Как почистить серебро содой и фольгой: простой способ поможет владельцу

Как почистить серебро содой и фольгой
Серебро (и изделия из него) темнеют на воздухе ‒ образуется черный налет (сульфид). Он может быть довольно легко удален с помощью специальных полиролей с абразивными веществами. Но нужно помнить, что вместе с сульфидом удаляется и небольшое количество собственно серебра. Есть другой, относительно простой метод очистки, в котором используется алюминиевая фольга, кипяток, питьевая сода (натрия гидрокарбонат) и поваренная соль (натрия хлорид), сообщают химики из "Харьковского политехнического института".
Вам понадобится:
- Кусок алюминиевой фольги
- Пищевая сода
- Ёмкость, которую не жалко использовать (не стекло)
- Горячая вода
Инструкция:
- Застелите дно емкости фольгой.
- Положите на фольгу ваши серебряные украшения.
- Посыпьте украшения пищевой содой.
- Залейте все горячей водой, но не кипятком.
- Оставьте на 10-15 минут.
- Промойте украшения под проточной водой.
- Вытрите украшения насухо мягкой тканью.
Советы:
- Для более сильного эффекта можно добавить в воду немного соли.
- Не используйте этот метод для чистки черненого серебра.
- Если на ваших украшениях есть камни, сначала проверьте, не повредят ли им сода и фольга.
- Для чистки сложных загрязнений можно использовать зубную щетку с мягкой щетиной.
Важно:
Не используйте этот метод для чистки позолоченного серебра.
Не оставляйте украшения в растворе надолго, так как это может повредить их.
После чистки обязательно протрите украшения насухо, чтобы на них не осталось следов воды.
Что такое серебро?
Серебро (химический символ — Ag, от лат. Argentum) — химический элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 47, сообщает "Википедия".
Как чистить серебро в домашних условиях содой?
Чистка серебра содой в домашних условиях:
1. Сода и фольга:
Вам понадобится:
- Кусок алюминиевой фольги
- Пищевая сода
- Емкость, которую не жалко использовать (не стекло)
- Горячая вода
Инструкция:
- Застелите дно емкости фольгой.
- Положите на фольгу ваши серебряные украшения.
- Посыпьте украшения пищевой содой.
- Залейте все горячей водой, но не кипятком.
- Оставьте на 10-15 минут.
- Промойте украшения под проточной водой.
- Вытрите украшения насухо мягкой тканью.
2. Содовая кашица:
Вам понадобится:
- Пищевая сода
- Вода
- Мягкая ткань
Инструкция:
- Смешайте соду с водой до образования кашицы.
- Нанесите кашицу на украшения и gently polish them.
- Промойте украшения под проточной водой.
- Вытрите украшения насухо мягкой тканью.
Советы:
- Для более сильного эффекта можно добавить в воду немного соли.
- Не используйте этот метод для чистки черненого серебра.
- Если на ваших украшениях есть камни, сначала проверьте, не повредят ли им сода.
- Для чистки сложных загрязнений можно использовать зубную щетку с мягкой щетиной.
Важно:
Не используйте этот метод для чистки позолоченного серебра. Не оставляйте украшения в растворе надолго, так как это может повредить их. После чистки обязательно протрите украшения.
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