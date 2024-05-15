Женщина нашла в холодильнике тайную этикетку: овощи годами хранились неправильно

Многие хранят овощи в холодильнике, однако, одна женщина нашла скрытую этикетку, что заставило ее усомниться в правильности хранения продуктов.

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Для чего нужны ящики внизу холодильника - как правильно хранить овощи / Коллаж Главред, фото: pexels, Facebook

В ящик для свежей еды, который есть в большинстве холодильников, часто кладут полезные продукты, купленные в магазине, в надежде, что они останутся свежими. Но одна женщина вызвала дискуссию после того, как заметила скрытую этикетку на своем холодильнике, которая заставила ее поставить под сомнение все.

Она говорит, что она годами хранила овощи неправильно. Пост вызвал дискуссию в Интернете со стороны других удивленных пользователей Сети, в результате чего эксперт по вопросам питания вмешался, чтобы прояснить некоторые моменты.

В 2020 году она опубликовала фото в группе "Мамы, которые убирают" в Facebook, на котором была изображена морковь в ящике с маленькой наклейкой, на которой было написано: "Не храните овощи и фрукты в ящике: "Не храните фрукты и овощи в охлажденном помещении. Они могут замерзнуть".

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Фото: Facebook / Фото: Facebook

Она спросила: "Так я всю жизнь делала это неправильно?", поскольку другие сказали, что это объясняет, почему их овощи часто замерзают.

Другие пользователи Сети отметили, что ящик предназначен для мяса, а не для свежих фруктов и овощей, а на одном из них было написано: "Мясо всегда должно быть внизу.

"Мясо всегда должно быть на дне холодильника, потому что если оно просочится на то, что не будет приготовлено, вы можете получить пищевое отравление", - сообщает The Sun.

Однако Мими Морли, старший шеф-повар компании HelloFresh, вмешалась в спор, объяснив, что фрукты и овощи следует хранить на нижней полке холодильника - но не стоит просто бросать их туда и надеяться на лучшее, поскольку каждый ящик выполняет свою функцию.

"Распространенным заблуждением является мнение, что два ящика внизу холодильника одинаковы. На самом деле каждый ящик имеет свое собственное назначение: один предназначен для создания высокой влажности, а другой - низкой. Фрукты и овощи, которые лучше всего подавать с хрустящей корочкой и которые могут быть чувствительными к потере влаги, такие как капуста, морковь и клубника, следует хранить в ящике с высокой влажностью (30-40 градусов), чтобы избежать их увядания", - сообщила она.

По ее словам, в ящике с низкой влажностью следует хранить продукты, которые выделяют много этилена и не так чувствительны к потере влаги, такие как киви, косточковые фрукты и яблоки.

"Это позволит сохранить продукты максимально сочными и избежать ненужных пищевых отходов", - указывает эксперт.

Мими говорит, что фрукты и овощи нельзя хранить в ящике, заполненном более чем на две трети, поскольку плохой поток воздуха может привести к загрязнению продуктов, и советует накрывать предварительно нарезанные овощи влажным бумажным полотенцем, чтобы избежать их высыхания, перед тем, как хранить их в герметичном контейнере.

"Если овощи, такие как сельдерей или салат, выглядят немного слабыми, положите их в чашку с водой и поставьте на 12 часов в боковую дверцу, чтобы помочь восстановить питательные вещества", - резюмировала она.

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