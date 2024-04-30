Почему урчит в животе даже если не голоден: чем это опасно

Почему в кишечнике постоянно бурлит и как решить эту проблему - узнайте в материале Главреда.

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Почему урчит живот / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash

Почему после каждого приема пищи урчит в животе и как этому помочь - Главред собрал полезные советы. Известный факт, что во время пищеварения в организме образуются газы - они перемещаются по тонкой кишке, таким образом проталкиваются пищевым комом.

Почему постоянно урчит в животе

Живот урчит по разным причинам, но все они связаны с процессом пищеварения. Врачи объяснили, что урчание вызывает мышечная активность кишечника, это называют перистальтикой. У человека может урчать живот не только, когда он голоден, но когда желудок и кишечник полные. Скорость и сила перистальтики увеличиваются, когда в желудке есть пища, поэтому активность процессов ускоряется.

Специалисты отмечают, если урчание живота имеет сильный звук и сопровождается болью - это важный сигнал, который нельзя игнорировать. Это может стать следствием очень серьезных болезней и патологий. В таких случаях стоит обязательно обратиться к специалисту - врачу-гастроэнтерологу. Если ваше состояние резко ухудшилось и среди симптомов есть такие: рвота, повышенная температура, заметное вздутие живота, тогда немедленно стоит вызвать скорую.

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Что нужно сделать, чтобы живот не урчал

Обычно урчание в животе напоминает о том, что человек просто голоден или имеет низкий уровень сахара в крови. В таком случае стоит полноценно поесть, или хотя бы перекусить.

Чтобы избегать урчания живота нужно тщательно пережевывать пищу. Чем медленнее вы будете принимать пищу, тем лучше организм будет способствовать лучшему перевариванию.

Часто из-за стресса и волнения могут возникнуть урчание в животе, а также даже диарея. Если вы замечали, что у вас такая проблема, то стоит обратить внимание на различные способы, которые могут вас расслабить и снимут стресс. Врачи считают, что в этом могут помочь различные медитации, йога и прогулки на свежем воздухе.

Пища, которая имеет повышенную кислотность и напитки с кофеином может вызвать урчание в животе. Если такая проблема существует, то стоит ограничить употребление таких продуктов, чтобы не вызвать этот неприятный эффект в желудке.

Если вы потребляете продукты с большим содержанием сахара, то следует знать, что это может вызвать диарею, метеоризм и урчание в желудке. Такие эффекты может вызвать употребление фруктозы и даже сахарные спирты, которые есть в подсластителях без сахара.

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