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Как узнать возраст собаки по зубам и внешним признакам

Анна Ярославская
30 марта 2024, 14:35
Если вы берете щенка у заводчика, то узнать, сколько лет собаке, не составит труда. Если же вы подобрали животное на улице - без ветеринара не обойтись.
Собака
Как можно узнать, сколько лет собаке / Фото: pixabay.com

Возраст собаки - параметр, который обязательно нужно знать каждому владельцу четвероного друга. Это необходимо для правильного ухода, своевременного вакцинирования, проведения кастрации или стерилизации. Если вы берете щенка у заводчика, то узнать, сколько лет собаке, не составит труда - нужно просто посмотреть документы. Если щенок или уже взрослая собака попала в семью с улицы, то помочь в определении возраста поможет ветеринар.

Как узнать возраст собаки по зубам

Определяют возраст животного чаще всего по зубам.

У новорожденных щенков зубов нет. Прорезаются они в определенном порядке и определенном возрасте.

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  • 1 месяц – у щенка есть молочные клыки;
  • 1,5 месяца – молочные резцы и зубы, следующие за клыками (премоляры);
  • 2 месяца - полный комплект молочных зубов. Всего их 28 — по 14 на каждой челюсти: 6 резцов, 2 клыка, 6 премоляров;
  • 4 месяца - между резцами увеличивается расстояние, они начинают шататься и меняться на постоянные зубы;
  • 5 месяцев - прорезаются взрослые постоянные резцы;
  • 6 месяцев – клыки продолжают расти, их размер незначительно превышает соседние резцы, зубы меняются на постоянные;
  • 7 месяцев – в этом возрасте зубы уже поменялись на коренные;
  • 8-10 месяцев – клыки полностью закончили свой рост, зубы относительно чистые и ровные.
  • 1 год – все зубы заняли свое окончательное положение. Внешне они мощные и круглые, чистые и белые.

Возраст взрослой собаки ветеринар определяет по степени истирания резцов, по состоянию клыков и цвету эмали.

  • 2 года - бугорки полностью истерты только на двух средних резцах нижней челюсти, эмаль зубов белая;
  • 4 года - эмаль становится более матовой. В последующие годы эмаль желтеет, резцы приобретают вогнутую форму;
  • 10 лет - клыки становятся более тупыми и короткими, а зубные коронки - вытертыми.
  • больше 10 лет - зубы шатаются, выпадают, возможно появление зубного камня и кариеса.

Как можно узнать, сколько лет собаке по внешним признакам

Размер собаки также может говорить о ее возрасте. Если собака продолжает расти, то её возраст составляет год или около полутора лет. Маленькие породы заканчивают рост к 12, а крупные к 18-24 месяцам.

У молодой собаки тело упругое, крепкое, поджарое. Мускулатура ещё не развита, в грудная клетка узкая. У взрослой собаки расширенная грудная клетка, присутствует либо костлявость в области хребта, либо избыточный вес. Также может появиться седина на морде.

Шерсть у молодой собаки более тонкая и мягкая, у взрослой - густая и грубая.

Глаза у молодых животных ясные и яркие, с возрастом они становятся тусклыми и мутными.

Как узнать возраст собаки по человеческим меркам

Есть несколько способов того, как рассчитать возраст собаки и соотнести его с возрастом человека. Методы не имеют научного обоснования, но все же может быть любопытно узнать, насколько молод или стар четвероногий по сравнению со своим хозяином.

Самый популярный метод подсчета - это "семь к одному". Его суть заключается в том, что первый год жизни собаки приравнивается к семи человеческим, а каждый следующий год умножается на семь.

Таким образом, если собаке 3 года, то её возраст в эквиваленте к человеческому составляет примерно 3*7 = 21 год.

Кстати, узнать человеческий возраст своего друга вы можете еще проще - просто загляните в его ветеринарный паспорт. На последней странице есть таблица соотношения собачьих и человеческих лет:

Сколько лет собакам по человеческим меркам - таблица
Сколько лет собакам по человеческим меркам - таблица / Фото: Главред

Ранее Главред писал, как и сколько раз кормить щенка и что можно дать со стола. Это очень важный аспект в содержании животного, поскольку правильное кормление щенка - залог того, что вырастет здоровая и активная собака.

Что такое домашняя собака?

Пес домашний или собака домашняя - культигенное животное. Термин применяют как для домашних, так и для бездомных животных. Домашний пес был одним из наиболее широко применяемых служебных и компанейских животных на протяжении всей истории человечества, сообщает "Википедия".

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