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"Это потрясающе": мужчина придумал, как очистить автомобильные коврики

Сергей Кущ
28 февраля 2024, 10:56
В одном из недавних роликов он показал, как можно дешево и легко почистить автомобильные коврики.
Мужчина придумал, как очистить автомобильные коврики
Мужчина придумал, как очистить автомобильные коврики / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Умелое решение блогера позволило автомобильным коврикам выглядеть так, будто их профессионально почистили, а все, что вам нужно - это обычные предметы домашнего обихода.

Популярная звезда TikTok Армен Адамджан показывает своим 6,3 миллионам подписчиков простые хаки и советы, позволяющие сэкономить время и деньги.

Кто такой Армен Адамджан?

Армен Адамджан - 31-летний садовод и блогер, который делится полезными лайфхаками и хитростями в своих роликах в тиктоке и инстаграме, где он зарегистрирован под ником Creative Explained.

видео дня

В одном из недавних роликов он показал, как можно дешево и легко почистить автомобильные коврики.

Веселая звезда социальных сетей начал свой короткий ролик с того, что взял дешевую туалетную щетку и отрезал ручку, оставив около шести сантиметров над головкой щетки.

Блогер показал, как очистить коврик
Блогер показал, как очистить коврик / Фото: скриншот с видео

Затем нужно просто взять дрель и закрепить щетку. Это можно использовать для того, чтобы коврики в вашем автомобиле "выглядели так, будто их чистил профессионал".

Далее он показал, как проводит туалетной щеткой по коврику, пока головка вращается, приводимая в движение дрелью.

Показывая только что очищенный коврик, он говорит: "Это потрясающе".

Смотрите видео о том, чем лучше чистить автомобильные коврики:

@creative_explained Genius way to clean those car mats! ?? Thanks to @That40yearguy who showed it to me! #lifehacks#tipsandtrips#car#carcleaning#cleaninghacks♬ original sound - creative explained

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