Кухонный нож будет как у шеф-повара: как его заточить с зубной пастой

Этот необычный метод не только сэкономит ваши драгоценные минуты, но покажет невероятный результат.
Если ваш нож потерял свою режущую способность и вы хотите восстановить его остроту без опасности для себя, у нас есть для вас отличный совет – используйте зубную пасту.
Этот необычный метод не только сэкономит ваши драгоценные минуты, но и обеспечит вашим ножам идеальную остроту.
Что вам понадобится:
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- Тупой нож, нуждающийся в заточке.
- Любая зубная паста.
- Бумажное полотенце.
- Фарфоровая миска или тарелка с абразивным основанием.
- Соль и белый уксус.
- Щетка для мытья посуды.
Как заточить нож без точилки?
- Нанесите немного зубной пасты с обеих сторон чистого ножа.
- Потрите лезвие зубной пастой, используя бумажное полотенце – будьте осторожны, чтобы не пораниться.
- Переверните миску и посыпьте край смесью соли и уксуса, создавая химическую реакцию, улучшающую эффективность заточки.
- Подпиливайте лезвие ножа только в одном направлении под углом заточки 20 градусов.
- Повторите операцию с обеих сторон для полной заточки.
- Промойте нож чистой водой с использованием щетки для посуды.
Этот метод не только продлевает срок службы ваших ножей, но и экономит ваше время на кухне.
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