УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Как проверить серебро ли это или нет: простые способы не попасть в просак

Дмитрий Видоменко
11 декабря 2023, 18:14
"Как определить серебро или бижутерия?" ‒ без этого вопроса как-то слабо себе представляется быт любителей серебряных украшений (либо желающих такие купить).
Серебро
Как определить серебро или бижутерия? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Существует несколько способов проверки, является ли предмет из серебра.

Как проверить серебро ли это или нет?

Существует несколько способов проверки, является ли предмет из серебра. Вот они:

  • Отметка/печать. Проверьте наличие маркировки или печати на изделии. Обычно серебряные изделия имеют отметку, указывающую степень чистоты металла. Например, марки 925, 800, 830 обозначают серебро. Маркировка "STERLING" или "925" означает, что изделие содержит 92,5% серебра.
  • Магнитный тест. Серебро не магнитится. Если украшение притягивается к магниту, это может указывать на то, что оно содержит другие металлы, такие как никель или железо.
  • Химический тест с нитратом серебра. Этот тест может потребовать небольшого количества химикатов и оборудования. Он проводится с использованием нитрата серебра и крепкого аммиака. Этот тест лучше проводить в специализированной лаборатории или магазине ювелирных изделий. Детальнее о нем ниже.
  • Тест на цвет. Чистое серебро имеет характерный белый блеск. Если предмет имеет желтоватый оттенок, это может указывать на примеси других металлов.
  • Тест на проводимость тепла. Серебро обладает хорошей проводимостью тепла. Если вы держите кончик леденца на поверхности предмета, то он быстро начнет таять из-за теплопроводности серебра.

Но важно помнить, что эти методы могут быть ограничены и не всегда дают абсолютно точные результаты. Если у вас есть сомнения относительно подлинности или чистоты серебра, рекомендуется обратиться к профессионалу, такому как опытный ювелир или эксперт по драгоценным металлам.

Как проверить серебро кипятком?

Проверка серебра кипятком является достаточно простым методом, но она не всегда является оптимальным способом, так как некоторые поддельные металлы также могут проходить этот тест. Вот как вы можете выполнить проверку:

  • Подготовьте воду. Налейте воду в кастрюлю и доведите ее до кипения.
  • Поместите предмет в кипяток. Поставьте предмет из серебра в кипящую воду. Держите его в воде в течение нескольких минут.
  • Наблюдайте за поведением. Если предмет начинает тускнеть или менять цвет ‒ это может указывать на наличие других металлов в составе. Чистое серебро не должно подвергаться изменениям при воздействии кипящей воды.

Однако стоит отметить, что этот метод не является идеальным и может быть неэффективным для выявления всех поддельных металлов. Лучше всего использовать комбинацию различных методов, таких как химические тесты, магнитные тесты и проверка маркировки, чтобы более точно определить подлинность и чистоту серебра.

Серебро

Как проверить серебро кислотой

Проверка серебра кислотой — это еще один метод, который может использоваться для определения подлинности металла. Однако стоит отметить, что этот метод также имеет свои ограничения, и использовать кислоты может быть опасным. Важно соблюдать осторожность и, возможно, лучше провести этот тест в специализированной лаборатории или обратиться к опытному профессионалу.

Вот что нужно делать:

  • Подготовьте кислоту. Используйте разбавленную нитратную кислоту (обычно продается под названием "кислота для серебра"). Обязательно используйте защитные очки и резиновые перчатки при работе с кислотой.
  • Выберите место для теста: Выберите небольшой участок на предмете, который не сильно заметен. Это может быть внутренняя часть кольца или закрытая область, чтобы не повредить видимую поверхность.
  • Нанесите кислоту. Нанесите небольшое количество разбавленной нитратной кислоты на выбранный участок. Если предмет из серебра, не должно происходить никаких изменений или только слабое проявление белого облака.
  • Наблюдайте за реакцией. Если кислота вызывает яркую желтую или зеленую окраску, это может свидетельствовать о том, что металл не является чистым серебром, а содержит примеси других металлов.

Помните, что этот тест не гарантирует полную точность, и для более надежной проверки рекомендуется использовать несколько методов, а также обратиться к профессионалам, если у вас есть серьезные сомнения относительно подлинности серебра.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ювелирка интересные новости
Реклама

Главное за день

Ворвется 10-градусное тепло: синоптики предупреждают об опасности в некоторых регионах

Ворвется 10-градусное тепло: синоптики предупреждают об опасности в некоторых регионах

19:09 Синоптик
Шовковского назначили главным тренером "Динамо"

Шовковского назначили главным тренером "Динамо"

19:01 Спорт
Оккупантов будут атаковать с флангов: ВСУ начнут приближаться к Крыму зимой

Оккупантов будут атаковать с флангов: ВСУ начнут приближаться к Крыму зимой

17:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:16

Гороскоп на завтра 12 декабря 2023: Тельцу - поддержка от партнера, Близнецам - грубое поведение

19:10

Европа наступает на старые граблимнение

19:09

Ворвется 10-градусное тепло: синоптики предупреждают об опасности в некоторых регионах

19:01

Шовковского назначили главным тренером "Динамо"

18:50

Лучший бюджетный салат на Новый год 2024: вкус детства - рецептВидео

Украина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал МаломужУкраина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал Маломуж
18:48

В каком цвете встречать 2024 год Дракона, чтобы привлечь успех, деньги и любовь

18:25

287 выпусков и почти 700 тысяч километров - Мир наизнанку отмечает 13 лет

18:18

Компромисса не будет: Зеленский ответил, как Украина хочет закончить войну

18:14

Как проверить серебро ли это или нет: простые способы не попасть в просакВидео

Реклама
18:00

Вы неправильно храните бананы: шеф-повар рассказал, как сделать, чтобы они не чернели

17:54

Оккупантов будут атаковать с флангов: ВСУ начнут приближаться к Крыму зимой

17:53

Словаки блокируют движение грузовиков из Украины: в очереди более 1200 фур

17:37

Премьеру Польши Моравецкому выразили недоверие: что это значит

17:27

30 тысяч погибших: россияне идут на штурм без оружия и бронежилетов - офицер ВСУ

17:21

В США предложили Украине отдать территории России

17:16

Блестящий 10-минутный трюк сантехника очистит забитые засор без вантуза

17:01

"Они уже ведут подготовку": астролог предупредила, что устроят оккупанты на Новый год в УкраинеВидео

16:47

Эту вещь не стоит дарить на Новый год близким

16:32

Фарион выплатили немалые деньги после увольнения из вуза - СМИ

16:29

Не делайте это 13 декабря, чтобы не навлечь на себя беду: строгие запреты и приметы

Реклама
16:13

Грех или суеверие: можно ли шить в воскресенье - ответ на спорный вопрос

16:12

Четвертая по счету: ещё одна страна ЕС ужесточает правила для беженцев

16:12

"Битву не проиграли": Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Байденом

16:10

Что будет если полностью отказаться от кофе: врач дал однозначный ответ

15:51

Favbet начал сотрудничество с ГС "Центр підготовки "Відсіч" реклама

15:44

В Украине большой дефицит электроэнергии: привлекли аварийную помощь от соседних стран

15:43

Маломуж: РФ готовит затяжную войну, у Украины есть два сценария и всего год на реализацию

15:43

После новостей про реанимацию: муж Тышкевич впервые рассказал про ее состояние

15:42

Безумные русские пропагандисты пожелали Вайкуле тюрьмы и смерти

15:10

Детали будут после победы: в СБУ прокомментировали причастность к смерти Кивы

15:03

В Украине выросли тарифы на коммуналку: что подорожало сильнее всего

14:58

ВСУ провели успешные контратаки у Авдеевки: в разведке Британии раскрыли детали

14:48

Жанна Бадоева заменит Максима Галкина на пропагандистском канале в РФ

14:48

"Многие нардепы хотят сложить полномочия": Арахамия раскрыл, почему не отпускают их

14:42

Разблокировано движение грузовиков на польско-украинской границе: все подробности

14:35

Украину мощно заметет снегом: синоптик назвал самые неприятные дни

14:31

Украинцам могут "обрубить" выплату пенсий: кому грозит

14:30

Зарплаты бюджетников существенно вырастут: повышение состоится в 2 этапа

14:10

"Совсем плохо": путинистку Кудрявцеву срочно госпитализировали

14:00

2024 год будет намного сложнее предыдущих годов: астролог Вакулина о войне в УкраинеЭксклюзив

Реклама
13:58

"Психическое расстройство": Кучма объяснил, почему Путин одержим уничтожением Украины

13:55

Угроза отказа от членства Украины в ЕС: Кулеба жестко разнес евроскептиков

13:47

Как с этим жить: детей Киркорова захейтили в школе из-за новых ягодиц папаши

13:38

Надо готовиться к худшим сценариям: генерал раскрыл план России на зиму

13:13

Церковный праздник 12 декабря: почему в этот день нельзя надевать старую одежду

12:49

РФ стянула резервы и пошла на захват ключевого узла на востоке – генерал ВСУ

12:45

Решающий год для Украины: генерал-разведчик спрогнозировал ход войны в 2024 году

12:41

"Мама, вы всегда со мной": Тоня Матвиенко поделилась мистической истории о матери

12:28

На фронте погиб известный украинский актер Андрей Павленко

11:58

"Валите в Россию": Тука жестко разнес вброс о войне "до последнего украинца"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять