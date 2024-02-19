Как сажать арбузы на поле: простые способы получить сладкие ягоды

Рано или поздно, но садоводы задумываются: "Когда садить арбузы на рассаду?". Главред решил детально в этом вопросе разобраться.

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Как сажать арбузы на поле? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Instagram

Когда сеять арбузы на рассаду в Украине?

Сроки посева семян арбузов на рассаду в Украине зависят от нескольких факторов:

1. Регион:

Южные области:

видео дня

На рассаду: 25 марта - 5 апреля;

В открытый грунт: 25 апреля - 5 мая.

Центральные и северные области:

На рассаду: 10 - 20 апреля;

В открытый грунт: 10 - 20 мая.

2. Сорт арбуза:

Сорта с коротким вегетационным периодом: можно сеять позже;

Сорта с длинным вегетационным периодом: нужно сеять раньше.

3. Погодные условия:

Убедитесь, что минула угроза заморозков;

Температура почвы должна быть не ниже 12 градусов по шкале Цельсия.

Рекомендации:

За 2-3 дня до посева замочите семена в теплой воде.

Высейте семена в отдельные стаканчики или торфяные таблетки.

Поставьте рассаду в теплое и солнечное место.

Регулярно поливайте и подкармливайте рассаду.

Закаляйте рассаду перед высадкой в открытый грунт.

Благоприятные дни для посева семян арбузов в 2024 году:

Март: 25, 26, 27, 30, 31

Апрель: 1, 2, 3, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29

Май: 2, 3, 12, 23, 24, 25

Но помните, эти даты являются исключительно ориентировочными.

Как сажать арбузы на поле:

Подготовка почвы:

Выберите хорошо освещенное место с рыхлой, песчаной или супесчаной почвой.

Осенью внесите в почву перегной или компост.

Весной прокультивируйте почву и разровняйте ее.

Посев семян:

Сроки:

Южные области: 25 апреля - 5 мая

Центральные и северные области: 10 - 20 мая

Глубина: 5-6 см

Расстояние между лунками: 70-90 см

Расстояние между рядами: 1.5-2 м

В лунку кладите по 2-3 семени.

Присыпьте семена землей и слегка утрамбуйте.

Накройте посевы пленкой или агроволокном.

Уход за арбузами:

Полив: Регулярно поливайте арбузы, особенно в жаркую и сухую погоду.

Подкормка: Подкармливайте арбузы 2-3 раза за сезон.

Прополка: Регулярно удаляйте сорняки.

Рыхление: Рыхлите почву после каждого полива.

Формирование:

Оставьте 2-3 самых крепких стебля. Прищипывайте главный стебель после 5-6 листа. Защищайте растения от болезней и вредителей. Регулярно осматривайте растения. При первых признаках болезней или вредителей принимайте меры.

Сбор урожая:

Сроки:

Южные области: июль-август

Центральные и северные области: август-сентябрь

Признаки спелости арбуза:

Сухой хвостик

Глухой звук при стуке

Желтая "щечка"

Когда сажать арбузы в открытый грунт

Сроки посадки арбузов в открытый грунт зависят от нескольких факторов:

1. Регион:

Южные области: 25 апреля - 5 мая

Центральные и северные области: 10 - 20 мая

2. Погода:

Убедитесь, что минула угроза заморозков.

Температура почвы должна быть не ниже 12°C.

3. Сорт арбуза:

Сорта с коротким вегетационным периодом: можно сажать позже;

Сорта с длинным вегетационным периодом: нужно сажать раньше.

Рекомендации:

За 2-3 дня до посадки замочите семена в теплой воде.

Высаживайте рассаду в лунки глубиной 5-6 см.

Расстояние между лунками: 70-90 см

Расстояние между рядами: 1.5-2 м

В лунку кладите по 2-3 семени.

Присыпьте семена землей и слегка утрамбуйте.

Накройте посевы пленкой или агроволокном.

Благоприятные дни для посадки арбузов в 2024 году:

Май: 12, 23, 24, 25

Июнь: 2, 3, 10, 11, 12, 17, 18, 19

Но не следует забывать, что даты являются ориентировочными.

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