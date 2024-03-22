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Как обрезать малину весной: опытные садоводы гарантируют богатый урожай

Алексей Тесля
22 марта 2024, 16:23
Как правильно обрезать кусты малины весной - как обрезать малину в апреле.

малина
Нужно ли обрезать верхушки малины / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/manfredrichter, Pixabay/Kathas_Fotos

Малина пользуется заслуженным вниманием и любовью дачников и садоводов во многих уголках. Различные сорта малины подходят как для использования в промышленных насаждениях, так и для выращивания ранней и сверхранней продукции в туннелях для приусадебного выращивания.

Опытные садоводы знают, что плоды малины используются как для наполнения рынка ранними ягодами, так и для замораживания и изготовления продуктов в домашних условиях. При этом ягоды малины, в зависимости от сорта, бывают как крупные, так и средние, пишут ученые из Института садоводства Национальной академии аграрных наук.

Характеристики малины

На конечный продукт – ягоды малины, влияют сразу несколько факторов. Ведь при правильной обработке и уходе малина порадует урожаем ягод одномерных, конической формы, темно-красных, блестящих, которые хорошо отделяются от плодоножи.

Качественная малина от здорового насаждения имеет приятный кисло-сладкий вкус. При этом следует помнить о том, что съемочная спелость малины обычно наступает во второй декаде июня.

Урожайность малины

Как отмечается в научных материалах Национального университета биоресурсов и природопользования, современные сорта малины в оптимальных условиях выращивания характеризуются высокой урожайностью. Такие показатели достигаются в результате правильного ухода, в том числе обрезки кустов.

Уточняется, что на сегодняшний день в мире создано более 600 сортов малины. При этом с появлением новых сортов возникает необходимость выявления среди них адаптированных к определенным условиям выращивания, обладающих комплексом хозяйственно ценных признаков. На урожай, в частности, влияет правильный подбор сортов малины с комплексом хозяйственно ценных признаков, высокоадаптированных к стресс-факторам окружающей среды.

Смотрите видео - мастер-класс по обрезке сада:

Как правильно обрезать кусты малины весной

Опытные садоводы и дачники знают о том, что малину обрезают как весной, так и летом и осенью. При этом обрезка кустов малины весной имеет свои особенности. Не секрет, что весенняя обрезка малины проводится в конце марта — начале апреля. На этот процесс влияют погодные факторы.

Важно дождаться таких погодных условий, когда снег уже растаял, но земля еще не успела прогреться. Это и будет лучшее время для обрезки малины. При этом следует удалить все ослабленные, подмерзшие и поврежденные ростки. Куст малины обычно весной укорачивают до первого здорового глазка.

Какой высоты должны быть кусты малины

Во время обрезки кустов малины следует уделять внимание высоте формируемого куста. Важно помнить о том, что кусты малины обычно укорачивают до высоты в 1,5-2 метра. Однако этот показатель зависит от конкретного сорта на вашем участке.

В ходе обрезки малины старайтесь формировать кусты так, чтобы вам было удобно собирать ягоды. При этом не забывайте состригать слишком вытянувшиеся макушки, чтобы стимулировать рост боковых отростков, на которых обычно появляется много соцветий.

Что известно об Институте садоводства

Это главное научно-исследовательское учреждение отрасли садоводства в Украине, специализирующееся на создании новых сортов плодовых и ягодных культур, усовершенствовании технологий выращивания безвирусного посадочного материала, плодов и ягод. Институт разрабатывает технические средства по уходу за садами, ягодниками и питомниками, создает новые технологии длительного хранения плодов, современные технологий и рецептур продуктов оздоровительного назначения. Ученые института занимаются повышением биологической ценности культур на основе экологически чистых компонентов, сообщает ИС НААН.

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