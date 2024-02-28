ТОП-3 ошибки в стиле: эксперт рассказала, какие вещи моментально дешевят образ

Главред расскажет, что может за секунду испортить образ и прибавить ему дешевизны.

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Эксперт рассказала, какие вещи моментально дешевят образ / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок

Выглядеть стильно и модно хочет практически каждая женщина, однако мало кто знает, какие вещи могут моментально испортить любой образ и прибавить ему дешевизны. Мы расскажем про главные ошибки в стиле, которые многие допускают.

Какие вещи портят образ

Практикующий стилист Татьяна Клим, которая помогает клиентам организовать свой гардероб, рассказала на своей странице в ТикТок о том, какие предметы гардероба моментально удешевляют образ и стиль.

Первой такой вещью является пояс, который идет в комплекте с одеждой. По словам стилиста, такой прием - это иллюзия того, что по одной цене вы покупаете две вещи. Клим советует менять данный пояс на другой сразу же.

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Второй вещью, которая удешевляет образ, стилист называет блестящие капроновые колготки. Стилист утверждает, что это не касается акцентных колготок, скорее черных или телесных с характерным дешевым блеском. К тому же, данные колготки чаще всего очень тонкие, что приводит к тому, что они собираются в складочку на щиколотках и коленях.

В том случае, если колготки необходимы - нужно обращать внимание на их состав. В составе качественных колгот должно быть не менее 5% эластана.

Что удешевляет образ

Третья вещь, которую назвала стилист - это сумки с активной фурнитурой. По словам стилиста, лучше всегда выбирать лаконичную модель с минимальным количеством фурнитуры. Особенно, если это сумка из масс-маркета.

Смотрите видео о том, что портит образ и делает его "дешевым":

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