Когда празднуют летнее солнцестояние: приметы, которыми не стоит пренебрегать

В этот день солнце одаривает нас своим светом и энергией на весь год, поэтому провести это время стоит в хорошем настроении.

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День летнего солнцестояния в 2024 году / коллаж: Главред, фото: pixabay

Июнь - цветущая пора, которая говорит о том, что еще много теплых и светлых дней впереди. Именно в июне жители Северного полушария могут насладиться самым длинным днем и самой короткой ночью в году. Все это благодаря одному из главных событий астрономического календаря - летнему солнцестоянию.

Когда летнее солнцестояние в 2024 году

Летнее солнцестояние всегда приходится на первый летний месяц, но дата меняется из-за особенностей вычислений. День летнего солнцестояния в 2024 году состоится ровно в 23:50:20, 20 июня.

Летнее солнцестояние - что оно означает

День летнего солнцестояния - момент, когда солнце достигает самой высокой точки над горизонтом, создавая впечатление, что оно зависает в зените и не двигается. Стоит отметить, что это захватывающее астрономическое явление происходит тогда, когда наклон оси вращения Земли относительно Солнца составляет 23,27 градуса, что является наименьшим значением в течение года. Именно с этого дня в Северном полушарии начинается астрономическое лето.

Народные приметы в день летнего солнцестояния

Считается, что в этот день солнце одаривает нас своим светом и энергией на весь год, поэтому провести это время стоит в хорошем настроении, чтобы притягивать к себе только благоприятную энергетику, говорит автор YouTube канала "Свята UA".

Если в День летнего солнцестояния встретить рассвет, то беды будут обходить человека весь следующий год.

Ночь на 20 июня звездная и ясная - в начале осени ждите большой урожай грибов.

Утром на траве много росы - урожай будет большим.

Если положить монетку возле двери, то год будет хорошим в материальном плане.

Дождь в летнее солнцестояние - неурожай и бедный год.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

Наши предки говорили, что в этот день запрещено ругаться, сплетничать, говорить плохое о людях. Этот день должен пройти в мире и спокойствии.

Смотрите видео, что стоит сделать в день летнего солнцестояния:

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