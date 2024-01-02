Будет снова пушистым: женщина рассказала, как легко отстирать коврик для ванны

Эксперты рассказали, как правильно очищать коврик для ванной Для того, чтобы избежать появления плесени и вредных бактерий.

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Как отстирать коврик для ванны - женщина поделилась секретом для хозяек / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

При регулярном накоплении влаги и недостаточной циркуляции воздуха коврики для ванной комнаты могут стать рассадником неприятных бактерий, а один из экспертов утверждает, что люди пренебрегают их уборкой.

По мнению экспертов, коврики для ванной могут быть одним из самых грязных мест в ванной комнате, которое уже является рассадником бактерий. Очевидно, что в зависимости от того, как часто вы пользуетесь ковриком, его следует стирать "как минимум" раз в неделю.

Эксперт по уборке Белинда Эверингем посоветовала, как "правильно" чистить коврики для ванны. По ее словам, это нужно делать не реже одного раза в неделю и обращать внимание на любые инструкции по уходу за ковриком, чтобы не испортить его в процессе стирки, сообщает Express.co.uk.

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Эксперт говорит, что на ковриках для ванной может скапливаться влага, которая может привести к появлению плесени и грибка, если их не мыть регулярно.

Она сказала: "коврики не только впитывают влагу и пар, но и собирают пыль, грязь и волосы. Встряхивание коврика перед стиркой необходимо для удаления нежелательного мусора и предотвращения засорения стиральной машины в будущем".

Для ковриков с резиновой поверхностью она советует тщательно вытирать ее тряпкой, чтобы удалить скопившуюся грязь, а между стирками пылесосить коврик, чтобы свести к минимуму загрязнение. Она также посоветовала не стирать коврики при теплой температуре, а не при горячей, добавив, что стирка при горячей температуре приведет к обесцвечиванию.

Профессионал по уборке сказала: "используйте свое любимое моющее средство с приятным запахом и добавьте пищевую соду, полстакана будет достаточно. Это поможет устранить неприятные запахи, осветлить цвета и уменьшить количество бактерий. Добавление лаванды также поможет сохранить свежесть и уменьшить появление плесени".

Коврики для ванной нельзя перегружать в стиральную машину, а также не следует стирать их вместе с полотенцами, поскольку существует риск переноса бактерий с одного материала на другой.

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