УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Как правильно заморозить готовую пищу: легкие и быстрые способы сохранить истинный вкус блюда

18 октября 2021, 04:29 пресс-релиз
Прослушать новость
Остановить

Для того, чтобы замороженные блюда были вкусными, есть свои лайфхаки.

холодильник
Пищу важно замораживать правильно / Фото pixaby

Замораживание - легкий способ сохранить пищу подольше и самый лучший рецепт экономии времени на кухне. Особенно это удобно, когда на пороге внезапно оказались гости.

Однако некоторые хозяйки с опасением относятся к замораживанию готовых блюд, боясь, чтобы пища не утратила свой вкус.

Эксперты эти опасения опровергают и рассказывают, как правильно отправить еду в морозилку, чтобы она осталась по-прежнему вкусной и привлекательной на вид.

Пища должна быть холодной. В противном случае она создает влагу и вызывает замерзание конденсата.

Двойная емкость. Еду лучше ложить в контейнер, помещенный в пакет с зиппером. Таким образом удастся сохранить вкусовые свойства блюда.

Реклама

Место хранения. Для хранения готовой пищи лучше выбирать место в центре морозильной камеры. Это самое лучшее расстояние от наиболее холодных зон морозилки.

Свежие ингредиенты. Если добавить в блюдо овощи и салат, то его вкус будет более ярким, даже после заморозки.

Ранее Главред писал, какие специи являются самыми опасными. Самый четкий признак поддельных специй – яркость.

viber
пища продукты питания
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 11 октября: что нельзя делать в самый опасный день октябряПриметы на 11 октября: что нельзя делать в самый опасный день октября Могилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждатьМогилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждать В Украину идут крепкие заморозки и новое похолоданиеВ Украину идут крепкие заморозки и новое похолодание Черное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатовЧерное мини и стрижка "под мальчика": 72-летняя Алла Пугачева заинтриговала фанатов Гороскоп на 4 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство или неожиданные переменыГороскоп на 4 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство или неожиданные перемены

Последние новости

04:29

Как правильно заморозить готовую пищу: легкие и быстрые способы сохранить истинный вкус блюда пресс-релиз

03:15

Физические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похудения

02:01

Возраст не помеха: 70-летняя женщина родила первенца

01:30

Цены на хлеб взлетят: эксперт предупредил о рекордном подорожании Видео

00:12

Приметы на 18 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

Реклама
17 октября, воскресенье
23:59

Все плакали: на Танцах со звездами "оживили" Кузьму Скрябина Видео

23:32

Цены на продукты рекордно "взлетели": что подорожало больше всего Видео

23:04

Загадочная смерть дипломата в Киеве: в полиции раскрыли подробности Видео

22:57

Побила все рекорды: за месяц "Игра в кальмара" принесла Netflix около $900 миллионов Видео

22:22

На Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИ Видео

22:16

"Не мог сказать ни слова": на Закарпатье мальчик попал в больницу из-за опасной игрушки Видео

22:03

Приводят к бедности: названы места, где категорически нельзя хранить деньги Видео

21:45

Зеленский допускает обмен Медведчука на пленных в РФ: названо условие Видео

21:43

В Киеве пьяный мужчина устроил дебош и сломал нос ребенку на улице

21:24

Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает и налетит ливень Видео

21:15

Магнитная буря растянется на 4 дня: как пережить удар в 4 балла Видео

21:10

Мест нет: в Харькове тяжело больную коронавирусом выгнали из больницы Видео

20:49

В Украине достаточно газа для населения по нормальным ценам - Зеленский Видео

20:34

Названа самая популярная среди украинцев вакцина против коронавируса Видео

19:56

В СНБО "случайно" назвали 108 человек "ворами в законе": Данилов назвал виновных Видео

Реклама
19:53

Одесских копов развлекали мужчины в стрингах и с цветами: Сеть взорвали странные кадры

19:45

Как живется в Украине семье, в которой двое зарабатывают по 500 долларов мнение

19:16

ОБСЕ досрочно приостановила наблюдательную миссию на Донбассе Видео

19:08

Названы специи, которые чаще всего подделывают Видео

19:00

Удивительные свойства грибов: диетологиня рассказала, почему так важно их употреблять

18:35

Сугробы снега и сильный мороз: украинцев ждет суровая зима Видео

18:31

Легендарный Stromae выпустил первую за три года песню: клип на нее сняли в Киеве Видео

18:10

"Газопровод уже полностью готов к работе": российский дипломат назвал последний шаг к запуску СП-2 Видео

17:57

Стало известно, сколько украинцев на самом деле ежедневно заражается коронавирусом Видео

17:55

"Последняя возможность": экс-посол Украины во Франции рассказал, когда Макрон может посетить Киев Видео

17:38

Двери в НАТО для Украины открыты - глава Пентагона Видео

17:26

Ученые назвали самый счастливый возраст европейцев

17:03

Страшное ДТП в Харькове: Зайцева выплачивает семьям погибших по 30 гривен компенсации Видео

16:47

"Грел кресло Путина": у Зеленского высмеяли Медведева за украинофобский опус Видео

16:43

Сбились с дороги и два дня блуждали в горах: в Греции на Афоне спасли двух украинцев Видео

16:25

70 гривен за пачку: цены на сигареты в Украине рекордно взлетят Видео

16:20

Количество людей, находящихся за чертой бедности, удвоилось - ООН

15:49

Наследники Аленушки: россиян пугает странный памятник молодоженам - "дровосек и страшилище" Видео

15:48

Просто не узнать: Юлия Мендель снялась в соблазнительной фотосессии без белья

15:42

У Путина пожаловались на сложности в переговорах с Зеленским и назвали причину Видео

Реклама
15:41

Самое вкусное карамельное печенье дальгона из сериала Игра в кальмара: готовить всего 10 минут Видео

15:16

Полуживой СНГ собрался бороться с "мировой буржуазной гидрой" мнение

15:00

Оценка работы Павелко и сборной Украины – не его уровень: Коньков подверг критике слова Калиниченко

15:00

Гороскоп на 18 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обиды близких или значительные перемены в жизни Видео

14:59

Инфицированный Дельта-штаммом может заразить 11 человек - эксперт Видео

14:58

Загадочная смерть в Киеве: в Сети назвали имя погибшего дипломата Видео

14:43

Огромные очереди и без масок: в Киеве в разгар пандемии устроили массовое мероприятие Видео

14:35

РФ зарубит поставки газа в Европу, пока не запустят СП-2: Москва разразилась критикой ГТС Украины Видео

14:31

Тарифы Укрпочты "взлетят": когда ждать подорожания Видео

13:59

Легковушка влетела в фуру: на Львовщине произошло ужасное ДТП с жертвами (фото)

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять