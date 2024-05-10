Почему в Польше осень в декабре, а весна начинается не 1 марта - простое объяснение

В Польше продолжительность каждого времени года может отличаться от общепринятых норм. Главред выяснил, чем польский календарь отличается от украинского.

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Почему весна в Польше начинается не 1 марта - времена года в Польше / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Польский календарь, как и в большинстве стран, использует григорианский формат с разделением на четыре времени года: весна, лето, осень и зима. Однако даты, когда считается, что начинается каждое из времен года, могут немного отличаться от календарных дат, которые мы привыкли видеть.

Почему времена года в Польше начинаются не в те же дни, что в Украине

Польский календарь отражает природные особенности страны, которые могут немного отличаться от общей календарной концепции.

В Польше, подобно многим другим странам, весна не всегда точно начинается 1 марта согласно календарю. Это связано с климатическими условиями и природными явлениями, которые происходят в стране.

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Фактически, весна в Польше, как и во многих других странах Европы, обычно начинается в конце марта или даже в апреле, когда температура воздуха поднимается, растения начинают зеленеть, а природа оживает после зимы.

Некоторые люди могут считать 1 марта началом весны из традиционных или культурных соображений, но природные процессы обычно не происходят так точно согласно календарю, именно поэтому календарная весна в Польше начинается позже.

Когда начинается весна в Польше

Метеорологическая весна в Польше обычно начинается примерно в конце марта или в начале апреля. Это время, когда природа просыпается от зимней спячки, деревья распускают почки, а первые весенние цветы вырастают из-под снега.

По данным портала wroclaw.pl метеорологическая весна в Польше в 2024 году началась 20 марта, однако в польском календаре дата начала весны фиксированная.

"В 2024 году она (весна, - ред.) начнется на следующий день после весеннего равноденствия, то есть в четверг 21 марта", - говорится в материале.

Чем календарная весна в Польше отличается от астрономической

Первый день весны чаще всего считается началом календарной весны, но многие путают его с астрономическим началом этого времени года.

"Хотя бывает, что они приходятся точно на один день, это не правило. Если календарная весна всегда приходится на 21 марта, то астрономическое начало весны является подвижной датой", - добавляют эксперты.

Когда в Польше начинается лето

Лето в Польше начинается обычно в июне и продолжается до середины сентября. Это самое теплое время года, когда средние температуры могут достигать пика.

Издание wroclaw.pl отмечает, что календарное лето в Польше в 2024 году начнется 20 июня и продлится до 22 сентября.

"Это период, который тесно связан с циклом движения Земли вокруг Солнца, что влияет на продолжительность суток и температуру окружающей среды. В это время мы можем наслаждаться более длинными днями, короткими ночами и теплой погодой. Для многих людей лето - это время отдыха и расслабления, а также возможность активно провести время на природе. Поэтому стоит спланировать свои летние каникулы и насладиться красотой природы и разнообразными аттракционами, которые предлагает нам это особое время года", - отмечают журналисты.

Что известно о портале Wroclaw PL Интернет-портал Wroclaw PL (www.wroclaw.pl) - польское интернет издание, позиционирующее себя как "лучшая информационная служба во Вроцлаве для жителей и туристов". Издание распространяет информацию о событиях во Вроцлаве и Польше в целом на своем сайте и в социальных сетях. Аудитория издания в Facebook насчитывает более 79 тысяч человек.

Когда в Польше начинается осень

Метеорологическая осень начинается в сентябре или октябре и продолжается до конца ноября или начала декабря. Это время осадков и падения температур, когда листья меняют цвет и выпадают с деревьев.

В школе по изучению польского языка "Language Supp" обратили внимание на то, что календарная осень в Польше начинается не 1 сентября и продолжается почти до конца декабря.

В своем видео они отмечают, что последний день лета в Польше приходится на 23 сентября, то есть первый день осени начинается уже 24 сентября.

Смотрите видео о том, когда в Польше начинается календарная осень:

Что известно о "Language Supp" Language Supp - это бесплатная платформа изучения польского языка для украинских студентов.

"Астрономическая осень длится 89-90 дней, начинается 22 или 23 сентября и продолжается до 22 декабря. Календарная осень всегда длится 89 дней", - добавляют в издании wroclaw.pl.

Когда начинается зима в Польше

Зима в Польше обычно начинается в декабре и продолжается до марта или даже апреля. Это самое холодное время года, когда может выпасть снег и температуры падают ниже всего. Отмечается, что календарная зима в Польше длится ориентировочно с 23 декабря до 20 марта.

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