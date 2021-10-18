Как правильно заморозить готовую пищу: легкие и быстрые способы сохранить истинный вкус блюда

Для того, чтобы замороженные блюда были вкусными, есть свои лайфхаки.
Замораживание - легкий способ сохранить пищу подольше и самый лучший рецепт экономии времени на кухне. Особенно это удобно, когда на пороге внезапно оказались гости.
Однако некоторые хозяйки с опасением относятся к замораживанию готовых блюд, боясь, чтобы пища не утратила свой вкус.
Эксперты эти опасения опровергают и рассказывают, как правильно отправить еду в морозилку, чтобы она осталась по-прежнему вкусной и привлекательной на вид.
Пища должна быть холодной. В противном случае она создает влагу и вызывает замерзание конденсата.
Двойная емкость. Еду лучше ложить в контейнер, помещенный в пакет с зиппером. Таким образом удастся сохранить вкусовые свойства блюда.
Место хранения. Для хранения готовой пищи лучше выбирать место в центре морозильной камеры. Это самое лучшее расстояние от наиболее холодных зон морозилки.
Свежие ингредиенты. Если добавить в блюдо овощи и салат, то его вкус будет более ярким, даже после заморозки.
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