Как правильно сделать настойку из малины: что сделать, чтобы сладость разлилась по всему телу

Хорошо, когда у вас есть вкусная малиновая настойка, которую можно наслаждаться в кругу друзей или подарить близким. Главред рассказывает, как это сделать.

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Как правильно сделать настойку из малины? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как правильно сделать настойку из малины?

Сделать настойку из малины довольно легко и весело, сообщает проект "Домашний Камбуз".

Вот простой рецепт:

Ингредиенты:

500 г свежей малины

500 мл водки или спирта (желательно качественного)

200 г сахара (можно регулировать количество в зависимости от предпочтений по сладости)

Стерильная банка или стеклянная бутылка с крышкой

Инструкции:

Хорошенько промойте малину и дайте ей обсохнуть.

Положите малину в стерильную банку или бутылку.

Засыпьте сахар поверх малины.

Залейте всё водкой или спиртом.

Закройте банку или бутылку крышкой и аккуратно встряхните, чтобы все ингредиенты хорошо перемешались.

Поставьте настойку в прохладное, тёмное место и оставьте настаиваться от 2 недель до месяца. Периодически встряхивайте банку или бутылку.

После того как настойка готова, процедите её через чистую марлю или ситечко, чтобы удалить мякоть и семена малины.

Настойку можно разлить по бутылкам или стеклянным флаконам и хранить в прохладном, тёмном месте. Перед подачей можно охладить.

Готово! Теперь у вас есть вкусная малиновая настойка, которую можно наслаждаться в кругу друзей или подарить близким. Не забудьте умерять употребление — настойка получается довольно крепкой!

Что за ягода малина? Малина европейская, малина обыкновенная или просто малина - многолетний полукустарник род Рубус семейства Розовые (Rosaceae), подсемейство Rosoideae (Розанные, или Шиповниковые), сообщила "Википедия".

Сколько настаивать малину на спирту?

Малиновую настойку обычно настаивают от 2 недель до месяца. Во время этого процесса спирт (в данном случае водка) проникает в ягоды, выделяя их аромат и вкус. Длительность настаивания может варьироваться в зависимости от предпочтений по интенсивности вкуса и аромата, а также от рецепта.

Чем дольше настаиваете малину, тем более насыщенный и глубокий вкус получится у настойки. Однако не стоит забывать, что слишком долгое настаивание может привести к перенасыщению настойки вкусом малины, что может быть нежелательным.

Лучше всего пробовать настойку периодически в течение процесса настаивания, чтобы определить оптимальное время для вашего вкуса. Когда вы почувствуете, что настойка приобрела желаемый вкус и аромат, можно процедить её и начать наслаждаться результатом!

Что такое проект "Домашний Камбуз"? "Домашний Камбуз" - кулинарный YouTube-проект, который посвящен самым разные рецептам - и по географии, и по направлениям кулинарии от сыровяленных продуктов до выпечки. По состоянию на мая 2024 имеет 20,5 фолловеров.

Чем полезна настойка из малины?

Настойка из малины обладает множеством полезных свойств, среди которых:

Общеукрепляющее действие: Настойка богата витаминами и минералами, которые помогают укреплять иммунитет, повышать сопротивляемость организма к инфекциям и улучшать общее самочувствие.

Простудные заболевания: Настойка малины обладает жаропонижающим, противовоспалительным и отхаркивающим действием, что делает ее эффективным средством при лечении простуды, гриппа и ОРВИ. Она помогает снизить температуру, облегчить кашель и боль в горле.

Пищеварительная система: Настойка малины обладает легким слабительным эффектом, может помочь при запорах и нормализовать работу пищеварительной системы.

Сердечно-сосудистая система: Настойка малины помогает укреплять стенки кровеносных сосудов, нормализовать давление и улучшить работу сердца.

Кожа: Настойку малины можно использовать в качестве тоника для лица. Она помогает улучшить цвет лица, сузить поры и уменьшить воспаления.

Важно отметить, что настойка малины не является лекарством и не может заменить консультацию с врачом.

Способы применения:

Чай: 1-2 чайные ложки настойки добавить в стакан горячей воды, дать настояться 10-15 минут.

Полоскание: Развести 1 столовую ложку настойки в стакане теплой воды.

Компресс: Намочить марлю в настое, отжать и приложить к больному месту.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость малины.

Беременность и кормление грудью.

Повышенная кислотность желудка.

Острые заболевания почек и печени.

Перед применением настойки малины рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Дополнительные сведения:

Настойку малины можно приготовить самостоятельно из свежих или сушеных ягод.

Хранить настойку следует в темном прохладном месте.

Срок годности настойки - 1 год.

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