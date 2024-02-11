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Холодильник всегда будет чистым без мытья: секрет, о котором знают единицы

Руслана Заклинская
11 февраля 2024, 04:45
С помощью этого простого лайфхака ваш холодильник всегда будет чистым внутри и не будет впитывать неприятные запахи.
Холодильник всегда будет чистым без мытья: секрет, о котором знают единицы
Как всегда иметь чистый холодильник и не мыть его / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, prom.ua

Содержание холодильника в чистоте является важной задачей для обеспечения гигиены на нашей кухне и свежести пищи, которую мы потребляем. Однако хорошо известно, что мытье холодильника является скучным делом, которое часто откладывают.

К счастью, есть простой, но невероятно эффективный лайфхак, который минимизирует потребность постоянно мыть холодильник: используйте пищевую пленку на полках и лотках.Этот метод может облегчить вашу жизнь и сохранит холодильник в чистоте, экономя ваше время и усилия.

Если вы хотите знать больше об уборке, читайте наш материал: Желтые пятна исчезнут моментально: как за считанные минуты отчистить старый матрас.

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Пищевая пленка является универсальной вещью, которая выходит за рамки обычного использования для хранения пищи. При обматывании ею поверхностей полок холодильника и контейнеров создается защитный барьер, который собирает капли воды, крошки пищи и любой другой вид грязи.

Главным преимуществом этого метода является легкость поддержания гигиены: вместо того, чтобы тереть и очищать загрязненные поверхности, просто снимите грязную полиэтиленовую пленку и замените ее новой. Этот трюк не только экономит время, но и предотвращает накопление бактерий и неприятных запахов.

Как обмотать пленкой холодильник

  1. Первоначальная очистка: прежде чем накладывать полиэтиленовую пленку, важно начать с чистого холодильника. Выполните глубокую очистку, удалив всю еду и помыв каждый угол раствором теплой воды и пищевой соды или специальным очистителем для холодильников.
  2. Измерение и разрезание: измерьте полки и лотки вашего холодильника, чтобы отрезать пластиковую пленку соответствующего размера. Не забудьте полностью покрыть поверхности, чтобы обеспечить максимальную защиту.
  3. Применение: осторожно поместите полиэтиленовую пленку на каждую полку и лоток, убедившись, что она гладкая и без пузырьков воздуха. Если необходимо, используйте двусторонний скотч на углах, чтобы закрепить пленку и предотвратить ее смещение.
  4. Обслуживание: каждый раз, когда вы замечаете, что полиэтиленовая пленка загрязнилась или порвалась, просто осторожно снимите ее и замените новой.Этот процесс можно выполнить за считанные минуты без необходимости разбирать части холодильника.

Дополнительные преимущества

  • Вы значительно сократите время, потраченное на мытье холодильника.
  • Предотвращая накопление воды или любой жидкости и испорченных продуктов, полиэтиленовая пленка помогает избавиться от неприятного запаха.
  • Замена полиэтиленовой пленки может стать прекрасной возможностью пересмотреть и упорядочить продукты в вашем холодильнике.

Хотя использование полиэтиленовой пленки является практичным решением для поддержания чистоты вашего холодильника, важно учитывать влияние одноразового пластика на окружающую среду. Для более экологичного варианта вы можете воспользоваться многоразовыми альтернативами, такими как силиконовые листы или подложки для холодильника. Они специально разработанны для стирки и повторного использования. Эти вещи обеспечивают те же преимущества уборки с дополнительным бонусом по уменьшению пластиковых отходов.

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