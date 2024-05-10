Зубы будут перламутрово белые: стоматолог назвал лучшее время для чистки зубов

Доктор Сэм, главный стоматолог Dental Boutique, объяснил, когда лучше всего чистить зубы: до завтрака или после приема пищи утром

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Когда правильно чистить зубы - стоматологи дали однозначный ответ / Колаж Главрел, фото: УНИАН, pexels

Доктор Сэм, главный стоматолог Dental Boutique, объяснил, когда лучше всего чистить зубы, чтобы получить перламутровую белизну.

В разговоре с Kidspot он сказал: "Если люди могут себе это позволить, они должны чистить зубы перед завтраком, потому что кислоты, содержащиеся в этих продуктах, делают ваши зубы временно более слабыми и мягкими по всей поверхности".

Итак, когда дело доходит до выбора того, что мы должны есть по утрам, вы склонны придерживаться одного и того же, или это зависит от того, сколько времени у вас есть?

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Доктор Чан и доктор Сим, соучредители и главные стоматологи Dental Boutique, считают, что все зависит от обоих этих факторов, сообщает Express.

"Если вы употребляете кислые продукты на завтрак, чистка зубов сразу после него может привести к повреждению структуры зубов. В таком случае лучше подождать до 30 минут, прежде чем чистить зубы после завтрака", - сказал доктор Чан.

Однако доктор Сим также говорит, что чистка зубов перед завтраком может принести пользу и по другой причине.

"Как стоматолог, я бы опасался, что пациенты могут не помнить о том, что чистка зубов является первоочередной задачей. Поэтому я предлагаю чистить зубы перед завтраком, чтобы у вас была привычка просыпаться и не забывать сразу же чистить зубы. Это также помогает удалить остатки зубного налета и неприятный запах изо рта перед завтраком", - резюмировал он.

Итак, кажется, что чистить зубы перед завтраком - это правильно, только не забудьте подождать 30 минут до того, как есть.

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