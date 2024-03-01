Когда Страстная пятница в 2024 году: важные запреты в самый важный день перед Пасхой

Во многих традициях считается, что в Страстную пятницу можно предсказать свое будущее, просто взглянув в окно сразу после пробуждения.

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Что значит Страстная пятница/ Коллаж Главред, фото Главком, Факты и аргументы

В Страстную пятницу православные христиане вспоминают трагические события, предшествовавшие Воскресению Христову. Этот день, наполненный скорбью и печалью, является одним из самых строгих в православном календаре. В этот день церковь учит верующих сосредоточиться на духовных ценностях и воздерживаться от мирских удовольствий. Что запрещается делать в этот день согласно уставам церкви и какие традиции сопровождают Страстную пятницу, читайте на Главреде.

Когда Страстная пятница в 2024 году

Страстной, или Великой, пятницей называется последний день шестой недели Великого поста, который предшествует Пасхе. В 2024 году Православное Воскресенье будет отмечаться 5 мая. Следовательно, Страстной пятницей будет 3 мая.

Католическая Пасха в 2024 году приходится на 31 марта. Таким образом, в этом году Католическая Страстная пятница приходится на 29 марта.

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История Страстной пятницы

Согласно Евангелию, именно в пятницу Иисус Христос подвергся мученической смерти: он нес крест по улицам Иерусалима, после чего был распят на нем на горе Голгофа, вне стен древнего города.

Иосиф и Никодим, ученики Иисуса, получили разрешение на погребение своего учителя. Завернув тело в чистую плащаницу с благовониями, они поместили его в новую гробовую пещеру и закрыли вход большим камнем. Помня слова Иисуса о своем воскрешении, Пилат приказал установить охрану у гробницы.

Церковные традиции

В храмах в этот день проводятся три службы, посвященные страданиям Христа, его распятию и погребению. Около 15:00, в момент, когда, согласно Евангелию, Иисус умер, начинается вечерняя служба, в ходе которой из алтарной части к верующим выносят большое полотно, на котором изображен умерший Христос — плащаницу.

Ночью проводится утреня Великой Субботы с церемонией погребения плащаницы. Она находится в центральной части храма в течение почти трех дней.

Богослужения в католических храмах посвящены Спасительному Пути Христа на Голгофу, а затем проводится вечерняя служба Страстей Господних. В этот день православные христиане соблюдают строгий пост, воздерживаясь от пищи и напитков до момента выноса плащаницы на службе. После вечернего богослужения разрешается только вода и постный хлеб.

Приметы на Страстную пятницу

Во многих традициях считается, что в Страстную пятницу можно предсказать свое будущее, просто взглянув в окно сразу после пробуждения. Если первым на глаза попадется молодой парень или мужчина, это предвещает свадьбу. Если же вы увидите семейную пару, это может означать пополнение в семье или воссоединение после разлуки. Встреча с молодой девушкой обещает беззаботный год, в то время как встреча со старым человеком или инвалидом может предвещать проблемы со здоровьем или неудачи в делах. Увидеть кошку может символизировать появление денег, собаку — горе, а птиц — новые знакомства. Важно помнить, что о таких встречах нельзя рассказывать, иначе предсказание не сбудется.

Также существуют поверья, связанные с сновидениями в ночь на Страстную пятницу, которые также считаются источником предсказаний.

Погодные приметы также имеют место. Например, ясная погода и яркое солнце в этот день могут предвещать обильный урожай хлеба, солнечную весну и благоприятное лето.

Что нельзя делать на Страстную пятницу

В Страстную пятницу, самый печальный день перед Пасхой, православным верующим рекомендуется провести время в храме или дома, сосредоточившись на молитве в ожидании Воскресения Христова.

Церковь запрещает следующие действия в этот день:

Развлекаться: смотреть телевизор, кино, участвовать в шумных застольях, скроллить ленту соцсетей, отмечать какие-либо праздники, громко слушать музыку.

Заниматься уборкой в доме: мыть полы, стирать, а также шить и штопать. Лучше перенести все бытовые дела на первую половину недели или выполнить их в Чистый четверг.

Переедать: для тех, кто соблюдает пост, это самый строгий день, когда нельзя ни есть, ни пить до выноса плащаницы в храме. Священнослужители рекомендуют соблюдать пост в пределах своих сил.

Усердствовать в работе: в этот день все внимание верующих должно быть направлено на внутреннюю рефлексию, молитву и сопереживание мукам Спасителя.

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