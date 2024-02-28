"Это потрясающе": мужчина придумал, как очистить автомобильные коврики

В одном из недавних роликов он показал, как можно дешево и легко почистить автомобильные коврики.

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Мужчина придумал, как очистить автомобильные коврики / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Умелое решение блогера позволило автомобильным коврикам выглядеть так, будто их профессионально почистили, а все, что вам нужно - это обычные предметы домашнего обихода.

Популярная звезда TikTok Армен Адамджан показывает своим 6,3 миллионам подписчиков простые хаки и советы, позволяющие сэкономить время и деньги.

Кто такой Армен Адамджан? Армен Адамджан - 31-летний садовод и блогер, который делится полезными лайфхаками и хитростями в своих роликах в тиктоке и инстаграме, где он зарегистрирован под ником Creative Explained. видео дня

В одном из недавних роликов он показал, как можно дешево и легко почистить автомобильные коврики.

Веселая звезда социальных сетей начал свой короткий ролик с того, что взял дешевую туалетную щетку и отрезал ручку, оставив около шести сантиметров над головкой щетки.

Блогер показал, как очистить коврик / Фото: скриншот с видео

Затем нужно просто взять дрель и закрепить щетку. Это можно использовать для того, чтобы коврики в вашем автомобиле "выглядели так, будто их чистил профессионал".

Далее он показал, как проводит туалетной щеткой по коврику, пока головка вращается, приводимая в движение дрелью.

Показывая только что очищенный коврик, он говорит: "Это потрясающе".

Смотрите видео о том, чем лучше чистить автомобильные коврики:

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