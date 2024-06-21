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Штраф 50 тысяч евро: почему в Германии нельзя ставить сарай на своем участке

Юрий Берендий
21 июня 2024, 20:28
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Строительство хозяйственных построек на собственном участке может показаться простым, но не для немцев. Главред выяснил, почему в Германии нельзя строить сарай.
Штраф 50 тысяч евро: почему в Германии нельзя ставить сарай на своем участке
Почему в Германии нельзя строить сарай - штраф до 50 тысяч евро / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pixabay

В Германии строительство любых сооружений, включая сараи, регулируется жесткими правилами и законами, которые устанавливаются на уровне федеральных земель и муниципалитетов. Один из пользователей форума Reddit поинтересовался сложностью постройки дома в Германии на что получил неожиданные ответы от самих немцев.

Почему в Германии нельзя строить на своем участке.

"Может ли кто-то рассказать мне, насколько сложно построить собственный крошечный дом в Германии?", - написал мужчина на форуме.

В ответ на это, один из комментаторов сообщил, что в Германии разрешение на строительство требуется для любого здания, которое является постоянным и предназначено для проживания людей, приюта для животных или другого использования.

"Существуют ограничения по размеру, но они определяются назначением и тем, могут ли они быть сняты или, предназначены ли они для постоянного проживания животных или людей. Лучше просто предположить, что на все требуется разрешение", - отмечается в комментарии.

Что такое reddit?

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Кроме того, гараж, например, требует разрешения на строительство так же как и курятник, если он превышает определенный размер. Кроме того, земля также должна быть предназначена для жилого использования.

Что нужно, чтобы построить дом или техническое здание в Германии

Отмечается, что для того, чтобы построить крошечный дом, вам нужно купить участок земли, предназначенный для жилого использования и "erschlossen", то есть подключить канализацию и электричество, а также получить разрешение от муниципалитета на строительство.

"И вам нужно предварительно подать свои проекты для получения разрешения на строительство. Они проверят, соответствует ли ваш проект всем требованиям закона, как общегосударственным, так и местным, и только после этого разрешат или не разрешат строительство. Любые изменения, выходящие за рамки определенной меры, перезапускают процесс получения разрешения, так же как и любые пристройки к зданию, и после того, как оно построено, вы не сможете его снова перенести", - советуют пользователи.

Какие штрафы за нарушение правил строительства в Германии

В ходе обсуждения комментаторы также отметили, что строительное законодательство в Германии очень жесткое.

"Пожарная безопасность, санитарные нормы, отопление и электричество, а также даже материальные ограничения и правила, касающиеся самих методов строительства - это целая проблема. В некоторых строительных районах существуют правила вплоть до того, какого цвета может быть черепица на крыше, и ваше здание должно соответствовать общему дизайну и впечатлению от местности", - говорится в сообщении.

Кроме того, за нарушение строительного законодательства предусмотрены суровые штрафы. По данным Телеграмм-канала "Германия/Украина/Беженцы" за несанкционированное строительство чего-либо, даже сарая и конюшни, на территории собственного земельного участка нужно будет заплатить штраф, который может достигать 50 тысяч евро.

"Для строительства сарая возле дома часто нужно получать разрешение в соответствии со строительными нормами. Нарушение правил может повлечь штраф до 50 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Смотрите видео о том, как выглядит классический дачный участок в Германии:

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