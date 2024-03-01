УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Когда Страстная пятница в 2024 году: важные запреты в самый важный день перед Пасхой

Лидия Неплях
1 марта 2024, 21:47
Во многих традициях считается, что в Страстную пятницу можно предсказать свое будущее, просто взглянув в окно сразу после пробуждения.
Когда Страстная пятница в 2024 году: важные запреты в самый важный день перед Пасхой
Что значит Страстная пятница/ Коллаж Главред, фото Главком, Факты и аргументы

В Страстную пятницу православные христиане вспоминают трагические события, предшествовавшие Воскресению Христову. Этот день, наполненный скорбью и печалью, является одним из самых строгих в православном календаре. В этот день церковь учит верующих сосредоточиться на духовных ценностях и воздерживаться от мирских удовольствий. Что запрещается делать в этот день согласно уставам церкви и какие традиции сопровождают Страстную пятницу, читайте на Главреде.

Когда Страстная пятница в 2024 году

Страстной, или Великой, пятницей называется последний день шестой недели Великого поста, который предшествует Пасхе. В 2024 году Православное Воскресенье будет отмечаться 5 мая. Следовательно, Страстной пятницей будет 3 мая.

Католическая Пасха в 2024 году приходится на 31 марта. Таким образом, в этом году Католическая Страстная пятница приходится на 29 марта.

видео дня

История Страстной пятницы

Согласно Евангелию, именно в пятницу Иисус Христос подвергся мученической смерти: он нес крест по улицам Иерусалима, после чего был распят на нем на горе Голгофа, вне стен древнего города.

Иосиф и Никодим, ученики Иисуса, получили разрешение на погребение своего учителя. Завернув тело в чистую плащаницу с благовониями, они поместили его в новую гробовую пещеру и закрыли вход большим камнем. Помня слова Иисуса о своем воскрешении, Пилат приказал установить охрану у гробницы.

Церковные традиции

В храмах в этот день проводятся три службы, посвященные страданиям Христа, его распятию и погребению. Около 15:00, в момент, когда, согласно Евангелию, Иисус умер, начинается вечерняя служба, в ходе которой из алтарной части к верующим выносят большое полотно, на котором изображен умерший Христос — плащаницу.

Ночью проводится утреня Великой Субботы с церемонией погребения плащаницы. Она находится в центральной части храма в течение почти трех дней.

Богослужения в католических храмах посвящены Спасительному Пути Христа на Голгофу, а затем проводится вечерняя служба Страстей Господних. В этот день православные христиане соблюдают строгий пост, воздерживаясь от пищи и напитков до момента выноса плащаницы на службе. После вечернего богослужения разрешается только вода и постный хлеб.

Приметы на Страстную пятницу

Во многих традициях считается, что в Страстную пятницу можно предсказать свое будущее, просто взглянув в окно сразу после пробуждения. Если первым на глаза попадется молодой парень или мужчина, это предвещает свадьбу. Если же вы увидите семейную пару, это может означать пополнение в семье или воссоединение после разлуки. Встреча с молодой девушкой обещает беззаботный год, в то время как встреча со старым человеком или инвалидом может предвещать проблемы со здоровьем или неудачи в делах. Увидеть кошку может символизировать появление денег, собаку — горе, а птиц — новые знакомства. Важно помнить, что о таких встречах нельзя рассказывать, иначе предсказание не сбудется.

Также существуют поверья, связанные с сновидениями в ночь на Страстную пятницу, которые также считаются источником предсказаний.

Погодные приметы также имеют место. Например, ясная погода и яркое солнце в этот день могут предвещать обильный урожай хлеба, солнечную весну и благоприятное лето.

Что нельзя делать на Страстную пятницу

В Страстную пятницу, самый печальный день перед Пасхой, православным верующим рекомендуется провести время в храме или дома, сосредоточившись на молитве в ожидании Воскресения Христова.

Церковь запрещает следующие действия в этот день:

  • Развлекаться: смотреть телевизор, кино, участвовать в шумных застольях, скроллить ленту соцсетей, отмечать какие-либо праздники, громко слушать музыку.
  • Заниматься уборкой в доме: мыть полы, стирать, а также шить и штопать. Лучше перенести все бытовые дела на первую половину недели или выполнить их в Чистый четверг.
  • Переедать: для тех, кто соблюдает пост, это самый строгий день, когда нельзя ни есть, ни пить до выноса плащаницы в храме. Священнослужители рекомендуют соблюдать пост в пределах своих сил.
  • Усердствовать в работе: в этот день все внимание верующих должно быть направлено на внутреннюю рефлексию, молитву и сопереживание мукам Спасителя.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Страстная пятница календарь праздников
Реклама

Главное за день

Штормить будет 5 дней: Украину накрыла 4-балльная магнитная буря

Штормить будет 5 дней: Украину накрыла 4-балльная магнитная буря

23:20 Синоптик
$18 млн предоставят африканской стране: Венгрия цинично отказалась помогать Украине

$18 млн предоставят африканской стране: Венгрия цинично отказалась помогать Украине

22:34 Мир
У Путина будут устраивать "СВО" в Европе: в Чехии предупредили об угрозе

У Путина будут устраивать "СВО" в Европе: в Чехии предупредили об угрозе

21:23 Мир
Все главные новости

Популярное

Франция отказалась передать Украине истребители Mirage и предложила альтернативу 30848

Франция отказалась передать Украине истребители Mirage и предложила альтернативу

Танки бросают на штурм: РФ прорывается на юге, ситуация резко обострилась 4853

Танки бросают на штурм: РФ прорывается на юге, ситуация резко обострилась

Страсти в Кремле: Медведев хочет отбить у Путина любовницу 3218

Страсти в Кремле: Медведев хочет отбить у Путина любовницу

Машина разобьется, а в дом прилетит ракета : Росс назвал опасные дни марта 2024 2886

"Машина разобьется, а в дом прилетит ракета": Росс назвал опасные дни марта 2024

Последние новости

23:24

Две операции позади, еще одна впереди: Узелков рассказал о своем состоянии

23:20

Штормить будет 5 дней: Украину накрыла 4-балльная магнитная буря

23:08

Бывший бойфренд Пиппы Миддлтон покончил с собой

23:03

Экс-муж Бритни Спирс прореагировал на ее конфликт с Тимберлейком

22:34

$18 млн предоставят африканской стране: Венгрия цинично отказалась помогать Украине

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
22:25

Президент Аргентины Милей передал Украине вертолеты из РФ - Financial Times

21:47

Когда Страстная пятница в 2024 году: важные запреты в самый важный день перед Пасхой

21:41

Ксения Мишина стала жертвой мошенников и потеряла кругленькую сумму

21:23

У Путина будут устраивать "СВО" в Европе: в Чехии предупредили об угрозе

Реклама
21:23

"Проблем быть не должно": ЕС усилит контроль за экспортом украинского зерна

21:22

РФ лезет по всей полосе с огромным количеством пехоты: ВСУ - о наступлении возле Авдеевки

20:49

"Город не защищен": Зеленский не советует украинцам возвращаться в Харьков

20:44

Украинцам пересчитали все пенсии: кто станет получать на 500 грн больше

20:25

"Россия знает последствия": в НАТО прямо ответили на ядерные угрозы Путина

19:54

Потап неожиданно посвятил трогательный трек своей мамеВидео

19:49

Любовь закружит голову: три знака зодиака встретят своего человека в марте

19:44

В Украину идет потепление: где ворвется почти +20 градусов

19:22

Спецназ Франции в Украине: СМИ раскрыли планы Парижа и назвали две цели

19:15

Нововведения для мужчин: нардеп рассказал, будут ли вручать повестки за границей

19:15

Чистый четверг в 2024 году: что нельзя делать перед Пасхой, дата

Реклама
19:10

Как Путин сам признался в совершении военного преступлениямнение

19:05

Путин "бредит" Киевом и захватом Украины: Бадрак рассказал, как разбить его "планы"Видео

18:42

Как правильно использовать пергамент: лайфхак, который упрощает готовку

18:38

Михаил Ткач. Как Польша наращивает торговлю с Россией через БеларусьВидеоблоги

18:34

"Украинцы хорошие люди": тысячи россиян устроили митинг на могиле НавальногоВидео

18:28

Я против того, чтобы немецкие солдаты воевали в Украине: заявление Шольца

18:13

Как легко отмыть кухню пароочистителем до блеска с минимум усилий

18:11

13 самолетов за месяц: Игнат признался, как ВСУ удалось устроить массовый самолетопад

17:51

Прогремело больше 30 взрывов: россияне обстреляли город на ХарьковщинеФото

17:48

Тоня Матвиенко с помощью нейросети спела в клипе вместе с мамой Ниной МатвиенкоВидео

17:27

Будут в небе Украины уже в этом году: Зеленский сделал заявление по F-16

17:11

Сколько максимум денег можно снять в банкомате: какие лимиты установил Нацбанк

17:08

Девушка рассказала о своих секретах стирки: пункты которые сделают вещи лучше

17:02

Позиции ВСУ под плотным огнем РФ: военный - о сложной ситуации под Марьинкой

17:00

У Путина запустили операцию "Майдан-3": в ГУР назвали фамилии главных зачинщиков

16:59

Украина подписала важное соглашение по безопасности с НидерландамиФото

16:51

Сценарий отхода ВСУ на новые рубежи: ситуация у Авдеевки резко меняется – эксперт

16:33

"Все будет сделано": эксперт рассказал, как Украина может полностью вытеснить РФ с моря

16:24

Любовь придет уже 8 марта: Влад Росс расссказал, чего ждать в личной жизни с началом весны

16:17

Ошибка обойдется дорого: как правильно справиться с показаниями счетчиков света

Реклама
15:59

В Черкасской области повестки будут выписывать круглосуточно: когда "не оформляют" людей

15:57

Удары дронами и ракетами: названы главные цели РФ в оккупированном КрымуВидео

15:46

Проблем станет в два раза больше: что нельзя делать 2 марта

15:24

Кейт Миддлтон разозлила поклонников: причину назвали

15:02

В Крыму прогремели взрывы: "прилетело" по базе РФ под Симферополем – соцсетиВидео

15:02

В США скончалась популярная 31-летняя певица

14:47

Как сделать пюре без комочков: мужчина показал лайфхак

14:41

ЗРК взорвали вместе с экипажем: в Белгородской области ударили по оккупантамВидео

14:31

Страна НАТО готова к отправке военных в Украину: названо главное условие

14:19

Китайский гороскоп на март: что готовят звезды в первый месяц весны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять