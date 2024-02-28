Существует теория, которая утверждает, что на тюбиках зубной пасты есть "коды", указывающие на то, какие ингредиенты использованы в ходе ее производства.

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Для чего нужна цветная полоска на зубной пасте - ответ стоматологов / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Существует теория, что цветовая маркировка на твердой полоске плоского пластика внизу тюбика зубной пасты имеет скрытый смысл. Однако, стоматологи назвали реальное назначение этого"индикатора".

В недавнем видео, опубликованном на платформе TikTok, два подкастера утверждают, что цветные "коды" связаны с ингредиентами зубной пасты, и предостерегают людей от тюбиков с красной или черной маркировкой, пишет Mirror.

"Люди, которые знают код, держатся подальше от определенных цветов зубной пасты. То есть, если ты знаешь, то ты знаешь", - указывает один из ведущих.

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По словам блогеров, не все знают, что зеленые отметки якобы означают, что зубная паста изготовлена только из натуральных ингредиентов, тогда как синие отметки, вероятно, означают, что паста содержит смесь натуральных ингредиентов и лекарств. Красные отметки, очевидно, означают, что паста содержит как натуральные, так и химические ингредиенты, а черные отметки - что она может содержать только химические ингредиенты.

Смотрите видео с рассказом о популярном мифе о значении цветных квадратиков на зубной пасте:

В то же время, один стоматолог в комментариях опроверг популярный миф.

"На самом деле [цветные квадратики - ред.] ничего не говорят о составе зубной пасты. Они используются только в процессе производства, где отметки и цвета считываются датчиком, а затем машина решает, где разрезать и запечатать упаковку", - отметил он.

Гигант по производству зубной пасты Colgate даже вмешался, назвав это"обманом".

"Правда в том, что системы цветового кодирования зубных паст просто не существует. Компании, производящие средства для ухода за полостью рта, не маркируют свои зубные пасты цветными квадратиками, чтобы обмануть потребителей и скрыть от них ингредиенты. Мы уверены, что вам интересно, почему же тогда на тюбиках зубной пасты есть цветные блоки? Мы рады сообщить, что на самом деле у них есть определенная цель. Они помогают в производстве тюбиков зубной пасты, сообщая световым сенсорам, где находится конец тюбика, чтобы его можно было правильно отрезать и запечатать. Мы знаем, что это не так увлекательно, как секретный код, но мы считаем, что правда - это тоже довольно круто", - отметили в сообщении компании.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская Национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газета была основана Альфредом Хармсвортом 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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