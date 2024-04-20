Как не стать жертвой обмана: почему в пресервах нет костей - хитрость производителей

Пресервы являются очень популярным продуктом питания, особенно благодаря их удобству и длительности хранения. Главред выяснил детали их производства.

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Почему в пресервах нет костей - как выбрать качественные пресервы в магазине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Пресервы стали важной составляющей современного питания, особенно для людей, которые ведут активный образ жизни или имеют ограниченное время на готовку. Пресервы позволяют хранить продукты на длительный срок без ущерба для их качества и вкуса. Они также широко используются в кулинарии для приготовления различных блюд и закусок.

Как выбрать сельдь в пресервах

Журналист и ведущий программы "Территория обмана" Алексей Душка рассказал о том, из чего должна состоять качественная рыбная пресерва.

По его словам, лабораторно определить свежая рыба в пресервах или не свежая, практически невозможно, следовательно производитель мог положить в пресервы даже испорченную рыбу.

"Производители в пресервы добавляют масла, соль, много соли для того, чтобы убрать все неприятные вкусы, если они уже начали появляться, различные специи. Добавляют волшебный порошочек, который называется глутамат натрия. Он маскирует испорченный вкус этой рыбы. Если в составе есть глутамат, я советую не покупать такую рыбу", - рассказал Алексей Душка

Он добавляет, что если в составе рыбных пресервов также может быть фосфат натрия.

"Фосфаты могут добавить для того, чтобы удерживать вгологу, чтобы эта рыба еще немножко больше весила. И еще добавляют ускорители созревания", - отмечает он.

Смотрите видео о том, на что следует обратить внимание при выборе пресервов:

Он также рассказал о том, как выбрать качественные рыбные пресервы в магазине:

Выбирайте пресервы с минимальным количеством компонентов;

Избегайте глутамата натрия Е 621 в составе пресервов;

Если в сельди большое количество специй, возможно производитель хотел скрыть вкус рыбы не первой свежести;

Идеальный состав рыбных пресервов - сельдь, соль, масло и только один консервант.

Кто такой Алексей Душка Алексей Владимирович Душка (31 августа 1984, Днепродзержинск, Украинская ССР, СССР) - украинский журналист, телеведущий, сообщает Википедия. В 2005 году начал работать на телеканале "1+1". Начинал как корреспондент "ТСН", специализировался на журналистских расследованиях. В 2009 году в эфире "1+1" выходит спецпроект Душки "У бога за пазухой" о злоупотреблениях среди духовенства. За эту серию материалов получает персональный "Телетриумф". В 2010-2011 годах работал над проектом "Личное дело". Каждая программа посвящена отдельной теме: разоблачение обмана в супермаркетах, обнаглевшая мафия на кладбищах, тест питьевой воды, результат. С июня 2012 года был автором, редактором и ведущим программы "Территория обмана" в которой потребительские исследования пересекаются с провокациями и экспериментами. За нее в 2012 году был номинирован на премию "Телетриумф".

Почему в пресервах нет костей

Для размягчения костей в пресервах применяют различные методы, обычно в зависимости от типа продукта и его специфики.

Основные методы:

Тепловая обработка: кости могут быть подвергаются длительной тепловой обработке во время процесса производства пресервов. Тепло помогает сделать кости более мягкими и менее видимыми в продукте.

Обработка в растворе: некоторые производители могут использовать растворы, которые содержат кислоты или другие химические вещества, чтобы помочь размягчить кости. Этот процесс может отличаться в зависимости от производителя и рецептуры.

Механическое размягчение: некоторые пресервы могут пройти механическую обработку, которая включает измельчение или помол, чтобы сделать кости менее заметными в конечном продукте.

Эти методы помогают улучшить качество и текстуру пресервов, уменьшая ощущение костей во время потребления.

Как производят пресервы

Начальник производства Александр Блиндюк в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал о том, как происходит засолка норвежской сельди.

"После дефроста мы их размещаем в такие специальные контейнеры, синие боксы. И дальше по нашей рецептуре, собственной рецептуре, мы их засаливаем на определенное время. В среднем это трое суток, в зависимости от самой рецептуры. В состав пресервов входит соль, специи, а консерванта конечно", - рассказал он.

Смотрите видео о том, как производят пресервы:

Отмечается, что в магазинах можно встретить сельдь как целыми, так и порезанными на кусочки в различных заливках с маслом, с добавлением различных специй, что и называют пресервами.

Известный эксперт по качеству продуктов профессор Елена Сидоренко указывает на то, что полезнее, и надежнее все-таки покупать целую тушку

"Лучше, чтобы сельдь была нежной, красивой и сочной - нужно покупать ее неразобранной. Хоть это не очень удобно хозяйкам, но конечно вкус целой соленой сельди - это не сравнить со вкусом пресервов. Это удобно, я согласна как хозяйка, но это совсем другой вкус", - отмечает она.

Кто такая Елена Сидоренко Елена Сидоренко - эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов. Доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой товароведения, управления безопасностью и качеством Государственного торгово-экономического университета.

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