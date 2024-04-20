Глазурь будет идеальной: как правильно взбить белки для паски

Паски обычно покрывают белковой глазурью. Как сделать пышную белоснежную "шапку" на выпечке?

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Как правильно взбить белки для паски / Фото: pixabay

Пасха 2024 уже не за горами, и многие хозяйки будут выпекать паски к празднику. Белковая глазурь - одна из самых популярных при украшении пасхальной выпечки. Также она подходит для пряников, капкейков, кексов, бисквитов и других кондитерский изделий. Как правильно взбить белки для паски и как ее наносить на кулич?

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Теперь вернемся к украшению паски. Чтобы приготовить белоснежную глазурь, понадобятся такие ингредиенты:

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яичный белок - 1 шт.;

сахарная пудра - 200 г;

лимонный сок - 1/2 ч. ложки.

Чтобы глазурь была блестящей и гладкой, сахарную пудру лучше брать самого мелкого помола. В противном случае глазурь получится неоднородная, серая с плохо перемолотыми кристалликами сахара.

Если необходимо получить цветную глазурь, то можно в процессе приготовления добавить пищевой краситель.

Способ приготовления:

Возьмите широкую миску или другую посуду, в которой вам будет удобно взбивать. К яичному белку добавьте 200 грамм сахарной пудры. Сначала нужно начинать взбивать на медленной скорости. Когда пудра смешается с белком, скорость миксера можно увеличить до максимальной. Когда масса станет однородной, нужно добавить половину чайной ложки лимонного сока и продолжить взбивать. Белки нужно взбивать до тех пор, пока она не станет белой, однородной и блестящей.

Глазурь можно приготовить любой плотности. Если она будет не очень густой, то можно сделать покрытие с потёками по стенкам изделия. Его толщина составит примерно 0,5-1 см и полностью высохнет в течение 4-8 часов.

Глазурь для паски можно сделать менее плотной и густой / Фото: pixabay

Если продолжить взбивать глазурь, она будет становиться объёмнее и плотнее. В результате получится сделать ровную поверхность, а на паске будет как будто бы большая объёмная "шапка". Стоит учитывать, что сохнет такое покрытие гораздо дольше.

Что такое паска Паска — это пасхальный хлеб в южнорусской, украинской и белорусской кухнях. В Центральной России и на севере основное название — "кулич", а пасхой называют блюдо из творога в виде усечённой пирамидки. Паска - один из древнейших символов Воскресения Христа. Она подобна артосу — особому круглому высокому хлебу с изображением креста и тернового венца. Артос в храме означает жертву за людей — самого Христа. В пасхальном угощении отражена вера христиан в незримое присутствие воскресшего Господа за их праздничной трапезой.

Когда мазать глазурь на куличи

Покрывать паску глазурью нужно сразу же после приготовления. Если глазурь оставить открытой, на поверхности быстро появится корочка.

Если необходимо сохранить белковую глазурь в течение нескольких дней, то рекомендуется переложить ее в герметичный контейнер и поместить в холодильник.

Сразу же после нанесения глазури на паску, украсьте ее присыпками, иначе потом украшения к ней не прилипнут.

Многих интересует, можно ли глазурь наносить на горячую паску? Ответ: желательно подождать, пока она остынет.

Как взбить белки без миксера и венчика

Белки удобнее всего взбивать при помощи миксера или венчика. Но если у вас нет ни того, ни другого, то можно воспользоваться простым лайфхаком.

Просто отделите белок от желтка и в течение пяти-шести минут взбивайте его рукой, пока не появится густая белая пена. Если белок прилип к посуде - он готов.

Как взбить белки рукой / скриншот

Взбивать белки нужно 5-6 минут / Скриншот

Взбить белки можно до пиков / Скриншот

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