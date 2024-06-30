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Как быстро удалить косточки из вишни: топ-5 самых простых способов

Анна Косик
30 июня 2024, 13:42
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Лето - сезон заготовок на зиму, в частности из вишни. Однако с ней возникают сложности в удалении косточек. Для решения этой проблемы надо знать несколько лайфхаков.
Вишня
Как быстро удалить косточки из вишни / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

Немало закруток и заготовок из вишни делают опытные хозяйки летом на зиму. Однако многие сталкиваются с долгим и хлопотным процессом очистки вишен от косточек.

Но есть методы, которые помогут ускорить этот процесс и с легкостью очистить ягоды. Украинский блогер Богдан Волынский в видео на YouTube поделился лучшими способами.

Способ №1

Самый простой вариант удаления косточек из вишен не требует никаких подручных материалов. Достаточно лишь разломать ягоду пополам и выдуть косточку. Однако, этот метод имеет свои недостатки - во время очистки вы потеряете немало сока из вишни и, скорее всего, испачкаетесь.

Способ №2

Для второго метода нужно взять тонкий нож. С его помощью делаем два надреза изнутри и косточка выпрыгивает самостоятельно. Здесь важно быть осторожным, ведь разрез делается не на доске, а в воздухе и может привести к повреждению пальцев.

Способ №3

Гораздо безопаснее способ еще из детства - с применением обычной булавки. Кольцо на хвостике вставьте в место, где была плодоножка и легонько вытолкните косточку наружу.

Способ №4

Довольно неординарным методом удаления косточек из вишни является чеснокодавка. На ней есть специальное круглое углубление, куда нужно вставить вишенку. Удлинением на ручке нужно пробить ягоду и косточка легко выскочит наружу.

Смотрите видео, как удалить косточки из вишен:

Способ №5

Если вам не нужно сохранить целостность ягод, например, для консервации сока, то есть лайфхак, как удалить косточки из вишни через сито. Для этого достаточно понемногу высыпать вишни на большое сито и продавливать их сквозь него ложкой. Таким образом все косточки останутся на поверхности, а сок и мякоть просочатся в сосуд под ситом.

Как быстро удалить косточки из черешни

Очистка черешен разительно не отличается от удаления косточек у вишни. Однако важно выбирать тот способ, который оставит в ягоде как можно больше сока. Например, обычный одноразовый шприц. Достаточно сделать отверстие внизу корпуса под косточку, а сбоку - под ягоду и поршнем очистить черешню.

Как называется штука, которая убирает косточки из вишни

Если вы очень часто имеете дело с вишнями и на постоянной основе их очищаете, неплохим вариантом будет приобрести специальный прибор для удаления косточек. Называется он "выниматель вишневых косточек".

Кто такой Богдан Волынский?

Богдан Волынский - украинский блогер, владелец одноименного YouTube-канала, за которым следят более 50 тысяч пользователей. В видео Волынский рассказывает о лайфхаках и полезных советах по садоводству, а также службе в Вооруженных Силах Украины.

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