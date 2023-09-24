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День летнего солнцестояния 2024: когда будет самый длинный день в этом году

Лидия Неплях
24 сентября 2023, 13:46 обновлено 24 сентября, 13:46
Примета гласит, что если в этот день встретить рассвет, тогда целый год не будет бед.

Самый продолжительный день в году наступает в день летнего солнцестояния, который по киевскому времени будет длиться более чем 16 часов.

Когда в 2024 году летнее солнцестояние

В день летнего солнцестояния, которое приходится на июнь, солнечный диск движется по эклиптике и достигает своей северной крайней точки, находясь на максимальном удалении к северу от небесного экватора. В этот день солнце достигает самой большой высоты на небосклоне, что приводит к максимальной продолжительности светового дня и самой короткой ночи в году. На южном полушарии Земли происходит обратное явление.

Дата солнцестояния может отличаться в зависимости от часового пояса. В Киеве точное время начала летнего солнцестояния в 2024 году приходится на 20 июня в 23:50:20.

видео дня

Традиции на летнее сонцестояние

В период язычества праздник летнего солнцестояния достиг своей наивысшей популярности. Ритуалы, связанные с этим событием, имели такое огромное значение, что лишь немногие решались ими пренебречь, поскольку считалось, что они определяют характер и события в жизни человека на всё последующее год.

У славян день летнего солнцестояния был связан с главным летним праздником, известным как Купала. Однако после введения григорианского календаря этот праздник перестал совпадать с самым длительным днем в году.

С появлением христианства языческие обычаи утратили свою популярность. Церковь активно пыталась запретить их практику, однако несмотря на все усилия, люди так и не забыли о летнем солнцестоянии. Этот праздник до сих пор отмечается во многих странах мира. В Финляндии, например, самый долгий день в году, известный как Юханнус, даже стал официальным государственным праздником.

Приметы на День летнего солнцестояния

  • Обилие росы утром считалось знаком обильного урожая.
  • Звездная ночь на 21 (20) июня предвещает начало осени и появление грибов.
  • Если встретить рассвет в день летнего солнцестояния - это придает сил и здоровья на весь год и защищает от бедствий.

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