Убегут все за считанные секунды: как быстро очистить от червей килограммы вишен

Вишня - это суперфуд, который имеет неповторимый вкус, однако, все могут испортить паразиты внутри. Главред выяснил, как быстро избавиться от червей в ягоде.

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Как избавиться от червей в вишне - ТОП-методы борьбы с червями / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вишня и черешня имеют чрезвычайно вкусные и полезные плоды. Но очень часто в ягоде мы можно заметить незваных гостей - червей. О том, почему заводятся черви в вишне и, как от них избавиться рассказали эксперты YouTube канала "Seezon Украина ? Средства защиты растений"

Почему заводятся черви в вишне

Эксперты указывают на то, что черви в вишнях и черешнях - это личинки вишневой мухи.

"Вишневая муха появляется весной, когда температура воздуха поднимается выше 10 градусов. Интересно, что по наблюдениям экспертов, вылет мухи совпадает со временем цветения акации белой. Питается вишневая муха сладкими выделениями тлей. Мухи откладывают яйца под кожуру вишни, когда плоды начинают наливаться и становятся мягкими. Одна муха способна повредить до 150 плодов - личинками, которые рождаются из яйца белого цвета до 4 миллиметров длиной", - отмечается в видео.

Кроме того, специалисты указывают, что такая личинка питается мякотью плода, который затем сгнивает и падает на землю вместе с вредителем. Червяк покидает плод и углубляется в землю на 3-5 сантиметров, где окукливается.

"Весной муха вылетает и цикл снова повторяется", - добавляют в видео.

Что известно о YouTube канал "Seezon Украина ? Средства защиты растений" "Seezon Украина ? Средства защиты растений" - официальный YouTube канал компании SBM Life Science, что является частью группы компаний SBM.Компания создана для решения новых вызовов на потребительском рынке сада и огорода.

Что делать, чтобы не было червей в черешне

К основным методам борьбы с вишневой мухой относятся:

Весенние опрыскивания инсектицидами;

Перекопка приствольной площади;

Борьба с тлей; Борьба с тлями.

Чем обработать вишню от паразитов

Эксперты советуют опрыскивать вишню и черешню весной инсектицидами, чтобы не позволить проникнуть личинкам в плод.

"Для этого мы используем препарат Preventovernal или Preventomaxe, которые показывают высокую эффективность против этого вредителя. Как приготовить рабочий раствор? Для этого берем опрыскиватель, наполняем его примерно до половины водой и начинаем приготовления маточного раствора. Для этого нам нужен 1 литр воды, упаковка Preventovernal - 2 мл, разрезаем пакетик, выливаем в мост препарата в тару для приготовления маточного раствора, вымываем в мост пакетика также водой, чтобы остатки препарата были все в рабочем растворе, тщательно размешиваем, маточный раствор выливаем в опрыскиватель, заливаем до конца опрыскиватель водой, закрываем, закручиваем. После этого рабочий раствор готов к использованию", - указывают садоводы.

Смотрите видео о том, чем обработать вишню от паразитов:

Когда нужно опрыскивать вишню от вредителей

Специалисты указывают, что нужно опрыскивать все дерево равномерно, при этом обрабатывать не только крону, но и приствольный круг, где зимует вредитель.

"Такой метод очень эффективен для среднеспелых и поздних сортов вишни и черешни. Опрыскивание в саду следует проводить в тихую безветренную погоду в ранние или вечерние часы при норме расхода рабочей жидкости 10 литров на 3-8 деревьев, в зависимости от возраста дерева. Все работы следует проводить с соблюдением требований техники безопасности, не проводите опрыскивание без индивидуальных средств защиты. При необходимости повторное опрыскивание проводят через 21 день. Для этого можно использовать инсектицид Provantomaxe из расчета 1 грамм на 14 литров воды. Важно, нужно выдержать время до сбора урожая 25-30 дней", - резюмировали эксперты по садоводству.

Как избавиться от червей в вишне в домашних условиях

Залить теплой водой

Блогер Виктория в своем Tik-Tok поделилась интересным способом очистки черешен и вишен от червей.

"Не выбрасывайте черешню, если в ней есть черви. Залейте ее водой и поставьте на маленький-маленький огонь. И наблюдаем. Прошло буквально несколько минуток и мы видим, что у нас выползают червячки. Главная фишка - не перегревайте воду. Вода должна быть теплая, потому что если вы сразу в очень горячую бросите свои черешни, то червячки сразу подохнут внутри", - советует она.

Смотрите видео о том, как вывести червей из вишни:

Залить соленой водой

Другая блогер Ольга в своем видео на YouTube поделилась интересным лайфхаком о том, как подготовить вишню к закрутке и избавиться от червей в ней.

"Я замочила черешню в подсоленной воде. Нужно, чтобы вода была просто солоноватая. Не сильно соленая, а солоноватая. На 20 литровую миску я бросила соли примерно грамм 350. Размешала и оставила где-то на час", - сказала она.

После этого все черви сами повылазили из ягод и остается только отобрать черешни или вишни из емкости с соленой водой.

Смотрите видео о том, что нужно добавить в воду, чтобы из ягод вылезли черви:

В то же время садоводы советуют не замачивать вишни в воде повторно после вымачивания ягод в солевом растворе или отваре трав.

"Это ухудшит вкусовые и питательные свойства черешни или малины. Зато прополощите ягоды под проточной водой и после этого сразу же хорошо обсушите бумажными полотенцами", - резюмировали эксперты.

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