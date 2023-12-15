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Серебро будет блестеть, как новое: домашняя хитрость, которая очистит его за 5 минут

Руслана Заклинская
15 декабря 2023, 04:42
Для того, чтобы серебро снова блестело вам нужен только один ингредиент, который есть в каждом доме.
Серебро будет блестеть, как новое: домашняя хитрость, которая очистит его за 5 минут
Как почистить серебро в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото : pixabay.com

Вы когда-нибудь восхищались своими серебряными украшениями и разочаровывались, увидев, что они потеряли свой первоначальный блеск? Серебро - драгоценный металл, который часто теряет свое очарование из-за потемнения. Но не волнуйтесь, у нас есть решение, которое покажет вам, как легко и быстро чистить серебро дома, используя только те продукты, которые уже есть у вас дома.

Как это работает?

Очистка серебра в домашних условиях не должна быть сложной задачей. С помощью этого домашнего метода вы можете восстановить блеск своих серебряных предметов без использования агрессивных химикатов. Ключевым моментом является использование пищевой соды и алюминиевой фольги, комбинации, которая использует преимущества естественной химической реакции для удаления пятен.

Как легко почистить серебро в домашних условиях: пошаговая инструкция

  1. Подготовьте контейнер: выстелите контейнер алюминиевой фольгой, убедившись, что блестящая сторона обращена вверх. Это будет место для нашего волшебного чистящего раствора.
  2. Расставьте серебряные предметы: положите серебряные предметы на фольгу. Этот шаг имеет решающее значение для процесса очистки.
  3. Добавьте пищевую соду: посыпьте содой серебро. Вам не нужно полностью покрывать предметы, но убедитесь, что пищевая сода хорошо распределена.
  4. Налейте горячую воду: когда вы поливаете предметы и пищевую соду горячей водой, вы заметите шипение. Эта реакция является основой процесса очистки серебра.
  5. Подождите несколько минут: оставьте серебро в растворе. Независимо от степени потускнения, будет достаточно 5-10 минут.
  6. Прополощите и высушите: сполосните серебряные вещи под проточной водой и высушите их мягкой тканью.

Почему этот способ эффективен для чистки серебра?

Серебро темнеет из-за химической реакции с сульфидами в воздухе. Когда вого вступает в контакт с алюминиевой фольгой, пищевой содой и горячей водой, происходит реакция, которая переносит сульфид серебра на алюминий. Этот процесс возвращает серебру первоначальный блеск.

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