УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Что лучше всего чистит серебро: 3 средства, которые "съедят" черноту

Сергей Кущ
7 сентября 2023, 08:58 обновлено 7 сентября, 08:58
34
Следуя простым советам вы сможете вернуть вашим серебряным изделиям и посуде первозданный вид.
Как почистить серебро от черноты
Как почистить серебро от черноты / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Cо временем серебряные украшения и посуда могут потемнеть и утратить свой первозданный вид. Что же делать, если ваше серебро чернеет? Давайте рассмотрим, как почистить серебро от черноты средствами, которые стоят копейки.

Что значит, если серебро чернеет?

Серебро может потемнеть из-за окисления, когда серебряные молекулы взаимодействуют с окружающей средой, в том числе с влагой и сероводородом, приводя к образованию серебряных сульфидов. Это придает серебряным изделиям черноватый или желтоватый оттенок.

видео дня

Что лучше всего чистит серебро?

Существует несколько способов очистки серебра от черноты, но одним из самых эффективных считается использование специализированных чистящих средств для серебра. Они содержат компоненты, способные растворять серебряные сульфиды и возвращать изделиям их первоначальный блеск.

Как почистить серебро от черноты в домашних условиях?

  • Сода и фольга: Наполните миску горячей водой, добавьте 1-2 столовые ложки соды и положите серебряные предметы на ломоть алюминиевой фольги. Подождите несколько минут, затем аккуратно протрите серебро мягкой тканью.
  • Паста для зубов: Паста для зубов с небольшим содержанием абразивов может быть использована для очистки серебра. Нанесите пасту на мягкую щетку и аккуратно почистите изделия, затем промойте и высушите.
  • Соль и лимон: Создайте пасту, смешав соль и сок лимона. Нанесите ее на серебро и аккуратно протрите. После этого промойте и высушите.
  • Специализированные средства: Если у вас есть специальное средство для чистки серебра, следуйте инструкции на упаковке. Они часто содержат химические вещества, способные эффективно удалять черноту.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украине

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украине

09:00 Мнения
Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

07:58 Украина
В Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке дронов

В Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке дронов

06:47 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:14

Удар по уклонистам: в Украине создадут электронный реестр призывников - министр обороны

09:00

От Путина отвернутся, как только он проиграет на фронте в Украинемнение

08:58

Что лучше всего чистит серебро: 3 средства, которые "съедят" черноту

08:40

Силы обороны имеют частичный успех под Бахмутом: сводка Генштаба о контрнаступлении

07:58

Оккупанты 3 часа били беспилотниками по Одесчине: есть разрушения и пострадавший

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликКиев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - Кулик
06:47

В Ростове-на-Дону и под Москвой прогремели взрывы: в РФ заявили об атаке дронов

06:35

Почему "маляр" – это не "муляр", и чем отличаются эти слова: Авраменко дал ответ

06:12

Почему Путин готовится праздновать день победы 09.05.2025мнение

05:07

Стало известно, как принц Гарри называет Меган Маркл в интимной обстановкеВидео

Реклама
04:37

Уберегите малыша: что категорически нельзя делать во время беременности

03:55

Публицист пояснил, почему Пригожина ликвидировали максимально шумно и громко

03:20

Какие самые длинные слова в украинском языке: не каждый сможет произнести

02:40

Угроза ядерного удара РФ: эксперт оценил опасность из Беларуси

02:12

Почему объектив круглый, а фото квадратные: об этом знают не все

00:21

Как приготовить суши дома: новые легкие суши от японского шефа

00:15

"Тела разорвало": в МВД рассказали подробности кровавого обстрела Константиновки

06 сентября, среда
23:51

Чем можно заразиться в общественных местах: что нужно знать каждому

22:41

Оружия на миллиард долларов: госсекретарь США объявил о новом пакете помощи ВСУ от Пентагона

22:18

Санса Старк вновь на коне: Софи Тернер подтвердила свой развод

22:14

Украину накрыла почти 7-бальная буря: когда закончится геомагнитный шторм

Реклама
22:07

Какая на самом деле ситуация в России с ракетами: у Буданова раскрыли детали

21:58

"Враги жалеть не будут!": Соловьев задрожал из-за передачи Украине Taurus и F-16Видео

21:48

Угроза очень высока: РФ может скоро атаковать Украину ракетами - ВСУ

21:23

Популярная французская актриса призналась, что в детстве стала жертвой инцеста

21:19

Новый пакет помощи: США передают Украине снаряды с обедненным ураном

20:54

"Смените фамилию на Бессовестный": Ступка шикарно отпраздновал день рождения в США и получил в Сети

20:53

Отношения на грани разрыва: мужчина вас не любит, если делает три вещи

20:46

Украина получит от США 25 миллиардов долларов: в Сенате назвали сроки

19:52

Как расстаться с хламом: простые способы, которые ошеломят своим результатом

19:46

Освобождение Крыма станет ключом к исчезновению Путина - эксперт

19:44

Три способа решить вопрос зерна в Украинемнение

19:23

ВСУ "дали по зубам" кадыровцам под Бахмутом, имеют успехи возле Клещиевки

19:10

В двух областях Украины будет дождь: в каких регионах будет холоднее всего

18:58

Константин Войтенко угрожает экс-жене, которая обвинила его в домашнем насилии

18:32

Что делать, если раздражает человек: 2 совета от психолога Натали Холоденко

18:08

Блинкен похвалил контрнаступление ВСУ: что сказал

17:56

Душа разгневается: 6 запретов, о которых стоит помнить 40 дней после смерти человека

17:56

Пэрис Хилтон показала лицо семимесячного сына

17:20

Повстанцы РФ "покрошили" ФСБшников: детали нового рейда бойцов РДК в РФВидео

17:18

Почему исчезают надписи на чеках: рабочий способ восстановить информацию

Реклама
17:15

"Зима покажет, кто и где налажал": Лана Зеркаль рассказала, как сильно восстановлены электросети

16:50

Где должен стоять стол по феншую: заработок и продуктивность будут обеспечены

16:44

"Не стоит яйца": Панин обвинил роспропагандистов во лжи и объяснил, что случилось в Эстонии

16:38

Церковный праздник 7 сентября: что нельзя делать на апостола Варфоломея

16:26

Что означает приезд Блинкена: американский политолог ответил, ждать ли Украине ATACMSВидео

16:14

Что съесть 8 сентября, чтобы излечиться от болезней: старые приметы

15:37

РФ атаковала ракетой рынок в Константиновке: все подробности кровавого удараФотоВидео

15:36

"Россия от этого не откажется": в ГУР предупредили, чего ждать от обстрелов РФ осенью

15:33

Пережил плен и пытки "ДНР": умер известный религиовед Игорь Козловский

15:25

Уткин - точно погиб, Пригожин - под вопросом: в ГУР оценили гибель главарей "Вагнера"

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять