в том числе для приготовления пирогов, компотов, соусов и десертов, как в замороженном виде, так и после разморозки.
Как писал Главред, некоторые продукты после замораживания могут стать безвкусными или даже опасными для здоровья. Эксперты назвали пять продуктов, которые нельзя замораживать.
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Журнал Southern Living - что о нем известно
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