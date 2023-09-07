Что лучше всего чистит серебро: 3 средства, которые "съедят" черноту

Следуя простым советам вы сможете вернуть вашим серебряным изделиям и посуде первозданный вид.

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Как почистить серебро от черноты / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Cо временем серебряные украшения и посуда могут потемнеть и утратить свой первозданный вид. Что же делать, если ваше серебро чернеет? Давайте рассмотрим, как почистить серебро от черноты средствами, которые стоят копейки.

Что значит, если серебро чернеет?

Серебро может потемнеть из-за окисления, когда серебряные молекулы взаимодействуют с окружающей средой, в том числе с влагой и сероводородом, приводя к образованию серебряных сульфидов. Это придает серебряным изделиям черноватый или желтоватый оттенок.

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Что лучше всего чистит серебро?

Существует несколько способов очистки серебра от черноты, но одним из самых эффективных считается использование специализированных чистящих средств для серебра. Они содержат компоненты, способные растворять серебряные сульфиды и возвращать изделиям их первоначальный блеск.

Как почистить серебро от черноты в домашних условиях?

Сода и фольга: Наполните миску горячей водой, добавьте 1-2 столовые ложки соды и положите серебряные предметы на ломоть алюминиевой фольги. Подождите несколько минут, затем аккуратно протрите серебро мягкой тканью.

Наполните миску горячей водой, добавьте 1-2 столовые ложки соды и положите серебряные предметы на ломоть алюминиевой фольги. Подождите несколько минут, затем аккуратно протрите серебро мягкой тканью. Паста для зубов: Паста для зубов с небольшим содержанием абразивов может быть использована для очистки серебра. Нанесите пасту на мягкую щетку и аккуратно почистите изделия, затем промойте и высушите.

Паста для зубов с небольшим содержанием абразивов может быть использована для очистки серебра. Нанесите пасту на мягкую щетку и аккуратно почистите изделия, затем промойте и высушите. Соль и лимон: Создайте пасту, смешав соль и сок лимона. Нанесите ее на серебро и аккуратно протрите. После этого промойте и высушите.

Создайте пасту, смешав соль и сок лимона. Нанесите ее на серебро и аккуратно протрите. После этого промойте и высушите. Специализированные средства: Если у вас есть специальное средство для чистки серебра, следуйте инструкции на упаковке. Они часто содержат химические вещества, способные эффективно удалять черноту.

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