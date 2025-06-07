Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

5 погибших, десятки раненых, масштабные разрушения: последствия ночного удара РФ по Украине

Алёна Воронина
7 июня 2025, 10:23
157
Российские оккупанты атаковали несколько областей дронами, ракетами и авиабомбами. Есть попадания в многоэтажку и частные дома. Людей ищут под завалами.
Удар по Украине
5 погибших из-за ночного удара РФ, среди пострадавших - 1,5-месячный мальчик и 14-летняя девочка/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, Днепропетровская ОГА

Кратко:

  • РФ ночью запустила по Украине 215 средств воздушного нападения, обезвредить удалось 174
  • В Харькове погибли трое и пострадал 21 человек, в Херсоне - погибли супруги
  • Есть много разрушений, в Харькове было попадание в 9-этажку

Оккупанты в ночь на субботу, 7 июня, запустили по Украине 215 средств воздушного нападения, из которых 206 ударных дронов, две баллистические ракеты, шесть управляемых авиационных ракет и одна крылатая ракета Искандер.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

видео дня

Удалось обезвредить 174 средства воздушного нападения.

  • 87 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбито огневыми средствами, 80 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
  • 6 управляемых ракет Х-59/69;
  • 1 крылатую ракету Искандер-К.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, падение сбитых (обломки) в 7 локациях", - говорится в сообщении.

Массированный удар по Харькову - 3 погибших

В ночь на субботу, 7 июня, оккупанты осуществили массированный удар по Харькову. Пострадал 21 человек, из них 2 детей - 1,5-месячный мальчик и 14-летняя девочка. Погибли 3 человека. Разбор завалов продолжается. Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Враг атаковал 3 ракетами, 5 КАБ, 4 РСЗО и 48 БпЛА Киевский и Основянский районы Харькова.

Также оккупанты атаковали 7 населенных пунктов Харьковской области. В г. Купянск пострадал 64-летний мужчина.

  • Последствия удара по Харькову в ночь на 7 июня 2025 года
    Последствия удара по Харькову в ночь на 7 июня 2025 года Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
  • Последствия удара по Харькову в ночь на 7 июня 2025 года
    Последствия удара по Харькову в ночь на 7 июня 2025 года Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
  • Последствия удара по Харькову в ночь на 7 июня 2025 года
    Последствия удара по Харькову в ночь на 7 июня 2025 года Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
  • Последствия удара по Харькову в ночь на 7 июня 2025 года
    Последствия удара по Харькову в ночь на 7 июня 2025 года Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов
  • Последствия удара по Харькову в ночь на 7 июня 2025 года
    Последствия удара по Харькову в ночь на 7 июня 2025 года Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Херсонская область - погибла супружеская пара

Ночью оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона. Под вражеским огнем оказались жилые дома - повреждены две многоэтажки. В результате обстрела погибли супруги - 56-летний мужчина и 54-летняя женщина, сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Днепропетровская область

В ночь на субботу оккупанты также нанесли комбинированный удар по Днепропетровской области. Над областью было сбито шесть ракет противника и 27 вражеских дронов.

В Днепре пострадали женщины 45 и 88 лет. Им оказали необходимую помощь. Одна из них остается на амбулаторном лечении, рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"В городе повреждены инфраструктура, предприятие, учебное заведение и несколько десятков гаражей. Загорелась машина, 3 - побиты. В многоэтажках разбиты окна - сейчас еще продолжается обследование", - написал он.

Громко было также в Павлограде. Там повреждены предприятие и многоквартирные дома. Огнем охватило машины. Спасатели тушили пожар. Девять автомобилей были уничтожены. Пострадавших нет.

Кроме этого, утром противник возобновил удары по Никопольщине. Оккупанты направили fpv-дроны и тяжелую артиллерию на райцентр и Марганецкую громаду. В Никополе повреждена девятиэтажка. По предварительным данным, обошлось без жертв.

  • Последствия удара по Днепропетровской области
    Последствия удара по Днепропетровской области Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по Днепропетровской области
    Последствия удара по Днепропетровской области Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по Днепропетровской области
    Последствия удара по Днепропетровской области Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по Днепропетровской области
    Последствия удара по Днепропетровской области Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по Днепропетровской области
    Последствия удара по Днепропетровской области Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по Днепропетровской области
    Последствия удара по Днепропетровской области Днепропетровская ОВА
  • Последствия удара по Днепропетровской области
    Последствия удара по Днепропетровской области Днепропетровская ОВА

Одесская область

Также были удары по Одесской области. Как сообщили в Офисе генерального прокурора, была осуществлена вражеская атака дронами по Одесской области.

"По данным следствия, в ночь на 7 июня вооруженные силы рф атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударами был Одесской район. В результате атаки повреждено здание храма и другую инфраструктуру поселка Овидиополь. Полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия вражеской атаки", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Удар по церкви в Овидиополе на Одесщине
Удар по церкви в Овидиополе на Одесщине/ Офис генерального прокурора
Удар по церкви в Овидиополе на Одесщине
Удар по церкви в Овидиополе на Одесщине/ Офис генерального прокурора

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на пятницу, 6 июня, произошла ракетно-дроновая атака РФ на Киев - повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых. Были зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.

Главред рассказал подробности атаки РФ по Украине в ночь на 6 июня - Тернополь был без света, в Луцке была повреждена многоэтажка. В Луцке погибли парень и девушка.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на атаку РФ по Украине 6 июня. Оккупанты применили более 400 дронов и более 40 ракет. Были погибшие, ранены 49 человек.

В ночь на 7 июня был удар по 9-этажке, десятки ранены, три человека погибли - РФ массированно ударила по Харькову. Во время атаки были прилеты в 9-этажку, предприятие, частный дом и не только. Один человек погиб, много раненых. Люди могут быть под завалами.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова новости Херсона беспилотники дроны Одесская область Харьковская область Днепропетровская область ракетный удар атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ сбили вражеский истребитель Су-35 над Россией

ВСУ сбили вражеский истребитель Су-35 над Россией

11:20Война
Зеленский раскрыл детали "Паутины": чье было оружие и кем были водители фур

Зеленский раскрыл детали "Паутины": чье было оружие и кем были водители фур

10:54Украина
5 погибших, десятки раненых, масштабные разрушения: последствия ночного удара РФ по Украине

5 погибших, десятки раненых, масштабные разрушения: последствия ночного удара РФ по Украине

10:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Изменил после свадьбы: муж Лорак принял сложное решение

Изменил после свадьбы: муж Лорак принял сложное решение

Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

Когда в Украине резко снизится температура: стала известна дата похолодания

Мобилизация мужчин 60+: в ВР сделали важное заявление, кого будут брать первыми

Мобилизация мужчин 60+: в ВР сделали важное заявление, кого будут брать первыми

Засыпает градом и ломает деревья: лютая непогода накрыла Украину

Засыпает градом и ломает деревья: лютая непогода накрыла Украину

Большинство ошибается годами: как правильно жарить кабачки

Большинство ошибается годами: как правильно жарить кабачки

Последние новости

11:40

Удары по ядерным ракетоносцам РФ: в ВСУ сделали важное заявление

11:22

Что можно сделать из сливы на зиму без консервации

11:20

ВСУ сбили вражеский истребитель Су-35 над Россией

10:58

Китайский гороскоп на завтра 8 июня: Змеям - страх, Обезьянам - уныние

10:54

Зеленский раскрыл детали "Паутины": чье было оружие и кем были водители фур

Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на летоЛетом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето
10:23

5 погибших, десятки раненых, масштабные разрушения: последствия ночного удара РФ по УкраинеФото

09:55

"Это мой выбор": Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ

09:18

Гороскоп на завтра 8 июня: Девам - неожиданный гость, Тельцы сорвут куш

09:10

Как укоренить пионы из букета: садовод назвал самый легкий способВидео

Реклама
09:09

"Они сами дали Путину повод": Трамп сделал скандальное заявление об ударах РФ по УкраинеВидео

08:54

"Абсолютно новое партнерство": Франция анонсировала производство дронов в Украине

08:05

Чем конфликт Трампа и Маска опасен для Украинымнение

07:46

Удар по 9-этажке, десятки раненых и погибшие: РФ массированно ударила по ХарьковуФото

07:10

Два пастуха отличаются 3-мя деталями: надо найти отличия за 19 секунд

06:10

Очередная ночь террора: что запустила РФ по Украинемнение

05:40

"Враг выполняет приказ Путина": эксперт рекомендует украинцам выезжать из Сум

05:30

Суперголоволомка: найдите собаку среди кошек за 5 секунд

05:18

После атаки на Киев топливо подешевеет: как заправиться со скидкой

05:03

Большинство ошибается годами: как правильно жарить кабачки

04:35

Как сказать на украинском "половник" и "кувшин": учитель дала ответВидео

Реклама
04:14

Враг активно продвигается: РФ захватила новые населенные пункты на Сумщине

04:00

Ремень безопасности прячет секрет: специалисты раскрыли важную функцию ткани под замком

03:30

Возможны проблемы: водителей призвали не игнорировать один индикатор в авто

02:45

Угроза серии ударов: экс-сотрудник СБУ предупредил о новом обстреле Украины

02:00

Магниты для удачи: какие ТОП-4 знака зодиака всегда выходят победителями

01:41

3 знаки зодиака, которым летнее солнцестояние принесет нереальную удачу

00:50

Россия может повторить массированный удар по Украине: Жданов оценил риски

06 июня, пятница
23:27

Трамп не хочет жестких санкций против России: WSJ узнали, что он задумал

23:01

Банкоматы ПриватБанка прекратят работу: когда ждать восстановления

22:45

Путин выторговывает время для продолжения войны: громкое обвинение Зеленского

22:38

"Готовятся новые шаги": Зеленский - о переговорах делегации в США

22:04

Государство выделит по 50 000 грн детям: кто в списке

21:59

Изменил после свадьбы: муж Лорак принял сложное решение

21:24

В Гонконге показали спектакль, в котором Трамп "стреляет" в Зеленского

21:22

Ермак сообщил о подготовке встречи Зеленского с Трампом и назвал вероятные сроки

20:55

Мощные взрывы раздавались один за другим: РФ ударила по Харькову ракетамиВидео

20:42

Цинизм зашкаливает: РФ выдвинула условие для новых переговоров

20:22

РФ может ударить по центру Киева: в Раде навали цели новых российских атак

19:55

Засыпает градом и ломает деревья: лютая непогода накрыла УкраинуВидео

19:47

От адских +34 до прохладных +15: в Украине внезапно изменится погода

Реклама
19:42

Сумы в опасности: военный эксперт предупредил о новой угрозе

19:22

Какие цветы еще можно посеять в июне: 10 оптимальных вариантов

19:21

Атака подводного беспилотника: раскрыт сценарий удара по Крымскому мосту

19:10

Конфликт Трампа и Маска – приведет ли скандал к импичменту в СШАмнение

19:01

Ночная атака на Киев: патрульные показали первые минуты после удараВидео

18:48

"Без предупреждения": у клиентов ПриватБанка списывают деньги со счетов

18:37

Троицкая поминальная субботу: 5 запретов, которые нельзя нарушать 7 июня

18:25

"Никогда бы не подумал": известный украинский артист назвал размер своей пенсии

18:23

РФ пошла в наступление с новой тактикой: офицер ВСУ назвал "горячее" направление

17:58

"Паутина" сделала свое дело: как ракетная атака РФ разоблачила проблемы с авиацией

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваНастя КаменськихМаксим ГалкинВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять