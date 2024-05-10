'Ударит в голову' моментально: чем нельзя закусывать водку - золотое правило

Под крепкий алкоголь, подходят различные закуски, которые могут сгладить вкус и предотвратить опьянение. Главред выяснил, как правильно закусывать алкоголь.

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Чем правильно закусывать водку, чтобы не опьянеть - золотое правило / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Закуски под водку могут быть очень разнообразными и зависят от культурных и личных предпочтений. Однако, профессиональный бармен Роман Кулик рассказал, чем не стоит закусывать крепкий алкоголь и в частности - водку.

Чем не стоит закусывать водку

Бармен Роман Кулик в своем видео в Instagram отмечает, что первое место в антирейтинге закусок занимает шашлык.

"Ходят слухи, что наоборот, что-то жирненькое, сытное, под водочку - это лучше всего. Но вашему организму и так тяжело, когда вы пьете. Так вы еще и усложняете ему жизнь тяжелой пищей", - указывает бармен. видео дня

Кроме того, он отмечает, что при употреблении алкоголя нельзя закусывать грейпфрутом.

"Он блокирует ферменты, которые перерабатывают токсины в печени. Соответственно, алкоголь остается дольше в вашем организме", - указывает Роман.

Смотрите видео о том, чем не стоит закусывать алкоголь:

Можно ли закусывать сладким

Бармен отмечает, что сладости также входят в антирейтинг для закусывания алкогольных напитков.

"У нашего организма есть так называемая очередь того, что он перерабатывает в первую очередь. И сахара - на первом месте. Поэтому пока он будет перерабатывать сахар, алкоголь начнет разлагаться в вашем организме", - резюмировал он.

Как правильно закусывать алкоголь

В то же время консультант по питанию Ирина Колесник отмечает, что закуска должна быть умеренной и нежирной.

По ее словам, еда нагружает печень и поджелудочную, а это отягощает похмелье

"Не нужно закусывать много и, тем более не нужно закусывать жирной пищей или белковой пищей, которая трудно усваивается: мясо, колбаса, грибы, горох, фасоль, домашние гусь и утка. Тяжелая закуска вызывает гораздо более тяжелое похмелье и усиливает вредное воздействие выпивки на организм", - отметила она в своем Instagram.

Чем правильно закусывать водку

Она отмечает, под закуску для водки хорошо подходит картофельное пюре и все виды заливного.

"Они обволакивают стенки желудка, смягчая раздражение. И именно из-за раздражения не стоит подавать к водке острые блюда. Так что свою любимую аджику и морковь по-корейски, огурчики и т.д. оставьте до лучших времен", - указывает она.

Чем правильно закусывать шампанское

Эксперт по питанию добавила, что к шампанскому лучше подавать бутерброды с рыбой и легкие салаты.

"Лучше подавайте к шампанскому бутерброды с икрой или красной рыбкой. А также рыбу, легкие салаты типа греческого и капрезе, мясо птицы и фрукты", - говорит эксперт.

Чем правильно закусывать вино

Ирина Колесник сообщила, что вкус вина подчеркивают сыр, оливки, птица и рыба, морепродукты и суши.

Кто такая Ирина Колесник Ирина Колесник - консультант по питанию, диетолог. Ирина ведет личный блог в Instagram, где делится советами по похудению и питанию.

Чем правильно закусывать коньяк

Эксперт добавила, что лучшая закуска для коньяка - это сыр.

"Вообще-то, настоящие гурманы коньяк не закусывают. Если Вы закусываете, пусть это будут паштеты, фуа-гра идеально, хороший сыр, морепродукты и свежие фрукты, овощные салаты, оливки", - резюмировала она.

Чем не стоит запивать алкоголь, чтобы не было плохо

Бармен Роман Кулик в видео в Instagram отметил, что худшим выбором для запивания алкоголя являются энергетики.

"Они ускоряют сердцебиение и могут привести к проблемам с сердцем в сочетании с алкоголем", - рассказал он.

По его словам, на втором месте - это газированные напитки.

"Мало кто знает, но из-за газов алкоголь всасывается быстрее в нашем организме. Также вы позже почувствуете насыщение. Поэтому, возможно, вам уже достаточно, но вы продолжаете пить", - предупреждает бармен.

Ну и на третьем месте - это сладкие напитки по типу "соков".

"Употребляя их с алкоголем, вы можете незаметно заработать передозировку сахаром. А во-вторых, со временем оно может привести к ожирению", - резюмировал бармен Роман Кулик.

Смотрите видео о том, чем нельзя запивать алкоголь:

Кто такой Роман Кулик Роман Кулик - львовский бармен, ведет личный блог в Instagram, YouTube и Tik-Tok. Общая аудитория блогера на всех платформах составляет более 250 тысяч пользователей. Роман рассказывает о тонкостях работы бармена и делится советами по выбору лакоголя и приготовлению коктейлей.

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