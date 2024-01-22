Кухонный нож будет как у шеф-повара: как его заточить с зубной пастой

Этот необычный метод не только сэкономит ваши драгоценные минуты, но покажет невероятный результат.

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Зачем нужно наносить зубную пасту на кухонный нож / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Если ваш нож потерял свою режущую способность и вы хотите восстановить его остроту без опасности для себя, у нас есть для вас отличный совет – используйте зубную пасту.

Этот необычный метод не только сэкономит ваши драгоценные минуты, но и обеспечит вашим ножам идеальную остроту.

Что вам понадобится:

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Тупой нож, нуждающийся в заточке.

Любая зубная паста.

Бумажное полотенце.

Фарфоровая миска или тарелка с абразивным основанием.

Соль и белый уксус.

Щетка для мытья посуды.

Как заточить нож без точилки?

Нанесите немного зубной пасты с обеих сторон чистого ножа. Потрите лезвие зубной пастой, используя бумажное полотенце – будьте осторожны, чтобы не пораниться. Переверните миску и посыпьте край смесью соли и уксуса, создавая химическую реакцию, улучшающую эффективность заточки. Подпиливайте лезвие ножа только в одном направлении под углом заточки 20 градусов. Повторите операцию с обеих сторон для полной заточки. Промойте нож чистой водой с использованием щетки для посуды.

Этот метод не только продлевает срок службы ваших ножей, но и экономит ваше время на кухне.

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