Незаменимый на кухне и особо опасный: из чего на самом деле делают маргарин

Маргарин широко используется как замена сливочному маслу в кулинарии. Главред выяснил, из чего состоит маргарин и, как выбрать маргарин в магазине.

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Из чего производят маргарин - как выбрать качественный маргарин в магазине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Считается, что маргарин является дешевым и очень вредным заменителем масла. Маргарин имеет более низкое содержание насыщенных жиров по сравнению с маслом, но может содержать трансжиры, которые считаются менее здоровыми для сердца. Об этом сообщает диетолог Наталья Самойленко в своем Instagram.

Чем опасен маргарин

Маргарин - это продукт на основе различных растительных масел: подсолнечного, пальмового, соевого, оливкового, арахисового, а также воды, эмульгаторов и ароматизаторов. Его широко используют в качестве твердого жира для приготовления разнообразных блюд и выпечки.

Диетолог Наталья Самойленко отмечает, что вред маргарина заключается в высоком содержании трансжиров.

"Трансжиры очень вредны для организма, потому как активно повышают уровень плохого холестерина, который откладывается на стенках сосудов и снижают уровень хорошего". - указывает она.

Кто такая Наталья Самойленко Наталья Александровна Самойленко - украинский врач-диетолог, эндокринолог, автор книг. Постоянный эксперт утренней программы "Завтрак с 1+1" на канале "1+1" (с 2018 года). Основательница ОО "Ассоциация взрослого и детского питания". В мае 2018 года основала Клинику диетологии Самойленко, специализирующуюся на диагностике обмена веществ и разработке схем пищевого рациона. Среди пациентов Натальи Самойленко и Клиники диетологии Самойленко - представители украинского шоу-бизнеса, политики, предприниматели.

Из чего производят маргарин

Польза маргарина напрямую зависит от того, какие растительные масла он содержит и как обрабатывается. Некоторые качественные маргарины обогащены соединениями фитостеринами, которые могут помочь снизить плохой холестерин, вредный для здоровья сердца, может содержать трансжиры.

В отличие от сливочного масла, растительные масла не затвердевают при комнатной температуре. Чтобы сделать их твердыми составляющими маргарина, их структуру изменяют химическим путем благодаря процессу гидрогенизации. При высокой температуре и под высоким давлением на масло воздействуют газообразным водородом и металлическим катализатором.

Процесс гидрогенизации превращает часть ненасыщенного жира в насыщенный, который остается твердым при комнатной температуре, а также увеличивает срок хранения продукта. К сожалению, в качестве побочного эффекта образуются трансжиры. В связи с тем, что высокое потребление промышленных трансжиров связано с повышенным риском хронических заболеваний, органы здравоохранения рекомендуют людям ограничить их потребление.

Какой маргарин не содержит трансжиры

Многие производители начали использовать новую технику отверждения растительных масел в маргарине, которая называется переэтерификация. Она заменяет некоторые ненасыщенные жиры в масле насыщенными жирами. Переэтерифицированные растительные масла считаются безопасными для здоровья, в отличие от гидрогенизированных, потому что не содержат трансжиров.

Этот маргарин имеет мягкую форму, продается в ванночке и легко намазывается. Маргарин, содержащий трансжиры, продается в твердых блоках и в составе имеет гидрогенизированные или частично гидрогенизированные масла.

Как выбрать маргарин

Пищевой технолог Кристина Олегова в своем Tik-Tok рассказала о том, как выбрать маргарин, чтобы вред от него был как можно меньше.

"Прежде всего смотрим, что было ДСТУ 4465. Согласно этому стандарту количество трансжиров в маргарине будет не более 8%", - указывает она.

Кроме того, эксперт по качеству продуктов рекомендует покупать маргарин в составе которого не будет гидрогенизированных жиров. По ее словам, лучше покупать продукт в составе которого будут именно переэтерифицированные жиры.

Смотрите видео о том, как выбрать маргарин в магазине:

Кто такая Кристина Олегова Олегова Кристина - пищевой технолог, PhD, автор лекций о продуктах. Автор блога в котором рассказывает понятным языком о химии в составах еды и почему ее не стоит бояться.

Как отличить масло от маргарина

Отличить сливочное масло от спреда и маргарина можно по нескольким признакам:

Состав: сливочное масло изготавливается только из сливочного сырья, то есть из взбитых сливок сыра. Спреды и маргарин содержат растительные масла, которые обычно имеют более низкую стоимость.

Цвет и консистенция: сливочное масло имеет естественный желтоватый цвет и толстую консистенцию при комнатной температуре. Спреды и маргарин могут иметь более бледный цвет и более мягкую консистенцию.

Вкус и аромат: сливочное масло имеет характерный аромат и вкус сливок. Спред и маргарин могут иметь менее выраженный вкус и аромат.

Холодостойкость: сливочное масло обычно укрепляется при низких температурах, тогда как спред и маргарин могут оставаться мягкими.

Смотрите видео о том, как отличить сливочное масло от маргарина:

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