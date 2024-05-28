Невероятный результат: мужчина показал как вырастить куст малины из ягоды

Малина - это замечательная ягода, а выращивать ее может быть очень удовлетворительной деятельностью. Эксперт рассказал, как вырастить малину из ягод.

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Как вырастить куст малины из ягоды - мужчина показал действенный метод / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Выращивание малины может быть интересным и полезным занятием, а ее свежие ягоды станут вкусным дополнением к столу. Саймон Акеройд, автор книг о садоводстве и бывший менеджер садов в RHS и National Trust в своем видео в Tik-Tok, сообщает Express.

Он показал зрителям процесс, который начался с малины из супермаркета. Сначала он раздавил малину и выложил ее на кухонную бумагу. Затем он оставил ее сушиться "на несколько дней", чтобы обнаружить семена.

Затем Акероид взял пластиковый контейнер из супермаркета и наполнил его безторфяным компостом, а затем обрезал кухонную бумагу, покрытую семенами, по форме, чтобы она подходила к контейнеру.

видео дня

Смотрите видео о том, как вырастить малину из ягоды в домашних условиях:

Он положил его на почву и засыпал компостом, оставив на солнечном подоконнике для прорастания.

Кроме того, кухонную бумагу с семенами можно разорвать на кусочки и высадить на улице в грунт или посадить в большие горшки.

Через несколько недель вы увидите первые проростки. После этого нужно будет продолжать поливать и ухаживать за растениями, чтобы они могли расти и развиваться. Регулярно удаляйте сорняки и вносите дополнительное питание при необходимости.

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