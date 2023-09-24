День летнего солнцестояния 2024: когда будет самый длинный день в этом году

Самый продолжительный день в году наступает в день летнего солнцестояния, который по киевскому времени будет длиться более чем 16 часов.
Когда в 2024 году летнее солнцестояние
В день летнего солнцестояния, которое приходится на июнь, солнечный диск движется по эклиптике и достигает своей северной крайней точки, находясь на максимальном удалении к северу от небесного экватора. В этот день солнце достигает самой большой высоты на небосклоне, что приводит к максимальной продолжительности светового дня и самой короткой ночи в году. На южном полушарии Земли происходит обратное явление.
Дата солнцестояния может отличаться в зависимости от часового пояса. В Киеве точное время начала летнего солнцестояния в 2024 году приходится на 20 июня в 23:50:20.
Традиции на летнее сонцестояние
В период язычества праздник летнего солнцестояния достиг своей наивысшей популярности. Ритуалы, связанные с этим событием, имели такое огромное значение, что лишь немногие решались ими пренебречь, поскольку считалось, что они определяют характер и события в жизни человека на всё последующее год.
У славян день летнего солнцестояния был связан с главным летним праздником, известным как Купала. Однако после введения григорианского календаря этот праздник перестал совпадать с самым длительным днем в году.
С появлением христианства языческие обычаи утратили свою популярность. Церковь активно пыталась запретить их практику, однако несмотря на все усилия, люди так и не забыли о летнем солнцестоянии. Этот праздник до сих пор отмечается во многих странах мира. В Финляндии, например, самый долгий день в году, известный как Юханнус, даже стал официальным государственным праздником.
Приметы на День летнего солнцестояния
- Обилие росы утром считалось знаком обильного урожая.
- Звездная ночь на 21 (20) июня предвещает начало осени и появление грибов.
- Если встретить рассвет в день летнего солнцестояния - это придает сил и здоровья на весь год и защищает от бедствий.
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