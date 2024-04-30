Есть особое место: эксперт рассказала, где нельзя хранить молоко в холодильнике

Эксперт по страхованию жилья Крис Бисли поделился лучшими советами, как организовать холодильник, чтобы ваши продукты хранились дольше и сэкономить сотни фунтов стерлингов.
По его словам, организованность означает, что "вы знаете, где искать вещи, и с меньшей вероятностью еда, о которой вы забыли, будет томиться в глубине холодильника", сообщает Express.
По его словам, это также означает меньше пищевых отходов, что "хорошо для вашего кармана, потому что вы не покупаете то, что у вас уже есть".
Большинство людей хранят молоко в дверном отделении, но Крис обнаружил, что это не лучшее место для того, чтобы сохранить его свежим дольше.
Дверные отсеки - это самое теплое место в холодильнике, и температура колеблется каждый раз, когда дверь открывается и закрывается, что приводит к более быстрой порче молока, которое там хранится.
"Если вы заметили, что молоко хранится не очень долго, попробуйте хранить его в основной камере. Приправы и соусы, как правило, имеют более долгий срок годности и не требуют хранения при определенной температуре в холодильнике, поэтому они обычно хорошо хранятся в дверце или на верхней полке. То же касается напитков в бутылках, их легче хранить и удобнее доставать, если они стоят в дверце", - отмечает он.
Молоко всегда следует хранить при температуре около 2°C, что обычно соответствует температуре в задней или нижней части холодильника.
Как и молоко, другие продукты не следует хранить в дверце. Сливки хранятся дольше, если хранить их в прохладном месте в холодильнике - поэтому избегайте дверцы.
Яйца должны храниться при постоянной температуре, "именно поэтому вы можете обнаружить, что они лучше хранятся на верхней или средней полке вашего холодильника".
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