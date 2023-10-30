Самый эффектный салат из 3 продуктов Белое облако: необычный и очень вкусный рецепт

Решили удивить гостей вкусным праздничным столом, тогда такой рецепт салата точно для вас. Такой нежный крабовый салат оставит в восторге каждого.
Всего 3 простых и легких продукта в составе. Готовить салат крайне просто и он точно заслужит восхищения ваших гостей.
Крабовый салат на Новый год 2024 - рецепт
Вам понадобится:
- Крабовые палочки - 200 гр
- Сыр твердый - 180 гр
- Яйца - 3 шт
- Чеснок - по вкусу
- Майонез
Сыр выбирайте Голландский, он больше всего подойдет по вкусу для салата.
Твердый сыр натереть на средней терке.
Яйца заранее отварить вкрутую, остудить, почистить и разделить на желтки и белки.
Желтки натереть сразу к сыру на мелкой терке.
По желанию добавить немного чеснока и 1 столовую ложку майонеза.
Хорошо перемешать начинку для салата Белое облако.
Отдельно в тарелку натереть белок на мелкой терке.
Крабовые палочки развернуть и выложить на блюдо, промазать начинкой из сыра, желтка и чеснока.
Собираем наш салат на Новый год, пока не закончатся крабовые палочки.
Верх полностью посыпаем белком и украшаем веточками зелени.
Смотрите видео, как готовить вкуснейший салат на Новый год 2024 из крабовых палочек:
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