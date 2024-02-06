Зачем забивать гвозди в лимон: хитрость, которая спасет ваши комнатные растения

Странное, на первый взгляд, занятие может спасти ваши растения.

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Зачем забивать гвозди в лимон / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Лимоны – настоящий многоцелевой помощник в быту, и мы расскажем вам об одном интересном способе использования этого фрукта в заботе о ваших комнатных растениях.

Простое сочетание лимона и гвоздей (да, именно гвоздей) превращает их в удивительное удобрение, которое придаст вашим зеленым друзьям новую жизнь, пишет портал Sante+.

Как восполнить дефицит железа у растения?

Возьмите лимон и покатайте его по твердой поверхности, чтобы активировать сок. Вставьте несколько гвоздей в цитрусовый плод. Поставьте лимон с гвоздями в сухом месте на 12 часов. Удалите гвозди и выжмите сок из лимона. Добавьте лимонный сок в литр воды. Хорошо перемешайте раствор.

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Перелейте готовый раствор в бутылку с пульверизатором. Опрыскивайте этим раствором ваши комнатные растения, особенно те, которые предпочитают кислую почву.

Почему это работает?

Вода с оксидом железа, выделенным гвоздями, станет полезным удобрением для растений, испытывающих дефицит железа и растущих в почвах с недостатком кислотности. Этот метод обеспечивает растения необходимыми минералами, что помогает избежать проблем, таких как желтеющие листья, свидетельствующие о недостатке железа.

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