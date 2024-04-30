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Почему урчит в животе даже если не голоден: чем это опасно

Юлия Закрепа
30 апреля 2024, 02:02
Почему в кишечнике постоянно бурлит и как решить эту проблему - узнайте в материале Главреда.
Почему урчит в животе даже если не голоден: чем это опасно
Почему урчит живот / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash

Почему после каждого приема пищи урчит в животе и как этому помочь - Главред собрал полезные советы. Известный факт, что во время пищеварения в организме образуются газы - они перемещаются по тонкой кишке, таким образом проталкиваются пищевым комом.

Почему постоянно урчит в животе

Живот урчит по разным причинам, но все они связаны с процессом пищеварения. Врачи объяснили, что урчание вызывает мышечная активность кишечника, это называют перистальтикой. У человека может урчать живот не только, когда он голоден, но когда желудок и кишечник полные. Скорость и сила перистальтики увеличиваются, когда в желудке есть пища, поэтому активность процессов ускоряется.

Специалисты отмечают, если урчание живота имеет сильный звук и сопровождается болью - это важный сигнал, который нельзя игнорировать. Это может стать следствием очень серьезных болезней и патологий. В таких случаях стоит обязательно обратиться к специалисту - врачу-гастроэнтерологу. Если ваше состояние резко ухудшилось и среди симптомов есть такие: рвота, повышенная температура, заметное вздутие живота, тогда немедленно стоит вызвать скорую.

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Что нужно сделать, чтобы живот не урчал

  • Обычно урчание в животе напоминает о том, что человек просто голоден или имеет низкий уровень сахара в крови. В таком случае стоит полноценно поесть, или хотя бы перекусить.
  • Чтобы избегать урчания живота нужно тщательно пережевывать пищу. Чем медленнее вы будете принимать пищу, тем лучше организм будет способствовать лучшему перевариванию.
  • Часто из-за стресса и волнения могут возникнуть урчание в животе, а также даже диарея. Если вы замечали, что у вас такая проблема, то стоит обратить внимание на различные способы, которые могут вас расслабить и снимут стресс. Врачи считают, что в этом могут помочь различные медитации, йога и прогулки на свежем воздухе.
  • Пища, которая имеет повышенную кислотность и напитки с кофеином может вызвать урчание в животе. Если такая проблема существует, то стоит ограничить употребление таких продуктов, чтобы не вызвать этот неприятный эффект в желудке.
  • Если вы потребляете продукты с большим содержанием сахара, то следует знать, что это может вызвать диарею, метеоризм и урчание в желудке. Такие эффекты может вызвать употребление фруктозы и даже сахарные спирты, которые есть в подсластителях без сахара.

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