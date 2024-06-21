Как в домашних условиях проверить серебро - топ 5 легких способов

Если вы не уверены, что ваше украшение действительно сделано из серебра, не расстраивайтесь. Есть простые методы, как проверить серебро подручными средствами.

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Как узнать серебро или нет в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: flickr

Уровень производства бижутерии сейчас такой высокий, что порой отличить серебро от стали, на первый взгляд, почти невозможно. Однако, как узнать - перед вами серебро или нет в домашних условиях, довольно легко. Представители Silva рассказали простые методы, как проверить украшения.

Как проверить серебро в домашних условиях йодом

Если вы хотите быстро и доступно определить, сделаны ли ваши украшения из серебра - капните каплю йода на поверхность изделия. Если на этом месте образуется темное пятно - это настоящее серебро.

Однако, стоит отметить, что такой метод имеет и свои недостатки. Йод может определить только серебро на поверхности, поэтому ваше украшение может как и быть полностью из серебра, так и посеребренным. Кроме этого после проверки пятно от йода достаточно трудно отчищается, порой и не исчезает совсем.

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Как проверить серебро магнитом

Еще один простой способ проверки - провести магнитом возле украшения. Поскольку серебро является диамагнетиком, оно не может взаимодействовать с магнитом. Если же ваше изделие примагнитилось - серебра в нем или очень мало, или вообще нет.

Как мел покажет, серебряное ли у вас украшение

Если потереть мелом о серебро - оно должно почернеть. Однако этот метод следует применять крайне осторожно - мел может оставить на серебре царапины, даже достаточно глубокие, если в меле есть камень. Также мел может снять во время проверки тонкий слой серебра.

Как отличить серебро от нержавеющей стали

Если вы не уверены, в руках серебро или сталь - достаточно взять чистый лист бумаги и, слегка нажав, нарисуйте гранью украшения на нем линию. Если изделие оставляет след - это серебро.

Как определить серебро или палладий

Самый простой способ отличить украшение из палладия от серебряного - это использовать азотную кислоту из аптеки. Покраснение на украшении будет означать, что перед вами точно не серебро.

Что такое Silva? Silva - украинская компания из Харькова, которая занимается продажей украшений из серебра и ведет блог, в котором делится советами по уходу за ювелирными изделиями.

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