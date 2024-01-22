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Кухонный нож будет как у шеф-повара: как его заточить с зубной пастой

Сергей Кущ
22 января 2024, 14:09
Этот необычный метод не только сэкономит ваши драгоценные минуты, но покажет невероятный результат.
Зачем нужно наносить зубную пасту на кухонный нож
Зачем нужно наносить зубную пасту на кухонный нож / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Если ваш нож потерял свою режущую способность и вы хотите восстановить его остроту без опасности для себя, у нас есть для вас отличный совет – используйте зубную пасту.

Этот необычный метод не только сэкономит ваши драгоценные минуты, но и обеспечит вашим ножам идеальную остроту.

Что вам понадобится:

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  • Тупой нож, нуждающийся в заточке.
  • Любая зубная паста.
  • Бумажное полотенце.
  • Фарфоровая миска или тарелка с абразивным основанием.
  • Соль и белый уксус.
  • Щетка для мытья посуды.

Как заточить нож без точилки?

  1. Нанесите немного зубной пасты с обеих сторон чистого ножа.
  2. Потрите лезвие зубной пастой, используя бумажное полотенце – будьте осторожны, чтобы не пораниться.
  3. Переверните миску и посыпьте край смесью соли и уксуса, создавая химическую реакцию, улучшающую эффективность заточки.
  4. Подпиливайте лезвие ножа только в одном направлении под углом заточки 20 градусов.
  5. Повторите операцию с обеих сторон для полной заточки.
  6. Промойте нож чистой водой с использованием щетки для посуды.

Этот метод не только продлевает срок службы ваших ножей, но и экономит ваше время на кухне.

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