Невероятный результат: мужчина показал как вырастить куст малины из ягоды

Выращивание малины может быть интересным и полезным занятием, а ее свежие ягоды станут вкусным дополнением к столу. Саймон Акеройд, автор книг о садоводстве и бывший менеджер садов в RHS и National Trust в своем видео в Tik-Tok, сообщает Express.
Он показал зрителям процесс, который начался с малины из супермаркета. Сначала он раздавил малину и выложил ее на кухонную бумагу. Затем он оставил ее сушиться "на несколько дней", чтобы обнаружить семена.
Затем Акероид взял пластиковый контейнер из супермаркета и наполнил его безторфяным компостом, а затем обрезал кухонную бумагу, покрытую семенами, по форме, чтобы она подходила к контейнеру.
Смотрите видео о том, как вырастить малину из ягоды в домашних условиях:
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Он положил его на почву и засыпал компостом, оставив на солнечном подоконнике для прорастания.
Кроме того, кухонную бумагу с семенами можно разорвать на кусочки и высадить на улице в грунт или посадить в большие горшки.
Через несколько недель вы увидите первые проростки. После этого нужно будет продолжать поливать и ухаживать за растениями, чтобы они могли расти и развиваться. Регулярно удаляйте сорняки и вносите дополнительное питание при необходимости.
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