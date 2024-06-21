Надо ли удалять зубы мудрости - стоматолог расставил точки над "И"

Многие задумываются, а что будет, если не удалять зубы мудрости. Врач рассказал, что в некоторых случаях можно действительно обойтись без операций.

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Почему стоматологи советуют удалять зубы мудрости / Коллаж: Главред, фото: flickr

Удаление зубов мудрости - процедура не из приятных, однако необходима для большинства людей. Стоматологи советуют удалять зубы мудрости, потому что они обычно не участвуют в жевании, давят на соседние зубы, травмируют десна и не помещаются в челюсти.

Однако, если у человека более широкая челюсть, улыбка остается ровной и зубы мудрости не вызывают дискомфорта, а панорамная диагностика показала, что опасности для других зубов нет - удаление не требуется. Об этом рассказал врач-стоматолог Ярослав Заблоцкий в программе "Сніданок з 1+1".

Как понять, нужно ли удалять зуб мудрости

Стоматолог рассказал, что самым первым сигналом о необходимости удалить зуб является дискомфорт и боль. Часто зубы мудрости из-за недостатка места начинают расти и увеличиваться под углом, что создает давление на соседние зубы. Затем на них могут образовываться дырки. Поэтому в таком случае удаление зуба мудрости откладывать не стоит.

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Чем опасно удаление зуба мудрости

В процессе удаления зубов мудрости обычно нет опасности для большинства людей. Однако бывают случаи, когда эта процедура запрещена. Опасной такая операция будет для тех, кто перенес инфаркт в течение года, проходит химиотерапию, рентгено- или радиотерапию.

В каком возрасте лучше удалять зубы мудрости

Если идет речь о профилактическом удалении зубов мудрости, то лучше запланировать операцию в подростковом возрасте. Рекомендовано, чтобы это было в диапазоне от 15 до 17 лет. Но если у вас возникают жалобы, то удаление проводят в любом возрасте.

Как безопасно и безболезненно удалить зубы мудрости

Заблоцкий считает, что проще пациенты переносят процедуру удаления зубов еще до того, как почувствуют первый дискомфорт. То есть, когда операцию проводят с профилактической целью. Стоматолог говорит, что комфортнее удалять зубы под медицинским сном, потому что тогда можно избавиться сразу от 4-х зубов за один раз.

Кто такой Ярослав Заблоцкий? Ярослав Заблоцкий - практикующий врач-стоматолог со стажем, доктор медицинских наук и профессор Львовского медицинского университета. С 2010 года президент Ассоциации имплантологов Украины и почетный президент Ассоциации частных стоматологов, инициатор и руководитель проекта "Качество жизни для наших родителей". Руководитель международной стоматологической сети "Клиника Заблоцкого" во Львове и Центра Стоматологической Имплантации в Киеве), пишет Википедия.

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