Можно влететь в копеечку: что категорически нельзя выливать в раковину

Домовладельцы время от времени выливают жир или масло в кухонную раковину, но популярный сантехник призывает пересмотреть эту привычку. Видео в TikTok @thatplum6guy, которое собрало более 14 миллионов просмотров, подчеркивает, что жир является "худшим блокировщиком стока" наряду с детскими салфетками, сообщает Express.
В ответ на это эксперты компании Magnet Kitchens в сотрудничестве с сантехником Томом Уоттсом предостерегают от этой распространенной кухонной ошибки и рассказывают о лучших практиках.
Они предупреждают, что выливание жира в раковину может привести к необходимости замены кухонных труб, что потенциально обойдется в копеечку.
"Жирные масла и жир, попадающие в кухонную канализацию, высыхают и застывают, вызывая серьезные засорения в ваших трубах. Это ставит под угрозу повреждения мойку и любые приборы (посудомоечные машины, стиральные машины и бойлеры) на кухне. После того, как масло застынет, засор невозможно будет устранить с помощью вантуза, и придется вызывать сантехника, который с помощью дорогостоящего оборудования будет вакуумировать или прочищать засоры стержнем", - пояснил Уоттс пояснил.
Смотрите видео о том, почему нельзя выливать масло в раковину:
@thatplum6guy Another grease video ive found, this ond was eventually cleared. К счастью. Не выливайте жир в раковину #thatplumbguy#fypシ#жир#сантехники#засор#howto#раковина♬ оригинальный звук - ThatPlumbGuy
Куда правильно выбрасывать жир и масло
Кроме того, что не стоит выливать жиры и жирные масла в раковину, эксперты рекомендуют придерживаться трех советов, чтобы защитить вашу канализационную систему:
1. Используйте сетчатый фильтр или фильтр для сливного отверстия кухонной мойки
"Большинство кухонных моек поставляются с сетчатым фильтром или фильтром, чтобы предотвратить попадание больших кусков пищи или жира в трубопровод. Однако установка большего фильтра может дополнительно гарантировать, что ваши трубы останутся незасоренными", - советуют сантехники.
2. Соскабливайте пищевые отходы с тарелок и посуды в мусорное ведро
"Хотя может показаться, что смывать мелкие частицы пищи с тарелок и посуды удобно, даже самые мелкие кусочки со временем могут вызвать засорение. Чтобы предотвратить это, соскребайте пищевые отходы в мусорное ведро, а не смывайте их в раковину", - указывают они.
3. Регулярно чистите раковины и сливы
"Если вы заметили изменения в вашей дренажной системе, стоит почистить раковину смесью пищевой соды и уксуса. Эта комбинация помогает расщепить имеющийся жир и предотвращает образование засоров. После этого залейте раковину кипятком, чтобы удалить остатки жира", - резюмируют эксперты.
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