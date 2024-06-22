9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всех

9-летний мальчик пережил сильнейший шок после того, как пошел перекусить поздно вечером, и обнаружил мужчину, который стоял на кухне - дальше все стало хуже.

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Парень решил поесть ночью - то, что он увидел на кухне шокирует / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Жизнь мальчика превратилась в фильм ужасов после того, как он спустился вниз в полночь, чтобы перекусить, и сделал ужасное открытие на кухне.

Делясь этой историей в TikTok, один из аккаунтов разместил видеоролик Джонатана Бартлетта Аллена, известного в сети как MrBallen, который вспоминает об этом травматическом событии. Для начала он рассказал, как маленький мальчик понял, что может ночью выскользнуть из кровати и попасть на кухню, чтобы "съесть столько вредной пищи, сколько захочет", и чтобы родители не заметили этого, сообщает Mirror.

"Однажды вечером, летом того года, его семья пошла на огромный ужин в замечательный ресторан, а когда они вернулись, у них были все эти остатки еды. Мальчик очень хотел съесть остатки кисло-сладкой свинины. Он был очень взволнован этим. Поэтому все легли спать, а он, будучи очень осторожным, начал спускаться по лестнице вниз, очень осторожно. Он дошел до конца лестницы и не издал ни одного звука", - рассказывает блогер.

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Но потом он застывает на месте, потому что слышит звук, похожий на стук вилки о прилавок. Он осторожно заглядывает за угол, надеясь увидеть маму или папу, которые стоят у холодильника, но вместо них там появляется незнакомая фигура.

"Он просунул голову достаточно далеко, чтобы заглянуть на кухню - и увидел посреди кухни худощавого мужчину, которого он никогда раньше не видел, который пил молоко прямо из пакета, а холодильник был открыт настежь", - сказал блогер в видео.

Едва сдерживая крик, мальчик прокрадывается наверх, прежде чем забежать в родительскую спальню, чтобы рассказать им о том, что он только что увидел. Отец сбегает вниз, готовый противостоять тому, кто там есть, но там никого нет. Нет даже признаков того, что там кто-то был

"Потом родители проверили весь дом, но снова ничего не нашли. Полагая, что сын все это выдумал, или, возможно, ему это приснилось, они отправили его обратно в кровать и сами пошли спать", - сказал Джонатан.

Следующие несколько дней мальчик начал мысленно записывать, где что находится на кухне, ожидая и наблюдая, не передвинется ли что-то "таинственное" ночью.

"Он начал обращать очень пристальное внимание на все в своем доме. Утром он спускался вниз раньше всех и смотрел, нет ли следов того, что кто-то был на кухне. Однажды он заметил, что держатель для салфеток был передвинут на другую сторону стола. Он также заметил, что в раковине стоит кружка, которой никто не пользовался накануне вечером. Значит, он думает, что кто-то проникает в наш дом. Я не знаю как, не знаю где, но я уверен, что это все еще происходит", - отметил блогер.

Несмотря на это, родители все еще не верили ему. Но через три месяца мальчик лежал в своей спальне и смотрел на вентиляционное отверстие, когда заметил пару глаз, смотревших на него сверху вниз. В состоянии паники он вбегает в комнату родителей и пытается объяснить, что он только что увидел, "полностью сойдя с ума".

Его родители бросаются в спальню и открывают форточку, но с другой стороны ничего не находят. Они снова обращаются к сыну и обвиняют его в том, что у него "чрезмерно активное воображение", после чего выходят из спальни и продолжают свой день так, будто ничего не произошло.

Смотрите видео о самом большом шоке для 9-летнего мальчика:

"Но проходит неделя, и их дом начинает очень плохо пахнуть. Большая часть вони шла из вентиляции в спальне мальчика. Что еще хуже, из вентиляционного отверстия выпадали личинки", - добавляет Джонатан.

Обескураженные родители вызвали специалистов по кондиционированию воздуха, чтобы те посмотрели на проблему - они считали, что в вентиляционном отверстии было мертвое животное. Но когда они открыли его, чтобы проверить, то сделали ужасное открытие - и поняли, что подозрения мальчика были правильными с самого начала.

"Они нашли мертвого мужчину, который жил у них под потолком. Там было буквально раскладушка, которая была установлена внутри потолка. Там были рисунки этого мальчика, сделанные с точки зрения того, кто смотрел на него через вентиляционное отверстие. Кто-то жил в потолке над кроватью мальчика месяцами, а потом умер там", - указал блогер.

Перед тем, как закончить видео, он просто добавил: "Этот человек так и не был идентифицирован и умер как Джон Доу".

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