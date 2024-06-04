Большой и сладкий урожай: какое лучшее удобрение для малины

Что любят кусты малины и чем необходимо подкармливать ее, чтобы иметь большой урожай - Главред собрал полезные советы.

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Что любят кусты малины / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Какие удобрения нужны для малины, чтобы был хороший урожай - в материале Главреда найдете полезные советы, как получить большой урожай. Известный факт, что малина не только вкусная ягода из которой можно сделать множество вкусностей, но она улучшает работу сердца и мозга. Часто даже врачи рекомендуют употреблять малину для профилактики болезней почек и повышенном давлении.

Чем подкормить малину, чтобы ягода была большой

Специалисты в аграрной сфере рассказали, что подкормка малине необходима постоянно. Чтобы иметь большой урожай, малину нужно "подкармливать" в течение всего сезона. Обычно малину начинают удобрять еще ранней весной, иногда летом и нужно осенью. Специалисты рассказали, что подпитывать ягоды стоит не только перед самым цветением куста, но и во время него и в период плодоношения. Также они раскрыли схему, как подкармливать малину, учитывая ее вид.

Если вы заметили, что листья на малине мелкие и имеют светло-зеленый или желтоватый цвет - это значит, что растению не хватает азотного удобрения. Обычно такое удобрение для малины вносят только в начале весны, чтобы произошло наращивание зеленой массы на кустах.

В случае, если листья стали мелкими, но имеют бурый цвет по краям - нужно немедленно внести удобрения с калия, потому что малина рискует не пережить зиму. Известно, что именно удобрения с калием улучшают рост и повышают устойчивость куста к стрессу и холодам.

Если побеги на вашей малине тонкие и хрупкие, а листья начали краснеть и отмирать - это свидетельствует о недостатке фосфора, ведь именно он помогает поставлять энергию растению, улучшает развитие корневой системы и увеличивает количество и величину ягод.

Чем нельзя удобрять малину

Известно, что если подкормить малину азотными удобрениями в очень большом количестве, то это может стать ее последним удобрением, ведь растение от такого может просто погибнуть. Если такое удобрение добавить к малине осенью, то оно будет способствовать лучшему росту побегов, однако сама ягода расти прекратит.

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С калийным удобрением также следует быть осторожным, ведь если внести его слишком большое количество, то последствия могут быть непредсказуемы. Перед внесением такого удобрения необходимо убедиться, что оно не содержит хлора, ведь малина может плохо воспринять вещество и начать гниение.

Что за ягода малина? Малина европейская, малина обыкновенная или просто малина - многолетний полукустарник род Рубус семейства Розовые (Rosaceae), подсемейства Rosoideae (Розанные, или Шиповниковые), сообщила "Википедия".

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