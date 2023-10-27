Что есть, чтобы не мерзнуть: ТОП-продуктов, которые помогут телу согреться

Для того, чтобы не мерзнуть в холодное время года важно не только хорошо одеваться, но и правильно питаться.

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Что есть, чтобы не мерзнуть / коллаж: Главред, фото: скриншот instagram atatashechki

Холодная пора года уже наступила и температура на улице снижается. Соответственно, многие люди начинают мерзнуть и утепляться. Однако мало кто знает, что согреть организм может не только одежда, но и правилная еда. Мы расскажем, какие продукты надо есть зимой.

Какие продукты могут повысить температуру тела

Температура тела может повышаться тогда, когда вырабатывает и тратит энергию. Следственно, во время употребления некоторой пищи стимулируется термогенез.

Для того, чтобы температура тела повышалась, стоит есть наваристые мясные бульоны, крупы с небольшим количеством острых приправ, а также горячую еду. Все супы - это блюда из множества компонентов, на переваривание которых организм тратит много энергии, что особенно способствует согревающему эффекту.

Что есть чтобы не мерзнуть

Помимо многокомпонентных блюд и тех продуктов, что мы перечислили выше, можно есть те, что богаты на магний и калий. Например, картофель в мундире, бобовые, тыква, морковь, авокадо. Также согреть изнутри могут сухофрукты из инжира, кураги или фиников.

Подробнее о том, какие продукты подарят организму тепло изнутри, смотрите в видео:

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