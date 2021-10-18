Как правильно заморозить готовую пищу: легкие и быстрые способы сохранить истинный вкус блюда

Пищу важно замораживать правильно / Фото pixaby

Замораживание - легкий способ сохранить пищу подольше и самый лучший рецепт экономии времени на кухне. Особенно это удобно, когда на пороге внезапно оказались гости.

Однако некоторые хозяйки с опасением относятся к замораживанию готовых блюд, боясь, чтобы пища не утратила свой вкус.

Эксперты эти опасения опровергают и рассказывают, как правильно отправить еду в морозилку, чтобы она осталась по-прежнему вкусной и привлекательной на вид.

Пища должна быть холодной. В противном случае она создает влагу и вызывает замерзание конденсата.

Двойная емкость. Еду лучше ложить в контейнер, помещенный в пакет с зиппером. Таким образом удастся сохранить вкусовые свойства блюда.

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Место хранения. Для хранения готовой пищи лучше выбирать место в центре морозильной камеры. Это самое лучшее расстояние от наиболее холодных зон морозилки.

Свежие ингредиенты. Если добавить в блюдо овощи и салат, то его вкус будет более ярким, даже после заморозки.

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