5 погибших, десятки раненых, масштабные разрушения: последствия ночного удара РФ по Украине

Российские оккупанты атаковали несколько областей дронами, ракетами и авиабомбами. Есть попадания в многоэтажку и частные дома. Людей ищут под завалами.

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5 погибших из-за ночного удара РФ, среди пострадавших - 1,5-месячный мальчик и 14-летняя девочка/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Днепропетровская ОГА

Кратко:

РФ ночью запустила по Украине 215 средств воздушного нападения, обезвредить удалось 174

В Харькове погибли трое и пострадал 21 человек, в Херсоне - погибли супруги

Есть много разрушений, в Харькове было попадание в 9-этажку

Оккупанты в ночь на субботу, 7 июня, запустили по Украине 215 средств воздушного нападения, из которых 206 ударных дронов, две баллистические ракеты, шесть управляемых авиационных ракет и одна крылатая ракета Искандер.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Удалось обезвредить 174 средства воздушного нападения.

87 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 80 - локально потеряны/подавлены РЭБ;

6 управляемых ракет Х-59/69;

1 крылатую ракету Искандер-К.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 7 локациях", - говорится в сообщении.

Массированный удар по Харькову - 3 погибших

В ночь на субботу, 7 июня, оккупанты осуществили массированный удар по Харькову. Пострадал 21 человек, из них 2 детей - 1,5-месячный мальчик и 14-летняя девочка. Погибли 3 человека. Разбор завалов продолжается. Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Враг атаковал 3 ракетами, 5 КАБ, 4 РСЗО и 48 БпЛА Киевский и Основянский районы Харькова.

Также оккупанты атаковали 7 населенных пунктов Харьковской области. В г. Купянск пострадал 64-летний мужчина.

Херсонская область - погибла супружеская пара

Ночью оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона. Под вражеским огнем оказались жилые дома - повреждены две многоэтажки. В результате обстрела погибли супруги - 56-летний мужчина и 54-летняя женщина, сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Днепропетровская область

В ночь на субботу оккупанты также нанесли комбинированный удар по Днепропетровской области. Над областью было сбито шесть ракет противника и 27 вражеских дронов.

В Днепре пострадали женщины 45 и 88 лет. Им оказали необходимую помощь. Одна из них остается на амбулаторном лечении, рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"В городе повреждены инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Загорелась машина, 3 - побиты. В многоэтажках разбиты окна - сейчас еще продолжается обследование", - написал он.

Громко было также в Павлограде. Там повреждены предприятие и многоквартирные дома. Огнем охватило машины. Спасатели тушили пожар. Девять автомобилей были уничтожены. Пострадавших нет.

Кроме этого, утром противник возобновил удары по Никопольщине. Оккупанты направили fpv-дроны и тяжелую артиллерию на райцентр и Марганецкую громаду. В Никополе повреждена девятиэтажка. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Одесская область

Также были удары по Одесской области. Как сообщили в Офисе генерального прокурора, была осуществлена вражеская атака дронами по Одесской области.

"По данным следствия, в ночь на 7 июня вооруженные силы рф атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами был Одесской район. В результате атаки повреждено здание храма и другую инфраструктуру поселка Овидиополь. Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Удар по церкви в Овидиополе на Одесщине/ Офис генерального прокурора

Удар по церкви в Овидиополе на Одесщине/ Офис генерального прокурора

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на пятницу, 6 июня, произошла ракетно-дроновая атака РФ на Киев - повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых. Были зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.

Главред рассказал подробности атаки РФ по Украине в ночь на 6 июня - Тернополь был без света, в Луцке была повреждена многоэтажка. В Луцке погибли парень и девушка.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на атаку РФ по Украине 6 июня. Оккупанты применили более 400 дронов и более 40 ракет. Были погибшие, ранены 49 человек.

В ночь на 7 июня был удар по 9-этажке, десятки ранены, три человека погибли - РФ массированно ударила по Харькову. Во время атаки были прилеты в 9-этажку, предприятие, частный дом и не только. Один человек погиб, много раненых. Люди могут быть под завалами.

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