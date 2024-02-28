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Для чего нужна цветная полоска на зубной пасте: ответ стоматологов

Юрий Берендий
28 февраля 2024, 15:14
Существует теория, которая утверждает, что на тюбиках зубной пасты есть "коды", указывающие на то, какие ингредиенты использованы в ходе ее производства.
Для чего нужна цветная полоска на зубной пасте: ответ стоматологов
Для чего нужна цветная полоска на зубной пасте - ответ стоматологов / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Существует теория, что цветовая маркировка на твердой полоске плоского пластика внизу тюбика зубной пасты имеет скрытый смысл. Однако, стоматологи назвали реальное назначение этого"индикатора".

В недавнем видео, опубликованном на платформе TikTok, два подкастера утверждают, что цветные "коды" связаны с ингредиентами зубной пасты, и предостерегают людей от тюбиков с красной или черной маркировкой, пишет Mirror.

"Люди, которые знают код, держатся подальше от определенных цветов зубной пасты. То есть, если ты знаешь, то ты знаешь", - указывает один из ведущих.

видео дня

По словам блогеров, не все знают, что зеленые отметки якобы означают, что зубная паста изготовлена только из натуральных ингредиентов, тогда как синие отметки, вероятно, означают, что паста содержит смесь натуральных ингредиентов и лекарств. Красные отметки, очевидно, означают, что паста содержит как натуральные, так и химические ингредиенты, а черные отметки - что она может содержать только химические ингредиенты.

Смотрите видео с рассказом о популярном мифе о значении цветных квадратиков на зубной пасте:

В то же время, один стоматолог в комментариях опроверг популярный миф.

"На самом деле [цветные квадратики - ред.] ничего не говорят о составе зубной пасты. Они используются только в процессе производства, где отметки и цвета считываются датчиком, а затем машина решает, где разрезать и запечатать упаковку", - отметил он.

Гигант по производству зубной пасты Colgate даже вмешался, назвав это"обманом".

"Правда в том, что системы цветового кодирования зубных паст просто не существует. Компании, производящие средства для ухода за полостью рта, не маркируют свои зубные пасты цветными квадратиками, чтобы обмануть потребителей и скрыть от них ингредиенты. Мы уверены, что вам интересно, почему же тогда на тюбиках зубной пасты есть цветные блоки? Мы рады сообщить, что на самом деле у них есть определенная цель. Они помогают в производстве тюбиков зубной пасты, сообщая световым сенсорам, где находится конец тюбика, чтобы его можно было правильно отрезать и запечатать. Мы знаем, что это не так увлекательно, как секретный код, но мы считаем, что правда - это тоже довольно круто", - отметили в сообщении компании.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская Национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газета была основана Альфредом Хармсвортом 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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зубная паста
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