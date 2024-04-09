Как почистить серебро содой и фольгой: простой способ поможет владельцу

"Как очистить серебряные изделия?" - вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд.

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Как почистить серебро содой и фольгой? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как почистить серебро содой и фольгой

Серебро (и изделия из него) темнеют на воздухе ‒ образуется черный налет (сульфид). Он может быть довольно легко удален с помощью специальных полиролей с абразивными веществами. Но нужно помнить, что вместе с сульфидом удаляется и небольшое количество собственно серебра. Есть другой, относительно простой метод очистки, в котором используется алюминиевая фольга, кипяток, питьевая сода (натрия гидрокарбонат) и поваренная соль (натрия хлорид), сообщают химики из "Харьковского политехнического института".

Вам понадобится:

Кусок алюминиевой фольги

Пищевая сода

Ёмкость, которую не жалко использовать (не стекло)

Горячая вода

Инструкция:

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Застелите дно емкости фольгой.

Положите на фольгу ваши серебряные украшения.

Посыпьте украшения пищевой содой.

Залейте все горячей водой, но не кипятком.

Оставьте на 10-15 минут.

Промойте украшения под проточной водой.

Вытрите украшения насухо мягкой тканью.

Советы:

Для более сильного эффекта можно добавить в воду немного соли.

Не используйте этот метод для чистки черненого серебра.

Если на ваших украшениях есть камни, сначала проверьте, не повредят ли им сода и фольга.

Для чистки сложных загрязнений можно использовать зубную щетку с мягкой щетиной.

Важно:

Не используйте этот метод для чистки позолоченного серебра.

Не оставляйте украшения в растворе надолго, так как это может повредить их.

После чистки обязательно протрите украшения насухо, чтобы на них не осталось следов воды.

Что такое серебро? Серебро (химический символ — Ag, от лат. Argentum) — химический элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 47, сообщает "Википедия".

Как чистить серебро в домашних условиях содой?

Чистка серебра содой в домашних условиях:

1. Сода и фольга:

Вам понадобится:

Кусок алюминиевой фольги

Пищевая сода

Емкость, которую не жалко использовать (не стекло)

Горячая вода

Инструкция:

Застелите дно емкости фольгой.

Положите на фольгу ваши серебряные украшения.

Посыпьте украшения пищевой содой.

Залейте все горячей водой, но не кипятком.

Оставьте на 10-15 минут.

Промойте украшения под проточной водой.

Вытрите украшения насухо мягкой тканью.

2. Содовая кашица:

Вам понадобится:

Пищевая сода

Вода

Мягкая ткань

Инструкция:

Смешайте соду с водой до образования кашицы.

Нанесите кашицу на украшения и gently polish them.

Промойте украшения под проточной водой.

Вытрите украшения насухо мягкой тканью.

Советы:

Для более сильного эффекта можно добавить в воду немного соли.

Не используйте этот метод для чистки черненого серебра.

Если на ваших украшениях есть камни, сначала проверьте, не повредят ли им сода.

Для чистки сложных загрязнений можно использовать зубную щетку с мягкой щетиной.

Важно:

Не используйте этот метод для чистки позолоченного серебра. Не оставляйте украшения в растворе надолго, так как это может повредить их. После чистки обязательно протрите украшения.

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