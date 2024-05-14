Как убрать зуд от укуса комара: средства, которые всегда под рукой

С приходом теплой погоды, особенно активизируются комары.

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Комариные укусы могут принести массу дискомфорта/ Коллаж Главред, фото: pixabay.com

С приходом весны, активизируются всякие паразиты. В том числе это касается и комаров, которые не просто кусают, а и оставляют свои укусы на коже, а с ними и неприятный изнуряющий зуд.

По данным Health, когда комар кусает, он оставляет после себя немного слюны, которая содержит белки, которые ваш организм воспринимает как нежелательных злоумышленников. Ваша иммунная система вырабатывает гистамин — соединения, которые вызывают зуд, воспаление и отек. Естественно, как только вас укусит комар, вам захочется узнать, что делать если укусил комар и очень сильно чешется?

Что снимает зуд от комариных укусов

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Вы можете попробовать различные методы лечения и домашние средства, которые помогут облегчить зуд, например, спиртовые натирания и кремы с мелиссой. Другие средства, например, овсяные ванны или уксус, могут оказаться не столь эффективными. Читайте дальше, чтобы узнать, какие методы лечения эффективны и как держать насекомых подальше, чтобы предотвратить новые укусы.

Об издании Health Health было основано в 1981 году как издание, посвященное здоровому образу жизни женщин. С тех пор журнал Health расширился и теперь охватывает информацию о здоровье и благополучии для всех и ежегодно охватывает более 120 миллионов человек. Миссия редакции— информировать и предоставить точную и полезную информацию о здоровье.

Вы можете использовать пакет со льдом, чтобы облегчить зуд. Охлаждение кожи может успокоить зуд за счет взаимодействия с ионным каналом, связанным с нервными окончаниями в коже.

Другой вариант — применять средства местного назначения, такие как безрецептурный лосьон с каламином или крем с гидрокортизоном, в соответствии с инструкциями на этикетке. Продукты, содержащие ингредиенты местного анестетика, такие как лидокаин или бензокаин, могут оказаться полезными, оказывая обезболивающее действие.

Однако не все кремы от зуда подходят каждому. Поговорите с врачом, прежде чем использовать продукты гидрокортизона для маленьких детей, поскольку они могут вызвать побочные эффекты, такие как задержка роста и увеличение веса.

Чтобы быстро избавиться от множества укусов, которые чешутся, попробуйте безрецептурные антигистаминные препараты, не вызывающие сонливости. Антигистаминные препараты предотвращают связывание гистамина с гистаминовыми рецепторами. Этот процесс помогает уменьшить зуд и отек.

В качестве проверенного временем растительного средства попробуйте нанести на укусы крем, содержащий эфирные масла мелиссы. Эфирные масла мелиссы обладают противовоспалительным действием, могут помочь в заживлении и могут снизить риск заражения.

Эти типы гелей помогают избавиться от укусов насекомых, ядовитого плюща, дуба и сумаха. Гели после укусов предназначены для снятия раздражения и зуда кожи.

Какие средства от укусов комаров не стоит использовать?

Несмотря на предполагаемые преимущества, вам не следует использовать определенные средства, чтобы облегчить зуд от укусов комаров. Исследования по их использованию при лечении укусов комаров ограничены или недоступны.

Алоэ вера

Базилик

Чеснок

Мед

Сок лимона или лайма

Овсяные ванны

Зубная паста

Уксус

Хотя некоторые домашние средства от укусов комаров, такие как мед, овсянка и алоэ вера, могут помочь уменьшить воспаление кожи, они далеко не так эффективны в борьбе с зудом по сравнению с другими средствами от укусов комаров.

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