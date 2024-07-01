Не заржавеют и не взорвутся: как правильно выбрать крышки для консервации

Правильно подобранная крышка обеспечит сохранность и вкус ваших заготовок на долгое время.

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Как правильно выбрать крышки для консервации / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео

Сезон консервации в Украине в самом разгаре, поэтому важно выбрать качественные крышки, которые не вздуются и не взорвутся, испортив ваш труд.

Какие крышки для консервации лучше покупать?

При выборе крышек для консервации следует отдавать предпочтение закаточным крышкам СКО с лаковым покрытием на внутренней и наружной сторонах, говорят эксперты. Это покрытие защищает от окисления и обеспечивает экологическую безопасность контакта с пищевыми продуктами. Такие крышки устойчивы к кислотам и другим агрессивным средам, что делает их идеальными для долгосрочного хранения консервов.

Какие крышки нельзя использовать для консервации?

Не рекомендуется использовать закаточные крышки из белой жести без лакового покрытия. Они склонны к окислению и не подходят для консервации, содержащей кислоты, бобовые или мясо из-за их агрессивной среды.

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Как определить лакированная крышка или нет?

Лакированная закаточная крышка имеет равномерное, гладкое покрытие без трещин и пузырей как на внутренней, так и на наружной стороне. Часто такие крышки также могут иметь цветную литографию на внешней стороне, что делает их более привлекательными.

Кто придумал консервировать продукты? Изобретателем консервации продуктов считают французского кондитера Николя Аппера, идея которого пришлась на 1804 год. Первые консервы стали делать во времена наполеоновских войн. За свое изобретение Аппер получил награду от Наполеона, пишет Википедия.

Как правильно выбрать крышки для консервации?

При выборе крышек обратите внимание на их качество сырья и производственные технологии. Лучшие закаточные крышки изготавливаются из пищевой жести с оптимальной толщиной, что обеспечивает надежность укупорки.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Проверьте плотность прилегания крышки к банке, перевернув ее после закатки: жидкость не должна вытекать. Убедитесь в отсутствии повреждений на краю горловины банки, что гарантирует герметичность и предотвращает размножение бактерий.

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