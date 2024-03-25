УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата

Руслана Заклинская
25 марта 2024, 14:39обновлено 25 марта, 15:59
Христиане, которые перешли на новый календарь, отмечают Рождество 25 декабря вместо 7 января, однако, когда речь идет о Пасхе, ситуация усложняется.
Почему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Почему Пасха не привязана к дате / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Для многих христиан вопрос о том, когда именно праздновать Пасху, остается актуальным и неоднозначным. Это особенно касается тех, кто уже перешел на новый календарь.

Православные и греко-католики, которые перешли на новый календарь, отмечают Рождество 25 декабря вместо 7 января, как раньше. Однако, когда речь идет о Пасхе, ситуация усложняется. Многие православные церкви продолжают праздновать ее по старому календарю, что создает дополнительные разногласия и недоразумения.

Советуем также прочитать материал: Что можно есть во время поста: список продуктов вас удивит.

видео дня

Почему Пасха не привязана к дате

Христианская Пасха всегда празднуется в воскресенье после еврейского праздника Песаха, который отмечает выход евреев из египетского плена. Почему именно в воскресенье? Согласно Евангелию, Иисус воскрес на следующий день после шабата, то есть в субботу.

Поскольку евреи пользовались лунным календарем, для определения христианской Пасхи нужно было вычислить дату Песаха. Для этого был разработан Метонов цикл, которым пользовался греческий астроном Метон из Афин.

Суть цикла заключалась в том, чтобы найти точки пересечения между солнечным и лунным календарями. Лунный год имел 355 дней, в то время как солнечный - 365,25 дней. Метон вычислил, что 19 солнечных лет равны 235 синодическим месяцам (синодический месяц - это полный цикл обращения Луны вокруг Земли, составляющий 29,5 суток).

Метонов цикл применяется для определения даты Пасхи, а ее даты повторяются по 19-летнему циклу. Песах всегда приходится на полнолуние. Это позволяет установить четкое отношение между христианской Пасхой и еврейским праздником Пасхи, сохраняя традиционную последовательность и связь с древними обрядами.

Почему существует разница в праздновании Пасхи

1 сентября 2023 года христиане восточного обряда перешли на новый календарь, что привело к совпадению фиксированных календарных праздников с праздниками христиан западного обряда. Однако этот переход не привел к тому, чтобы Пасха праздновалась в один день для всех верующих.

В 2024 году даты празднования Пасхи различаются для разных конфессий:

  • 22 апреля до 30 апреля - празднование Песаха;
  • 31 марта - католическая Пасха;
  • 5 мая - христиане восточного обряда (греко-католики и православные) празднуют Пасху.

После перехода на новый календарь, неподвижные праздники в православной церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви сместились на 13 дней, что соответствует разнице между юлианским и григорианским календарями. Однако, различия между православным и католическим календарем остаются, поскольку Православная церковь Украины и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, а не на григорианский.

Эти разницы в календарях отражаются в расчете пасхалий, а также в датах праздников, связанных с первым весенним полнолунием.

Почему отличаются католическая и православная Пасха

У православных Пасха всегда наступает позже, чем у католиков, из-за использования разных календарей. Например, в 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая, что является довольно поздней датой для этого праздника. В то же время, католическая Пасха в 2024 году отмечается 31 марта.

Важно отметить, что существуют случаи, когда Пасха для католиков и православных приходится на один и тот же день. Например, это произойдет в следующем 2025 году, когда обе христианские традиции будут праздновать Пасху 20 апреля.

Хотя Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, который почти полностью совпадает с григорианским, Пасху и связанные с ней праздники православные все еще отмечают отдельно от католиков из-за разницы в методах расчета даты праздника.

От чего зависит дата Пасхи

Пасха определяется в первое воскресенье после первой полной лунной фазы, наступающей после весеннего равноденствия. Это означает, что дата Пасхи зависит от астрономических событий, таких как фазы луны и весеннее равноденствие, и не является фиксированной по календарю.

Метод расчета даты Пасхи отличается у православных и католиков.

Для расчета даты Пасхи используется метод, известный как пасхалия. Сначала берется день весеннего равноденствия, который выпадает на 21 марта. Затем ищется ближайшее к нему полнолуние, а Пасху отмечают в первое воскресенье после этого полнолуния.

Юлианский календарь установил старую Пасхалию - методику определения даты Пасхи, которую в 325 году утвердил Никейский собор еще единой тогда церкви. Согласно этому методу, Пасха должна была праздноваться в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия.

Даже если это правило кажется простым, на самом деле схема расчетов является сложной, поскольку церковный календарь отличается от астрономического со временем. После календарной реформы 16 века на западе и востоке весеннее равноденствие стали рассчитывать по-разному. Католики приняли расчеты, близкие к астрономическим, тогда как православные остались при предыдущем методе. Это привело к разным датам празднования Пасхи.

Разница между датами Пасхи по восточной и западной традициям происходит от разницы в вычислении весеннего равноденствия из-за расхождения между календарями на 13 дней. После реформы, западная традиция определения весеннего равноденствия стала ближе к астрономическому, тогда как восточная традиция осталась практически неизменной.

В то же время Пасха по Юлианскому календарю обязательно должна праздноваться после еврейской Пасхи, тогда как Григорианский календарь иногда нарушает это правило.

Как часто дата Пасхи совпадает у православных и католиков?

По Григорианскому календарю в 45% случаев Пасху празднуют на неделю раньше, чем по Юлианскому, в 30% - даты совпадают, в 20% - разница составляет более чем лунный цикл.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник Пасха пасхальные праздники церковный праздник Пасха 2024
Реклама

Главное за день

ВСУ нанесли самый большой удар по Севастополю с начала войны: новые детали

ВСУ нанесли самый большой удар по Севастополю с начала войны: новые детали

16:15 Украина
Ракетный удар РФ по Киеву: число раненых возросло, что известно о разрушениях

Ракетный удар РФ по Киеву: число раненых возросло, что известно о разрушениях

16:02 Украина
Макрон отверг бред Кремля о "причастности" Украины к теракту в Крокус-холле

Макрон отверг бред Кремля о "причастности" Украины к теракту в Крокус-холле

15:31 Мир
Все главные новости

Популярное

РФ готовит новый ракетный удар: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки 8354

РФ готовит новый ракетный удар: эксперт дал тревожный прогноз и назвал сроки

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев 5938

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев

Черноморский флот РФ в ближайшее время уничтожат: военный ВСУ сделал заявление 5265

Черноморский флот РФ в ближайшее время уничтожат: военный ВСУ сделал заявление

Кто такой халамидник : языковед дал неожиданный ответ 3788

Кто такой "халамидник": языковед дал неожиданный ответ

Последние новости

16:54

Можно ли печь паски в пятницу: этнограф дала объяснение, которое удивит всех

16:48

Ракетный удар по Украине: что ищет Россия?мнение

16:43

"Кровожадные изверги": украинские звезды отреагировали на обстрел Киева

16:37

Насколько американцы реально высоко ценят Украинумнение

16:15

ВСУ нанесли самый большой удар по Севастополю с начала войны: новые деталиФото

РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на ПечерскеРФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске
16:02

Будут вставлять палки в колеса: шахматист-путинист разнылся по поводу МОК

16:02

Ракетный удар РФ по Киеву: число раненых возросло, что известно о разрушенияхФотоВидео

15:51

Орхидеи зацветут в два раза быстрее: эксперт рассказала, как ускорить цветениеВидео

15:39

Найти собаку среди игрушек за 12 секунд сможет только самый внимательный: сложная загадка

Реклама
15:31

Макрон отверг бред Кремля о "причастности" Украины к теракту в Крокус-холле

15:28

Было 32 года: alyona alyona потеряла близкого человека

15:14

Из-за обстрелов РФ тариф на свет придется поднять до 3,5 грн - эксперт

15:12

От защиты Одессы до боев в окопах: пять сценариев участия Франции в войне с РФ

15:10

Скоро вже буде Пасха: как сейчас живет тиктокер Матвей из ЧеркассчиныФотоВидео

14:56

Россия может создать две новые армии: разведка Британии предупредила об угрозах

14:46

Что такое птитим: чем полезен такой продукт и как его готовить

14:39

Почему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата

14:21

"У нас нет больше зала": РФ ракетой полностью разрушила спортшколу в Киеве, где занимались дети гимнастикой

14:13

Можно ли пить безалкогольное пиво за рулем в Украине: что нужно знать водителям

13:52

Что можно есть во время поста: список продуктов вас удивит

Реклама
13:51

Войска РФ продвигаются к окраинам Часового Яра: в ISW оценили угрозу окружения города

13:49

"Бумер" и "Бандитский Петербург": в России умер популярный актер в возрасте 50 лет

13:40

В крупном регионе Украины мужчинам запретили приближаться к границе: что произошло

13:31

Джоли в бешенстве: общая дочь Шайло приняла серьезное решение

13:29

Налетят грозы и снег, температура будет бить рекорды: в Украине резко изменится погода

13:26

Стало известно, куда были нацелены ракеты России в Киеве: СМИ раскрыли деталиФото

13:24

Для чего нужны пластиковые "стулья" в пицце: мужчина ошеломил ответомВидео

13:22

Лунный календарь на апрель 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

13:17

Филипп Киркоров покинул РФ после теракта в "Крокус Сити Холл"

13:14

"Продолжается разбор завалов": Зеленский прокомментировал жестокий удар по Киеву

12:56

Гороскоп Таро на апрель 2024: Ракам - подарок, Львам - радость, Девам - успехВидео

12:44

Онкобольную Кейт Миддлтон увезли в неизвестном направлении: детали

12:37

Что известно о ракете "Оникс" и почему ее называют "неуязвимой"

12:32

"5 пострадавших - 2 в больнице": Кличко озвучил последствия ракетного удара по КиевуВидео

12:18

Пятна исчезнут за считанные секунды: женщина поделилась "волшебной техникой"Видео

12:11

Восстановление дамбы ДнепроГЭС займет годы - в Укргидроэнерго раскрыли масштабы удара

11:58

Ученый назвал город, где в случае захвата РФ не останется украинцев

11:45

ВСУ мощно уничтожают флот РФ в Крыму: в ISW раскрыли эффективность атак

11:34

"Тяжелое время": предательница Ани Лорак поплакалась из-за поведения дочери

11:33

Ракетный удар по Киеву: уничтожены две баллистические ракеты

Реклама
11:28

Спатифиллум "цветет постоянно": женщина сказала, что она добавляет в воду для растения

11:08

Полковник-эксперт пояснил, ждать ли от Путина новой мобилизации после выборов

11:05

Стало известно, почему Кейт Миддлтон не сообщила новость о болезни принцу Гарри и Меган

10:47

Китайский гороскоп на завтра 26 марта: Тиграм - конфликты, Драконам - богатство

10:41

Враг притих и готовится к большому наступлению: боец ВСУ назвал опасные направления

10:34

Финансовый гороскоп на апрель: Тельцам - блестящие сделки, Львам - неудобства

10:22

ЖКХ-тарифы будут расти во время войны: в Сети появились детали меморандума с МВФ

10:13

Чем обработать лопату, чтобы не прилипала земля: забудете о грязном инструменте

09:57

ВСУ могли поразить разведывательный корабль оккупантов "Иван Хурс" - ВМС

09:48

В одиночестве: внук Ротару показал, как живет после бегства из Украины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять