Самый эффектный салат из 3 продуктов Белое облако: необычный и очень вкусный рецепт

Такой салат из крабовых палочек очень просто и недорогой. Рецепт салата на Новый год 2024.

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Восхитительный крабовый салат на Новый год 2024 рецепт / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот с видео

Решили удивить гостей вкусным праздничным столом, тогда такой рецепт салата точно для вас. Такой нежный крабовый салат оставит в восторге каждого.

Всего 3 простых и легких продукта в составе. Готовить салат крайне просто и он точно заслужит восхищения ваших гостей.

Крабовый салат на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

Крабовые палочки - 200 гр

Сыр твердый - 180 гр

Яйца - 3 шт

Чеснок - по вкусу

Майонез

Сыр выбирайте Голландский, он больше всего подойдет по вкусу для салата.

Твердый сыр натереть на средней терке.

Яйца заранее отварить вкрутую, остудить, почистить и разделить на желтки и белки.

Желтки натереть сразу к сыру на мелкой терке.

По желанию добавить немного чеснока и 1 столовую ложку майонеза.

Хорошо перемешать начинку для салата Белое облако.

Отдельно в тарелку натереть белок на мелкой терке.

Крабовые палочки развернуть и выложить на блюдо, промазать начинкой из сыра, желтка и чеснока.

Как собрать слоеный крабовый салат / скриншот с youtube

Собираем наш салат на Новый год, пока не закончатся крабовые палочки.

Верх полностью посыпаем белком и украшаем веточками зелени.

Вкусный салат на Новый год из крабовых палочек / скриншот с youtube

Смотрите видео, как готовить вкуснейший салат на Новый год 2024 из крабовых палочек:

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