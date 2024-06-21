Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется 'самый тяжелый месяц'

Летнее солнцестояние прошло, но сегодня вечером (21 июня) нас ждет полнолуние в Козероге - но что это значит?
Июньское полнолуние в Козероге наступает на следующий день после летнего солнцестояния в северном полушарии, и сопровождается ощущением обещаний и потенциала, сообщает Today.
Полнолуние - это также время для размышлений, когда мы можем увидеть, что нужно изменить и скорректировать по мере того, как мы движемся вперед к новому лунному месяцу.
Гадалка и экстрасенс @lightworkerwhit на TikTok считает, что есть один звездный знак, которому будет особенно трудно во время полнолуния в Козероге, передает Mirror.
"Это знак, который будет иметь самое тяжелое полнолуние в Козероге".
Вит объяснила, что это полнолуние будет "немного похожим на то, что кто-то вылил на вас холодную воду, и вы опаздываете в школу, и вам нужно спешить и собираться".
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
Вит сказал, что именно Весы будут иметь "самое тяжелое полнолуние", поделившись, что Весы переживают "много изменений в своей семье", а также "в отношениях и партнерстве".
"Я чувствую, что Весы пытаются придерживаться определенного курса, но им приходится бороться со многими отвлекающими факторами, и я чувствую, что это полнолуние наконец-то положит этому конец. Это не обязательно будет похоже на победу, это будет поражение, но почти поражение, которое вы приветствуете, потому что вы просто очень устали", - пояснила она.
Смотрите видео об астрологическом прогнозе на месяц для Весов:
@lightworkerwhit Этот знак не собирается любить завтрашнее Полнолуние в Козероге. ???? Happening June 21st, 2024 #fullmoon#astrology♬ original sound - Lightworker Whit
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