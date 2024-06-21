Можно влететь в копеечку: что категорически нельзя выливать в раковину

Сантехник предупредил об вредной кухонной привычке, которая является "худшим блокиратором слива" и может стоить дорогостоящего ремонта для сантехники кухни.

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Что нельзя выливать в раковину - куда выливать жареное масло / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pexels

Домовладельцы время от времени выливают жир или масло в кухонную раковину, но популярный сантехник призывает пересмотреть эту привычку. Видео в TikTok @thatplum6guy, которое собрало более 14 миллионов просмотров, подчеркивает, что жир является "худшим блокировщиком стока" наряду с детскими салфетками, сообщает Express.

В ответ на это эксперты компании Magnet Kitchens в сотрудничестве с сантехником Томом Уоттсом предостерегают от этой распространенной кухонной ошибки и рассказывают о лучших практиках.

Они предупреждают, что выливание жира в раковину может привести к необходимости замены кухонных труб, что потенциально обойдется в копеечку.

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"Жирные масла и жир, попадающие в кухонную канализацию, высыхают и застывают, вызывая серьезные засорения в ваших трубах. Это ставит под угрозу повреждения мойку и любые приборы (посудомоечные машины, стиральные машины и бойлеры) на кухне. После того, как масло застынет, засор невозможно будет устранить с помощью вантуза, и придется вызывать сантехника, который с помощью дорогостоящего оборудования будет вакуумировать или прочищать засоры стержнем", - пояснил Уоттс пояснил.

Смотрите видео о том, почему нельзя выливать масло в раковину:

Куда правильно выбрасывать жир и масло

Кроме того, что не стоит выливать жиры и жирные масла в раковину, эксперты рекомендуют придерживаться трех советов, чтобы защитить вашу канализационную систему:

1. Используйте сетчатый фильтр или фильтр для сливного отверстия кухонной мойки

"Большинство кухонных моек поставляются с сетчатым фильтром или фильтром, чтобы предотвратить попадание больших кусков пищи или жира в трубопровод. Однако установка большего фильтра может дополнительно гарантировать, что ваши трубы останутся незасоренными", - советуют сантехники.

2. Соскабливайте пищевые отходы с тарелок и посуды в мусорное ведро

"Хотя может показаться, что смывать мелкие частицы пищи с тарелок и посуды удобно, даже самые мелкие кусочки со временем могут вызвать засорение. Чтобы предотвратить это, соскребайте пищевые отходы в мусорное ведро, а не смывайте их в раковину", - указывают они.

3. Регулярно чистите раковины и сливы

"Если вы заметили изменения в вашей дренажной системе, стоит почистить раковину смесью пищевой соды и уксуса. Эта комбинация помогает расщепить имеющийся жир и предотвращает образование засоров. После этого залейте раковину кипятком, чтобы удалить остатки жира", - резюмируют эксперты.

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