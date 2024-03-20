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Чем грозит стресс во время беременности: какие могут быть опасности

Алена Кюпели
20 марта 2024, 22:36
Каждая женщина во время беременности может испытывать стресс.
Умеренно нервничать во время беременности - нормально
Умеренно нервничать во время беременности - нормально / Коллаж Главред, фото Pixabay

Ощущать некоторый стресс во время беременности – это нормально. Ваше тело претерпевает множество изменений, и по мере того, как меняются ваши гормоны, меняется и ваше настроение.

По данным Medical News Today, слишком сильный стресс может вызвать у вас проблемы со сном, головные боли, потерю аппетита или склонность к перееданию — все это может быть вредным для вас и вашего развивающегося ребенка.

Что будет с ребенком если нервничать во время беременности?

Высокий уровень стресса во время беременности может вызвать высокое кровяное давление, что увеличивает вероятность преждевременных родов или рождения ребенка с низким весом при рождении.

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Стресс также может усугубить проблемы с плацентой, такие как преэклампсия, эклампсия и задержка роста плода.

Согласно исследованию 2019 года, опубликованного на Frontiers, исследования показывают, что повышенный уровень кортизола во время беременности может повысить уровень кортизола у плода, увеличивая риск проблем с развитием. Однако другие исследования могут противоречить этому.

Что такое Frontiers

Frontiers - 3-е по цитируемости и 6-е по величине исследовательское издательство и открытая научная платформа.

Исследовательские журналы создаются сообществом и рецензируются редакционными советами, состоящими из более чем 280 000 ведущих исследователей. Исследовательские статьи, основанные на новаторских технологиях, искусственном интеллекте и строгих стандартах качества, были просмотрены более 2,5 миллиардов раз, что отражает силу открытых исследований.

Миссия издательства — сделать науку открытой, чтобы ученые могли лучше сотрудничать и быстрее внедрять инновации для предоставления решений, которые обеспечивают здоровую жизнь на здоровой планете.

Эмоциональный стресс во время беременности может повлиять на когнитивное развитие и привести к трудностям с вниманием, поведенческим проблемам или усилению негативных эмоций у ребенка.

Исследователи также обнаружили, что пренатальный стресс или тревога могут влиять на развитие ребенка с детства до подросткового возраста. Тревожные расстройства у матери могут увеличить риск развития тревожного расстройства у ребенка, хотя это требует дальнейших исследований.

Как успокоить нервы во время беременности?

Следующие шаги могут помочь женщинам справиться со стрессом во время беременности:

Оставайтесь в форме и здоровы: вы можете сосредоточиться на употреблении здоровой пищи, регулярных физических упражнениях и достаточном сне.

Примите меры для уменьшения дискомфорта: вы можете поговорить с медицинским работником о том, как уменьшить дискомфорт во время беременности, например, утреннюю тошноту.

Сократите количество задач, где это возможно: вы должны попросить партнера или члена семьи помочь с домашними делами и делегировать рабочие задачи, где это возможно.

Планируйте заранее: если беременная женщина работает, она может заранее подготовить себя и своего работодателя к отпуску по беременности и родам.

Запланируйте расслабляющую деятельность: если возможно, стоит использовать любое свободное время, чтобы расслабиться. Можно планировать занятия для снижения стресса, например, пренатальную йогу или медитацию.

Посетите занятия для беременных: знание того, чего ожидать во время беременности, родов и ухода за новорожденным, может помочь облегчить беспокойство.

Обратитесь за помощью: стоит рассказать своему партнеру, семье или друзьям, как они могут лучше всего поддержать вас во время беременности и родов.

Присоединяйтесь к сообществу: общение с другими может оказаться полезным.

Поговорите с врачом. Медицинский работник может помочь получить поддержку и лечение.

Устраните депрессию и тревогу. Депрессия и тревога могут вызвать стресс. Врач может предложить способы лечения этих состояний, включая медикаментозное лечение.

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