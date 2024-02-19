Как сажать арбузы на поле: простые способы получить сладкие ягоды

Когда сеять арбузы на рассаду в Украине?
Сроки посева семян арбузов на рассаду в Украине зависят от нескольких факторов:
1. Регион:
Южные области:
- На рассаду: 25 марта - 5 апреля;
- В открытый грунт: 25 апреля - 5 мая.
Центральные и северные области:
- На рассаду: 10 - 20 апреля;
- В открытый грунт: 10 - 20 мая.
2. Сорт арбуза:
- Сорта с коротким вегетационным периодом: можно сеять позже;
- Сорта с длинным вегетационным периодом: нужно сеять раньше.
3. Погодные условия:
- Убедитесь, что минула угроза заморозков;
- Температура почвы должна быть не ниже 12 градусов по шкале Цельсия.
Рекомендации:
- За 2-3 дня до посева замочите семена в теплой воде.
- Высейте семена в отдельные стаканчики или торфяные таблетки.
- Поставьте рассаду в теплое и солнечное место.
- Регулярно поливайте и подкармливайте рассаду.
- Закаляйте рассаду перед высадкой в открытый грунт.
Благоприятные дни для посева семян арбузов в 2024 году:
- Март: 25, 26, 27, 30, 31
- Апрель: 1, 2, 3, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29
- Май: 2, 3, 12, 23, 24, 25
Но помните, эти даты являются исключительно ориентировочными.
Как сажать арбузы на поле:
Подготовка почвы:
- Выберите хорошо освещенное место с рыхлой, песчаной или супесчаной почвой.
- Осенью внесите в почву перегной или компост.
- Весной прокультивируйте почву и разровняйте ее.
Посев семян:
Сроки:
- Южные области: 25 апреля - 5 мая
- Центральные и северные области: 10 - 20 мая
- Глубина: 5-6 см
- Расстояние между лунками: 70-90 см
- Расстояние между рядами: 1.5-2 м
- В лунку кладите по 2-3 семени.
- Присыпьте семена землей и слегка утрамбуйте.
- Накройте посевы пленкой или агроволокном.
Уход за арбузами:
- Полив: Регулярно поливайте арбузы, особенно в жаркую и сухую погоду.
- Подкормка: Подкармливайте арбузы 2-3 раза за сезон.
- Прополка: Регулярно удаляйте сорняки.
- Рыхление: Рыхлите почву после каждого полива.
- Формирование:
Оставьте 2-3 самых крепких стебля. Прищипывайте главный стебель после 5-6 листа. Защищайте растения от болезней и вредителей. Регулярно осматривайте растения. При первых признаках болезней или вредителей принимайте меры.
Сбор урожая:
- Сроки:
- Южные области: июль-август
- Центральные и северные области: август-сентябрь
Признаки спелости арбуза:
- Сухой хвостик
- Глухой звук при стуке
- Желтая "щечка"
Когда сажать арбузы в открытый грунт
Сроки посадки арбузов в открытый грунт зависят от нескольких факторов:
1. Регион:
- Южные области: 25 апреля - 5 мая
- Центральные и северные области: 10 - 20 мая
2. Погода:
- Убедитесь, что минула угроза заморозков.
- Температура почвы должна быть не ниже 12°C.
3. Сорт арбуза:
- Сорта с коротким вегетационным периодом: можно сажать позже;
- Сорта с длинным вегетационным периодом: нужно сажать раньше.
Рекомендации:
- За 2-3 дня до посадки замочите семена в теплой воде.
- Высаживайте рассаду в лунки глубиной 5-6 см.
- Расстояние между лунками: 70-90 см
- Расстояние между рядами: 1.5-2 м
- В лунку кладите по 2-3 семени.
- Присыпьте семена землей и слегка утрамбуйте.
- Накройте посевы пленкой или агроволокном.
Благоприятные дни для посадки арбузов в 2024 году:
- Май: 12, 23, 24, 25
- Июнь: 2, 3, 10, 11, 12, 17, 18, 19
Но не следует забывать, что даты являются ориентировочными.
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