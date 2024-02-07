Точно не для красоты: почему зубные щетки имеют щетину разного цвета

Выбор цветных элементов на зубных щетках не случаен.

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Почему зубные щетки имеют щетину разного цвета / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Почему зубные щетки имеют щетину разного цвета? Об этом вы даже не задумывались, но есть разумное объяснение. Мы расскажем вам несколько интересных фактов, которые могут изменить ваш взгляд на выбор зубной щетки.

Не для красоты

Главная цель цветных деталей на зубных щетках - помочь вам ориентироваться при нанесении зубной пасты. Согласитесь, иногда соблазнительно покрыть всю головку щетки пастой, особенно под воздействием рекламы.

Но избыток пасты не только бесполезен, но и вреден, особенно из-за избытка фтора, что может быть нежелательным для зубов, особенно детских. Цветные щетинки служат своего рода напоминанием о том, чтобы наносить необходимое количество пасты.

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Когда нужно менять зубную щётку?

Согласно рекомендациям экспертов, зубную щетку необходимо менять каждые три-четыре месяца, особенно если щетинки обтрепались. Исключение могут составлять индивидуальные особенности, особенно у детей, для которых частая смена щетки крайне важна.

Также важно регулярно дезинфицировать зубные щетки, чтобы уничтожить бактерии и предотвратить распространение инфекций, особенно после простуды или гриппа.

Не забывайте о языке

Кроме того, стоит помнить о чистке языка. Этот процесс не только удаляет остатки пищи и бактерии, но и предотвращает неприятный запах изо рта, кариес и пародонтоз. Специалисты рекомендуют аккуратно чистить язык движениями взад-вперед щеткой, смоченной в небольшом количестве зубной пасты.

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