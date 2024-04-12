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Зачем врач ставит временную пломбу: стоматолог раскрыл, что происходит с зубом

Юлия Закрепа
12 апреля 2024, 15:00
Что за лекарства кладут под пломбу и для чего ставят ее временно - Главред рассказал интересные факты.
Зачем врач ставит временную пломбу: стоматолог раскрыл, что происходит с зубом
Что будет, если не ставить временную пломбу / коллаж: Главред, фото: unsplash, pexels

Почему нельзя сразу ставить постоянную пломбу и сколько времени можно носить временную пломбу - стоматологи рассказали детали своей работы. Специалисты объяснили, что временную пломбу на зубы ставят для того, чтобы положить под нее специальные медицинские препараты, чтобы не произошло никакого заражения. Если случай сложный, тогда стоматологи могут использовать и антибиотики.

В каком случае ставят временную пломбу

Стоматологи рассказали о главном преимуществе временной пломбы, ведь она предостерегает зуб от механических повреждений, а также от частиц пищи, бактерий, которые могут попасть под пломбу.

Обычно временную пломбу ставят по специальным показаниям:

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  • чаще всего ее ставят во время лечения кариеса. В таком случае кариозные поражения могут дойти даже до зубного нерва;
  • временную пломбу накладывают для ликвидации кист или их корректировки;
  • во время протезирования зубов также проводится лечение временными пломбами.

Что нельзя делать с временной пломбой

Как ранее объяснили, что временная пломба нужна для защиты зуба во время долгосрочного лечения. В период ношения такой пломбы необходимо соблюдать главные правила:

  • После того, как только вам поставили временную пломбу, нельзя есть 2 часа.
  • Также стоит ограничить употребление слишком горячей или холодной пищи.
  • Необходимо тщательно, но осторожно чистить зубы.
  • Отказаться от жвачек и липких, тягучих продуктов, таких как карамель.

Почему нельзя сразу ставить постоянную пломбу

Лечение зубов - это хлопотная и длительная работа, поэтому в некоторых случаях это может длиться в несколько этапов. Стоматологи объяснили, если состояние зуба очень запущенное, то лечить его могут в течение нескольких посещений. В таких случаях и ставят временную пломбу, ведь постоянная пломба ставится на долгий период, который может длиться до пяти лет.

Как долго можно ходить с временной пломбой

Прежде всего, сколько времени нужно носить временную пломбу на зубах, определяет ваш стоматолог. Если лечение проводится в несколько этапов, или лечатся корневые каналы, тогда с такой пломбой можно ходить до 10 дней. Если врач проводит протезирование, тогда временная пломба может прослужить до 14-20 дней. Однако, когда ситуация тяжелая и врач лечит корневые кисты, тогда временная пломба может пробыть на зубах и до шести месяцев.

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