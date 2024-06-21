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Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется "самый тяжелый месяц"

Юрий Берендий
21 июня 2024, 20:58
284
Эксперт поделилась прогнозами относительно полнолуния, и отметила, что есть один знак зодиака, которому придется "тяжело" - но это может сработать во благо.
Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется 'самый тяжелый месяц'
Астрологический прогноз - один из знаков ждет "самое тяжелое" время / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Летнее солнцестояние прошло, но сегодня вечером (21 июня) нас ждет полнолуние в Козероге - но что это значит?

Июньское полнолуние в Козероге наступает на следующий день после летнего солнцестояния в северном полушарии, и сопровождается ощущением обещаний и потенциала, сообщает Today.

Полнолуние - это также время для размышлений, когда мы можем увидеть, что нужно изменить и скорректировать по мере того, как мы движемся вперед к новому лунному месяцу.

видео дня

Гадалка и экстрасенс @lightworkerwhit на TikTok считает, что есть один звездный знак, которому будет особенно трудно во время полнолуния в Козероге, передает Mirror.

"Это знак, который будет иметь самое тяжелое полнолуние в Козероге".

Вит объяснила, что это полнолуние будет "немного похожим на то, что кто-то вылил на вас холодную воду, и вы опаздываете в школу, и вам нужно спешить и собираться".

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вит сказал, что именно Весы будут иметь "самое тяжелое полнолуние", поделившись, что Весы переживают "много изменений в своей семье", а также "в отношениях и партнерстве".

"Я чувствую, что Весы пытаются придерживаться определенного курса, но им приходится бороться со многими отвлекающими факторами, и я чувствую, что это полнолуние наконец-то положит этому конец. Это не обязательно будет похоже на победу, это будет поражение, но почти поражение, которое вы приветствуете, потому что вы просто очень устали", - пояснила она.

Смотрите видео об астрологическом прогнозе на месяц для Весов:

@lightworkerwhit Этот знак не собирается любить завтрашнее Полнолуние в Козероге. ??‍?? Happening June 21st, 2024 #fullmoon#astrology♬ original sound - Lightworker Whit

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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