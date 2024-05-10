'Ударит в голову' моментально: чем нельзя закусывать водку - золотое правило

Закуски под водку могут быть очень разнообразными и зависят от культурных и личных предпочтений. Однако, профессиональный бармен Роман Кулик рассказал, чем не стоит закусывать крепкий алкоголь и в частности - водку.
- Чем не стоит закусывать водку
- Можно ли закусывать сладким
- Как правильно закусывать алкоголь
- Чем правильно закусывать водку
- Чем правильно закусывать шампанское
- Чем правильно закусывать вино
- Чем правильно закусывать коньяк
- Чем не стоит запивать алкоголь, чтобы не было плохо
Чем не стоит закусывать водку
Бармен Роман Кулик в своем видео в Instagram отмечает, что первое место в антирейтинге закусок занимает шашлык.
"Ходят слухи, что наоборот, что-то жирненькое, сытное, под водочку - это лучше всего. Но вашему организму и так тяжело, когда вы пьете. Так вы еще и усложняете ему жизнь тяжелой пищей", - указывает бармен.видео дня
Кроме того, он отмечает, что при употреблении алкоголя нельзя закусывать грейпфрутом.
"Он блокирует ферменты, которые перерабатывают токсины в печени. Соответственно, алкоголь остается дольше в вашем организме", - указывает Роман.
Смотрите видео о том, чем не стоит закусывать алкоголь:
Можно ли закусывать сладким
Бармен отмечает, что сладости также входят в антирейтинг для закусывания алкогольных напитков.
"У нашего организма есть так называемая очередь того, что он перерабатывает в первую очередь. И сахара - на первом месте. Поэтому пока он будет перерабатывать сахар, алкоголь начнет разлагаться в вашем организме", - резюмировал он.
Как правильно закусывать алкоголь
В то же время консультант по питанию Ирина Колесник отмечает, что закуска должна быть умеренной и нежирной.
По ее словам, еда нагружает печень и поджелудочную, а это отягощает похмелье
"Не нужно закусывать много и, тем более не нужно закусывать жирной пищей или белковой пищей, которая трудно усваивается: мясо, колбаса, грибы, горох, фасоль, домашние гусь и утка. Тяжелая закуска вызывает гораздо более тяжелое похмелье и усиливает вредное воздействие выпивки на организм", - отметила она в своем Instagram.
Чем правильно закусывать водку
Она отмечает, под закуску для водки хорошо подходит картофельное пюре и все виды заливного.
"Они обволакивают стенки желудка, смягчая раздражение. И именно из-за раздражения не стоит подавать к водке острые блюда. Так что свою любимую аджику и морковь по-корейски, огурчики и т.д. оставьте до лучших времен", - указывает она.
Чем правильно закусывать шампанское
Эксперт по питанию добавила, что к шампанскому лучше подавать бутерброды с рыбой и легкие салаты.
"Лучше подавайте к шампанскому бутерброды с икрой или красной рыбкой. А также рыбу, легкие салаты типа греческого и капрезе, мясо птицы и фрукты", - говорит эксперт.
Чем правильно закусывать вино
Ирина Колесник сообщила, что вкус вина подчеркивают сыр, оливки, птица и рыба, морепродукты и суши.
Кто такая Ирина Колесник
Ирина Колесник - консультант по питанию, диетолог. Ирина ведет личный блог в Instagram, где делится советами по похудению и питанию.
Чем правильно закусывать коньяк
Эксперт добавила, что лучшая закуска для коньяка - это сыр.
"Вообще-то, настоящие гурманы коньяк не закусывают. Если Вы закусываете, пусть это будут паштеты, фуа-гра идеально, хороший сыр, морепродукты и свежие фрукты, овощные салаты, оливки", - резюмировала она.
Чем не стоит запивать алкоголь, чтобы не было плохо
Бармен Роман Кулик в видео в Instagram отметил, что худшим выбором для запивания алкоголя являются энергетики.
"Они ускоряют сердцебиение и могут привести к проблемам с сердцем в сочетании с алкоголем", - рассказал он.
По его словам, на втором месте - это газированные напитки.
"Мало кто знает, но из-за газов алкоголь всасывается быстрее в нашем организме. Также вы позже почувствуете насыщение. Поэтому, возможно, вам уже достаточно, но вы продолжаете пить", - предупреждает бармен.
Ну и на третьем месте - это сладкие напитки по типу "соков".
"Употребляя их с алкоголем, вы можете незаметно заработать передозировку сахаром. А во-вторых, со временем оно может привести к ожирению", - резюмировал бармен Роман Кулик.
Смотрите видео о том, чем нельзя запивать алкоголь:
Кто такой Роман Кулик
Роман Кулик - львовский бармен, ведет личный блог в Instagram, YouTube и Tik-Tok. Общая аудитория блогера на всех платформах составляет более 250 тысяч пользователей. Роман рассказывает о тонкостях работы бармена и делится советами по выбору лакоголя и приготовлению коктейлей.
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