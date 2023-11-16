Вы даже не подозревали: пять продуктов, которые нельзя замораживать

Замораживание большинства продуктов является обычной практикой для продления срока их хранения, но есть определенные продукты, которые не подходят для этого процесса из-за их внутренних свойств.
Замораживание не только меняет их вкус или консистенцию, но и также при употреблении может привести к осложнениям со здоровьем, которые требуют срочной медицинской помощи.
Цельные яйца
Не рекомендуется замораживать яйца в скорлупе, так как жидкость внутри может расшириться и скорлупа треснет, что приведет к неприятной консистенции при размораживании. Если вы хотите заморозить яйца, отделите яичные белки от желтков и храните их в контейнерах, пригодных для замораживания.
Овощи с высоким содержанием воды
Овощи, такие как салат, огурец и редис, плохо хранятся в морозильной камере, потому что замораживание влияет на их клеточную структуру.
Молочные продукты с высоким содержанием жира
Такие продукты, как сливки и майонез, не подходят для замораживания из-за содержания жира. При размораживании они отслаиваются и будут иметь неприятную консистенцию.
Фрукты с большим количеством воды и крепкой кожурой
Фрукты с высоким содержанием воды, такие как арбуз, не лучше всего подходят для замораживания из-за большого количества жидкости. На самом деле, в целом, многие фрукты не рекомендуется замораживать напрямую.
Сырой картофель
Свежий сырой картофель не следует замораживать, так как замораживание изменяет его структуру, что приводит к изменению консистенции при размораживании. Однако после приготовления картофель можно без проблем заморозить.
Кроме того, помните, что при замораживании продуктов важно делать это в контейнерах с указанием даты, чтобы контролировать срок их хранения.
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