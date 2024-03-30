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Чернеет серебро на шее: что говорят приметы, а что - ювелиры

Анна Ярославская
30 марта 2024, 08:40
Каждый, у кого есть серебряное украшение, хотя бы раз сталкивался с тем, что оно почернело. Что значит, когда чернеет серебро и как этого избежать?
Серебро, украшение
Когда темнеет серебро на теле: названы причины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Серебряные украшения есть практически у каждого - крестик, цепочка, серьги. И очень часто случается так, что серебро начинает темнеть. Когда темнеет серебро на теле, это может говорить о том, что нарушены правила ухода за изделием. Но есть и народные приметы, которые объясняют, почему чернеет серебро на шее.

Когда темнеет серебро на теле

В принципе, появление темного налета на изделии из серебра – это естественный процесс. Дело в том, что в сплаве всегда присутствует медь, так как серебро само по себе - мягкий металл. Медь же реагирует на соединения с содержанием серы, в результате чего украшение начинает окисляться и темнеть.

Но иногда на потемнение серебряного украшения влияют и другие факторы. В частности, изделие из серебра может почернеть, если человек, который его носит, испытывает стресс. Дело в том, что переживания способствуют усилению работы потовых желез, а при сильном потоотделении наблюдается увеличение концентрации сульфатов. Это соли серной кислоты, которые вступают в химическую реакцию с металлом, что и приводит к почернению ювелирного изделия.

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Если вы занимаетесь спортом, не снимая любимую цепочку или серьги, то украшение также может почернеть, поскольку физическая активность приводит к усилению потоотделения.

Контакт с бытовой химией или косметикой также нередко приводит к почернению серебряного украшения. Поэтому важно снимать ювелирное изделие перед уборкой, стиркой, приготовлением еды.

Украшения из серебра также нужно обязательно снимать перед бассейном, душем или сауной.

Кроме того, не стоит брать с собой на море серебрянные украшения. Дело в том, что влажный климат, морская вода и воздух являются очень агрессивной средой для металла. На берегу моря атмосфера насыщена сероводородом, который вместе с теплой погодой ускорят процесс окисления металла.

Когда темнеет серебро на теле - приметы

Согласно народным поверьям, если нательный серебряный крестик потемнел, то у человека упадок сил и жизненной энергии.

Кроме того, в народе говорят, что почернение нательного крестика - явный признак порчи или сглаза, поскольку он является мощным энергетическим защитником своего владельца. В этом случае крестик нужно промыть в проточной родниковой воде, а еще лучше - искупаться самому. Тогда вода унесет с собой весь негатив.

В религии считается, что если крест потемнел, то человек совершил какой-то грех. В этом случае необходимо пойти в церковь, исповедаться, оставить черный крестик в храме, а себе купить новый.

На Востоке бытует мнение, что серебро – это проводник между миром живых и миром духов. Согласно местным поверьям, если серебряная вещь темнеет, значит человеку удалось избежать какой-то большой беды.

Жители Западной Европы считали, что, нательное серебряное украшение темнеет тогда, когда колдун наводил на человека порчу. А если чернела цепочка, то владельцу серебра удалось избежать опасности, которая могла бы привести к смерти или тяжелой болезни.

Как сделать так, чтобы серебро не темнело

Сейчас все серебрянные украшения покрывают тонким слоем родия. Это металл из группы платины, который как раз и обезопасит серебряное изделие от потемнения.

Чтобы серебро не темнело, хранить его лучше в специальном футляре, который изнутри должен быть обшит специальной тканью, защищающей от потемнения.

Каждое изделие должно лежать в своем собственном отделении.

Если климат влажный, то внутрь футляра можно положить небольшой пакет с влагопоглощающим средством.

Еще одно важное правило, которое поможет сохранить блеск серебра, состоит в том, чтобы не допускать контакта металла с резиной. Сера, которая содержится в резине, ведет к потемнению и коррозии.

Ранее Главред писал, как проверить серебро ли это или нет - простые способы не попасть в просак.

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