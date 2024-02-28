"Это потрясающе": мужчина придумал, как очистить автомобильные коврики

Умелое решение блогера позволило автомобильным коврикам выглядеть так, будто их профессионально почистили, а все, что вам нужно - это обычные предметы домашнего обихода.
Популярная звезда TikTok Армен Адамджан показывает своим 6,3 миллионам подписчиков простые хаки и советы, позволяющие сэкономить время и деньги.
Кто такой Армен Адамджан?
Армен Адамджан - 31-летний садовод и блогер, который делится полезными лайфхаками и хитростями в своих роликах в тиктоке и инстаграме, где он зарегистрирован под ником Creative Explained.
В одном из недавних роликов он показал, как можно дешево и легко почистить автомобильные коврики.
Веселая звезда социальных сетей начал свой короткий ролик с того, что взял дешевую туалетную щетку и отрезал ручку, оставив около шести сантиметров над головкой щетки.
Затем нужно просто взять дрель и закрепить щетку. Это можно использовать для того, чтобы коврики в вашем автомобиле "выглядели так, будто их чистил профессионал".
Далее он показал, как проводит туалетной щеткой по коврику, пока головка вращается, приводимая в движение дрелью.
Показывая только что очищенный коврик, он говорит: "Это потрясающе".
Смотрите видео о том, чем лучше чистить автомобильные коврики:
@creative_explained Genius way to clean those car mats! ?? Thanks to @That40yearguy who showed it to me! #lifehacks#tipsandtrips#car#carcleaning#cleaninghacks♬ original sound - creative explained
Вам может быть интересно:
- Или на дно, или на противень: для чего в духовку кладут соль
- Что можно сделать со старых газет: 5 суперских советов
- Как отмыть ручки на газовой плите: секрет в моющем средстве